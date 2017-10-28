SpaceX Bu Yıl İçerisinde 19 Adet Roket Fırlatmayı Hedefliyor

SpaceX’in, geçen yıl arttırdığı verimli üretimi ve Falcon 9 roketinin gelişimi sayesinde bu yıl 16. roketi kalkış yapacak.

Pazartesi günü 16. roketini fırlatmayı planlayan SpaceX, geçen kırdığı rekoru ikiye katlıyor ve bu yılın sonuna kadar toplam 19 adet roket fırlatmayı planlıyor. Ars Technica’nın hazırladığı rapora göre şirket için bu yıl, bir ilklerin yılı oldu.

İlk kez bir Falcon 9 ikinci kez uçuş yaptı, bir Ejder kargo uzay aracı ilk kez yeniden kullanıldı, ilk kez ulusal güvenliğe sahip yük kullanıldı ve göze çarpan bir çok iniş gerçekleştirildi. Fakat gözler önüne gelen en büyük başarı sözü verilmiş olan yüksek uçuş oranı idi. Yıllardır küresel fırlatma endüstrisindeki rakipler, şüpheyle SpaceX’in daha yüksek uçuş oranları elde edemediğini ve uzun manifestosunu uçuramadığını belirtiyordu. Bu söylentiler özellikle SpaceX 2015-2016 yılları arasında finansal zorluklar yaşadığında çoğalmıştı. Firma bir yük ile birlikte iki Falcon 9 roketi kaybederek çok büyük maddi kayıplar yaşamıştı. Fakat o zamanlar da bile bazı şirketler SpaceX’in bu sorunları çözerse ne kadar büyük başarılar kazanacağını o zamandan tahmin edebiliyordu.

Hava koşulları şimdilik uygun gözüken Pazartesi günü SpaceX, Güney Koreli bir şirket için Koreasat 5A isimli haberleşme uydusunu fırlatmaya çalışacak. Bu işlem başarılı olur ise, şirket bir kaç proje için daha çalışmaya başlayacak.