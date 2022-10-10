ABD havalimanlarına ait on dört web sitesi Pazartesi günü Rus hacker grubu Killnet’in siber saldırılarına maruz kaldı. Bunların kamuya açık web siteleri olduğu ve gerçek hava trafiğinin engellenmediği bildirildi.

CNN‘e göre, Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı ve Los Angeles Uluslararası Havalimanı, Killnet tarafından gerçekleştirilen ddos saldırılarının kurbanı oldu. Birkaç saat sonra, etkilenen web sitelerinin çoğuna tekrar erişilebilirken, hava yolculuğu ve bekleme süreleri etkilenmeyecektir. Ancak, siber saldırılar sırasında tüketicilerin etkilenen web siteleri üzerinden uçuş rezervasyonu yapmaları zor olacaktı.

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Killnet, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana NATO ülkelerine karşı birçok siber saldırı gerçekleştiren Rusya yanlısı bir hacker grubu. Bunların neredeyse tamamı devlet kurumlarının web sitelerine yönelik ddos saldırılarını içeriyordu. Örneğin daha geçen hafta ABD hükümetinin web sitelerine yönelik siber saldırıların sorumluluğunu üstlendi. Hacktivistlerin Moskova ile doğrudan bağlantıları olup olmadığı ya da kendi başlarına mı faaliyet gösterdikleri net değil. Killnet, İtalyan kamu hizmetlerine yönelik tehdit iddialarının ardından bu yılın başlarında hacker grubu Anonymous tarafından hedef alınmıştı.