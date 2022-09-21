Bir hazine bakanlığı yetkilisi milletvekillerine verdiği demeçte, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’in ABD’den ve Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle Kremlin’e karşı başlatılan diğer yaptırımlardan kaçmak için kripto para birimleri kullanabileceğini söyledi.

Hazine’nin Terör Finansmanı ve Mali Suçlardan sorumlu sekreter yardımcısı Elizabeth Rosenberg, D-Mass’ten Senatör Elizabeth Warren, yaptırımları aşmak için dijital varlıkların kullanılıp kullanılamayacağını sorduğunda, “Evet, senatör, bu mümkün” dedi.

Senato Bankacılık, İskan ve Kent İşleri Komisyonu, Rus oligarklarının mal varlıklarına el konulması ve Rus petrolünün fiyatını sınırlamaya yönelik G-7 çağrısı gibi Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik devam eden saldırganlığına karşı caydırıcılar için sonraki adımları görüşmek üzere duruşmayı topladı.

Warren, ülkenin şubat ayında Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana Rus elitleri tarafından yaptırımları aşmak için kripto para birimlerinin kullanılması olasılığından endişe duyduğunu söyledi.

Warren, “O zamanlar Kuzey Kore gibi ülkelerin yaptırımları aşmak ve en az yüz milyonlarca doları aklamak için kripto kullandığını zaten biliyorduk. Ve Rusya kolayca bunun bir parçası olabilir” dedi.

Rusya-Ukrayna cephesi

Hazine Bakanlığı, kripto ile yaptırımları aşmaya çalışan Rus varlıklarını çoktan belirledi. Bir neo-Nazi paramiliter grup da dahil olmak üzere 22 kişi ve 2 kuruluş, bu ay Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı dijital olarak finanse etmesine yardımcı olmak için görev aldı.

Nisan ayında ajans, oligark Konstantin Malofeyev, özel ticari banka Public Joint Stock Company Transkapitalbank ve Malofeyev liderliğindeki diğer 40 kişi ve kuruluşla birlikte ilk kez bir sanal para madenciliği kurumunu hedef aldı.

Rusya merkezli Darknet Market Hydra ve sanal para birimi borsası Garantex de, potansiyel yaptırımlardan kaçınma yollarını kesmek için o ay kısmen yaptırıma uğradı.

ABD hükümeti, ABD’de bulunan veya ABD Hazinesinde ikamet eden birinin elinde bulunan tüm varlıklarına erişimi engelledi.

Ancak Rusya, önce dolara çevirmeden fonları kabul edecek ülkelerle doğrudan ticaret yapma umuduyla şubat ayı başlarında kendi dijital para birimini geliştirdi. Ülke ayrıca, kripto borsaları altta yatan blok zincirinde izlenebildiğinden, işlemlerin kökenlerini maskelemek için araçlar geliştirdi.

Rosenberg, anonimliği artıran teknolojilerin ve dijital işlemleri gizlemek için kullanılan diğer araçların yaptırımların uygulanmasını engelleyebileceğini doğruladı. Bakanlık, mayıs ayında ilk yaptırımlarını yayınladı ve ağustos ayında bir başka “Tornado Cash” yaptırımına imza attı.

Warren, ABD’nin önde gelen kripto para borsası platformu Coinbase’in bu ay Tornado Cash kullanıcıları adına Hazine Bakanlığı’na dava açtığını belirtti. Coinbase’in baş hukuk görevlisi Paul Grewal, yaptırımların “tehlikeli bir emsal” oluşturduğunu söyledi, ancak Rosenberg onları etkili olarak nitelendirdi.

Rosenberg, “Yaptırımlar; paralarını, fonlarını, yolsuzluk gelirlerini veya herhangi bir suç faaliyetini aklamak isteyen herhangi bir suçlu için caydırıcı. Bu, kara para aklamaya müsamaha gösteremeyeceğimizi belirtmek için kullanabileceğimiz etkili bir yoldur.” dedi.