Genel
AB Komisyonu oyun platformlarına ceza yağdırdı!
AB Komisyonu çok konuşulacak bir karara imza attı. İçerisinde Valve‘ın da bulunduğu altı oyun platformunda toplam 7.8 milyon euro para cezası kesildi.
İlginizi çekebilir; OnePlus 7 ve 7T serisi için OxygenOS 11 Açık Betası yayınlandı
AB Komisyonu “coğrafi engelleme” nedeniyle platformlara ceza yağdırdı!
Oyun dünyasının önemli çarklarından biri olan platformlar, her zaman iyi yönleriyle bizleri karşılamıyorlar ne yazık ki. Dijital oyun satın alınan bu platformlar özellikle son dönemlerde artan bazı kısıtlamalar ile oyuncuların canını sıkmaya başlamışlardı. Bu kısıtlamaların en meşhuru ise bildiğiniz üzere coğrafi engel uygulaması. Oyunculara kendi ülkelerinde aldıkları oyunlar dışında ürün etkinleştirme imkanı tanımayan bu uygulama AB Komisyonu‘nun da gündemine geldi. Komisyon, 100’den fazla oyunun kurallara uyulmadan coğrafi kısıtlama sürecine girdiğini belirtirken, sorumlu platformlara ceza yağdırdı.
AB ülkeleri arasında coğrafi engelleme uygulamasının kullanılamayacağını belirten komisyon, içerisinde Valve‘ın da bulunduğu toplamda altı firmaya 7.8 milyon euro para cezası kesti. Rekabete aykırı olarak tespit edilen bu uygulama karşısında firmaların atacakları adımlar ise yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Firmalar arasında en dikkat çeken isim olan Valve, komisyon ile herhangi bir iş birliğine gitmeyerek cezanın 1.6 milyon euroluk kısmını ödeme kararı aldı. Diğer beş firmanın bir şekilde anlaşma yoluna gideceği öğrenildi. Bakalım oyun dünyası en “oyuncu dostu” haline ne zaman ulaşmayı başarabilecek bekleyip göreceğiz.
Herhangi bir coğrafi kısıtlama sorunu ile uğraşmadan oynayabileceğiniz kutu oyunlarına, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Genel
Mediatek yeni Dimensity işlemcilerini tanıttı !
Mediatek, ilk 6nm Dimensity 1200 ve 1100 işlemcilerini duyurdu. Şirket bugüne kadar Dimensity serisinde 7nm işlemcilere yer vermişti. Cortex A78 çekirdeklerini kullanan Dimensity 1200 ve 1100 büyük oranda benzer olsa da 1200 ikili arasında daha üstte konumlanan işlemci olarak öne çıkıyor.
İlginizi çekebilir: EN İYİLER! | iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Note 20 Ultra ve Find X2 karşılaştırması!
Üst segmentin yeni gözdesi
Performans ve verimliliği 7nm Dimensity 1000 Plus’ın bir adım ötesine taşıyan Dimensity 1100 ve 1200, 6nm fabrikasyon süreciyle üretiliyor. Her iki işlemci de entegre 5G modemi ile geliyor. Yeni işlemcilerin her ikisi de 8 çekirdekli bir yapıya sahip olmasına rağmen üst model olan 1200’de performans çekirdeği olarak 1 adet 3.0GHz Cortex-A78, 3 adet 2.6GHz Cortex-A78 4 adet 2.0GHz Cortex-A55; alt model Dimensity 1100’de ise 4 adet 2.6GHz Cortex-A78 bulunuyor. Daha yüksek hızlara çıkılmasa bile, mimarisi sayesinde 1100 hem tek hem de çok çekirdek performansında Dimensity 1000+’a karşı avantaj sağlıyor. 1200 işlemcisinin, Dimensity 1000 Plus’a kıyasla yüzde 20 oranında performans artışı sağladığı belirtiliyor. Genel CPU performansındaki artışın ise yüzde 22 seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Dimensity 1200 ve 1100’de aynı grafik işlemci birimi (GPU) kullanılıyor. MediaTek’in HyperEngine 3.0 oyun teknolojisi desteğiyle birlikte iki platformda da 9 çekirdekli Mali-G77 mevcut.
Her iki işlemci de 2133MHz 4x LP4x bellek ve çift bant uFS 3.1 depolama standartlarını destekliyor.
