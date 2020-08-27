90Hz ekrana sahip Infinix Zero 8 duyuruldu

Yakın dönemde Türkiye’ye de resmi olarak giriş yapan Infinix, orta seviye özelliklere sahip olan Zero 8 modelini duyurdu. Ekran ve kamera yetenekleri ile ön plana çıkan telefon, uygun fiyat etiketiyle de dikkatleri çekmeyi başarıyor!

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Infinix Zero 8 duyuruldu: 90Hz ekran ve 64 megapiksel kamera!

Zero serisinin yeni modeli olan Infinix Zero 8, tasarımı ile oldukça modern ve farklı bir görüntü çiziyor. Ön kısmında ince çerçevelere sahip telefon, delikli ekranında çift ön kamera taşıyor. Modelin arka yüzünde ise eşkenar dörtgen formundaki kamera alanı ve mat/parlak renk geçişi dikkat çekiyor.

Teknik detaylarda 6.85 inçlik Full HD+ IPS ekrana sahip olan telefon, 90Hz ekran yenileme ve 180Hz dokunmatik tepki hızı sunuyor. Oyun odaklı MediaTek Helio G90T işlemcinin yanı sıra 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ise güçlü performansı destekliyor. Zero 8, kamera tarafında da dörtlü arka kamera sayesinde başarılı veriler sunuyor.

64 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX686 sensör, EIS desteği ve 4K/30 FPS video kayıt özellikleri ile geliyor. 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel düşük ışık ve 2 megapiksel derinlik sensörleri ise arka kamera paketini tamamlıyor. Ekran içerisindeki delikte de 48+8 megapiksel çözünürlüklü çift sensör konumlanıyor.

4.500 mAh kapasiteli bir bataryanın güç verdiği Infinix Zero 8, 33W SuperCharge özelliği sayesinde hızlı şekilde şarj olabiliyor. Diğer önemli özellikler arasında ise Android 10 işletim sistemi, yana konumlanmış parmak izi okuyucu ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. 1 Eylül’de 250 dolarlık uygun fiyatıyla raflarda olacak telefonun bir süre sonra ülkemizde de satışa sunulmasını bekliyoruz.