Avrupa Genel Mahkemesi, Google’ın temyiz davasında daha önce Avrupa Komisyonu tarafından verilen 4,34 milyar avroluk cezayı büyük ölçüde desteklemeye karar verdi.

Genel Mahkeme, Komisyonun 2018’den önceki kararını büyük ölçüde onaylıyor. Bu dava, Google’ın Android işletim sistemi ile hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığı sorusuyla ilgilidir. Genel Mahkeme, bazı noktalarda farklı bir sonuca varmakla birlikte, Avrupa rekabet kurallarının hala ihlal edildiğini belirtti.

Hakimler, para cezasının miktarını büyük ölçüde onaylarken, “kötüye kullanım amaçlı uygulamaların kasıtlı niteliğini ve Google’ın ihlale tam katılımının son yılında yaptığı ilgili satışların değerini” de dikkate aldı.

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Komisyonun para cezası verme kararı, Genel Mahkeme’nin bazı farklı kararları nedeniyle kısmen iptal edilmelidir. Bu durum, özellikle, portföy bazlı gelir paylaşımı anlaşmalarının başlı başına bir hakim durumun kötüye kullanılması teşkil ettiği hususunu ilgilendirmektedir. Bu anlaşmalar kapsamında, mobil cihaz üreticileri ve mobil ağ operatörleri, Google’ın reklam gelirlerinden pay aldı.

Genel Mahkeme, Komisyonun bu noktada ispat yükünde boşluklar olduğunu belirtmekte, ancak bu kısmi iptalin para cezası kararının nihai geçerliliğini etkilemediğini hemen belirtmektedir. Hakimler, “ihlal döneminde Google tarafından kullanılan diğer kötüye kullanım uygulamalarından kaynaklanan münhasır etkiler” ışığında bir ihlal olduğunu doğruladı.

Komisyonun 2018 tarihli kararında üç ihlale atıfta bulunuldu. İlk suç, Google’ın Arama uygulamasının ve Chrome tarayıcısının Android cihazlara önceden yüklenmesini gerektirmesiydi. İkincisi, Google’ın, Google Arama’yı yalnızca tüm Android cihazlarına önceden yüklemeleri için büyük üreticilere ve taşıyıcılara “önemli miktarda” para ödediği iddia edildi. Üçüncü ihlal, Google’ın üreticilerin kendi Android çatallarını geliştirmelerini engellediğini iddia etmekti.

Avrupa Genel Mahkemesi, Adalet Divanı’nın bir parçasıdır, ancak Avrupa Birliği’ndeki en yüksek yargı organı değildir. İşte Adalet Divanı. Bu nedenle Google yeniden itiraz edebilir. Bu, mevcut kararın ilanından itibaren iki ay on gün içinde yapılmalıdır. Temyiz, örneğin davanın olgularının ihtilafı üzerine değil, sadece yasal dayanakların ihtilafı temelinde yapılabilir.

Kaynak: Bloomberg