Dimensity 1200, Full HD+ çözünürlükte 168 Hz’e kadar çıkabiliyor
Hem 1200 hem de 1100, QHD+ çözünürlükte 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Ancak Full HD+ çözünürlükte 1200’ün yenileme hızı garip ama etkileyici biçimde 168 Hz’e kadar çıkarken 1100’ün yenileme hızı 144 Hz’de kalıyor
200 MP’e kadar tek kamera desteği
Dimensity 1200’de 200 MP’e kadar tek kamera desteği; 1100’de ise 108 MP’e kadar tek kamera desteği bulunuyorken; 32 MP + 16 MP çift kamera desteği, her iki çiftlemcinin de ortak özelliği olarak karşımıza çıkıyor.
AV1 videonun donanımla desteklenmesi de MediaTek’in yeni işlemcilerinin önemli özellikleri arasında bulunuyor. Desteklenen her iki işlemcinin video modları arasında 4K HDR bulunuyor; bu, daha fazla dinamik aralık anlamına geliyor ve 60 fps’de mevcut. Diğer seçenekler arasında AI Panorama Gece Çekimleri, AI Gürültü azaltma ve SDR’den HDR’ye video içeriği dönüştürme bulunuyor.
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve 6Ghz altı 5G bağlantı desteğinin de yine her iki işlemci için ortak olduğunu belirtmeliyiz.
Orta ve üst segmentteki fiyat/performans odaklı akıllı telefonlarda karşımıza çıkacak 1100 ve 1200 işlemcili ilk cihazların mart, nisan aylarında tanıtılması bekleniyor.
Söz konusu işlemciye sahip ilk akıllı telefonların Xiaomi, OPPO, Vivo ya da Realme’ye ait olması muhtemel.
Sizin için seçtiğim tablet bilgisayar ve aksesuarlarını incelemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz!
Genel
Wattpad 600 milyon dolara satılıyor
Kullanıcıların kendi hikayelerini yazıp, yayınladıkları popüler platform Wattpad, 600 milyon dolar karşılığında Güney Koreli şirkete satılıyor.
İlginizi çekebilir: Netflix 2021 yılında her hafta bir film yayınlayacak
Wattpad, insanların makaleler, hikayeler ve şiirler paylaşıp yayınlayabildiği, okuyabildiği ücretsiz bir okuyucu – yazar sitesidir. Yazarların keşfedilmemiş ve yayılanmış çalışmalarını içermektedir. Ülkemizde de oldukça popüler olan platform, kendi içinden oldukça popüler kitaplar ve yazarlar çıkarmayı da başardı. Bunlar; Büşra Küçük, Büşra Yılmaz, Alya Öztanyel, Emine Can, Sedef Nehir Erdem, Zeynep Nilay Keskin, Ezgi Bağcı, Lemariz Müjde Albayrak, Dilek Tarıncı, Berna Baki, Ayşe Ebru Tezcan, Sena Yavuz, Mihri Mavi ve Merve Akıncı ginbi isimlerdir. Şirket şimdilerde başka bir konuyla gündemde. 600 milyon dolarlık satış geliyor.
Wattpad 600 milyon dolara satılıyor
2007 yılında kurulan Wattpad, Güney Koreli şirket Naver tarafından satın alınıyor. Naver platform için 600 milyon dolarlık nakit ve hisse karşılığı anlaşmaya vardı. Naver’ın, platformu 2004 yılında kurulan ve 2014 yılında ABD gibi pazarlara açılan Webtoon adlı şirketiyle birleştirmeyi düşündüğü tahmin ediliyor. Webtoon, kullanıcıların kendi çizgi romanlarını yayınladıkları bir platform. Platformun açıklanan rakamlara göre, aylık 67 milyondan fazla kullanıcısı var. Webtoon CEO’su, konuyla ilgili “küresel anlamda lider bir multimedya eğlence şirketi olma yolunda büyük bir adım açıklaması” yaptı. Watpadd’in kurucuları Allen Yau ve Ivan Yuen’in şirketi yönetmeye de devam edecekleri açıklandı.
