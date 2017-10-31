Xiaomi, Ekim Ayında 10 Milyon Telefon Satmayı Başardı

Xiaomi, Eylül ayında tam tamına 10 milyon telefon sattı ve Ekim ayında da bu başarısının devam ettirmeyi sürdürdü.

Xiaomi CEO‘su Lei Jun, Kasım ayında Weibo hesabı üzerinden iyi haberleri kullanıcıları ile paylaşırken, aynı zamanda da Mi A1 olarak da bilinen Mi 5X’in 1 Kasım’da başlayacak olan satışlarını kullanıcılarına hatırlatmayı unutmadı.

Şirket bu yıl kendisi için tam tamına 90 milyon telefon satmak için iddialı bir hedef seçmiş durumda. Bu, geçen yıla göre %50 daha fazla (58 milyon) ve 70 milyon satış yaparak en çok cihaz sattığı yılı olan 2015 yılına kıyasla büyük bir büyüme olacak gibi.

Ayrıca Microsoft CEO’su Satya Nadella bugün Xiaomi HQ’ye bir ziyarette bulundu ve Lei Jun ona bir Xiaomi Mi Mix 2 hediye etti. Jun, Xiaomi ve Microsoft’un telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve bulut hizmetleri için “çok yakın işbirliği” yaptığını söyledi.