Naver
Wattpad satın alan Naver Corporation, Güney Kore merkezli bir internet şirketidir. Şirket, 2 Haziran 1999 tarihinde Lee Hae-jin tarafından kurulmuş olup arama motoru Naver’ı yönetmektedir. Şirketin merkezi Seongnam’da Green Factory’de yer almaktadır. Naver, ayrıca mobil mesaj uygulaması Line video messenger Snow ve grup iletişim hizmeti BAND gibi küresel mobil hizmetleri ile mobil uygulama geliştiricisi Camp Mobile ve Naver Webtoon hizmetlerini de yönetmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
İlginizi çekebilir: Netflix’in keyfini çıkarabileceğiniz her bütçeye uygun televizyonları Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız
İlginizi çekebilir: Netflix’in keyfini çıkarabileceğiniz her bütçeye uygun televizyonları Trendyol üzerinden almak için tıklayınız
Genel
NASA, Türkiye için kuraklık uyarısı verdi
NASA, Türkiye’nin yer altı su rezervlerini gösteren bir harita yayınladı. Resmi sitede yer alan bilgiye göre, Türkiye’deki yer altı suları ortalama seviyenin altında.
İlginizi çekebilir: American Robotics firmasına ait drone, güvenlik pilotsuz uçuş onayı aldı
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, paylaştığı kuraklık haritası raporu ile önümüzdeki süreçte bizleri bekleyen muhtemel sorunlara dikkat çekti.
Türkiye ve pek çok ülke için uydu üzerinden görüntüleme yapan NASA, 11 Ocak 2021 tarihinde yayımladığı görüntülerle Türkiye’nin yer altı suları için kritik durumu gözler önüne serdi. NASA, 2021 yılı başlarında Türkiye’nin çoğu bölgesinde şiddetli kuraklık yaşandığı vurguladı.
NASA kuraklık haritası Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uyduları tarafından kaydedildi. Paylaşılan görsellerde karedeki mavi kısımlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor.
Daha önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan ve Türkiye’nin yüzde 80’inden fazla alanını ‘olağanüstü şiddetli kurak ve şiddetli kurak’ olarak gösteren haritalarda olduğu gibi NASA’nın yayımladığı iki haritada da şiddetli kuraklık tehlikesine işaret edildi.
Multiple seasons of below-average rainfall have affected #Turkey's drinking water supplies and groundwater reservoirs. @NASA 's GRACE-FO satellite measurements show the country's shallow groundwater storage and root zone soil moisture. https://t.co/woX1ULeCfs pic.twitter.com/J6fdiBmCed
— NASA Earth (@NASAEarth) January 18, 2021
NASA tarafından yayınlanan raporda, “2021’in başlamasıyla birlikte Türkiye’nin büyük bölümünde şiddetli kuraklık yaşanıyor. Ülkenin en kalabalık şehri olan (15 milyon) İstanbul çevresindeki çok sayıda rezerv 15 yılın en düşük seviyesinde. Bu koşullar devam ederse mahsul üretimi tehlikeye girebilir” ifadelerine yer verildi.
Son aylarda Türkiye’de yağış oranları neredeyse her ay ortalamanın altında kaldı, İstanbul’da barajların doluluk oranı son 15 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı artışa geçse de NASA tarafından yayınlanan haritayla tek sorunun barajlardaki su oranı olmadığı gözler önüne serildi. Yer altı sularının yenilenmesi için yağışların düzenli ve sürekli bir şekilde de gerçekleşmesi gerekiyor.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Forumdan Son Mesajlar
-
Qinyang Elegant Fishing Tackle R&D Co., Ltd
Yazan: lyy150a, 10 saat önce
-
Yazan: market2020, 22 saat önce
-
-
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 3 gün önce
AB Komisyonu oyun platformlarına ceza yağdırdı!
OnePlus 7 ve 7T serisi için OxygenOS 11 Açık Betası yayınlandı
Sony Xperia 5 II için Android 11 güncellemesi yayınlandı
Google Mesajlar, GMS sertifikası olmayan cihazlarda çalışmayacak
ViewSonic doğru renk özellikli yeni 8K monitörünü tanıttı
1000 TL altı akıllı saat! | Realme Watch S incelemesi
WhatsApp’a Geri Dönüş | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün5
iPhone SE Kullanıcı Deneyimi (Emin Muslu)
Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?
DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
1000 TL altı akıllı saat! | Realme Watch S incelemesi
WhatsApp’a Geri Dönüş | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün5
iPhone SE Kullanıcı Deneyimi (Emin Muslu)
Mi 10T Pro ile Efsane Fotoğraflar Nasıl Çekilir?
DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.