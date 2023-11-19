Elektrikli otomobillerde en büyük problemlerden birisi menzil sıkıntısı. Birçok otomobil üreticisi şu anda 500 kilometre civarında menzil sunuyor. Geldiğimiz noktada bugün Chery, bunu değiştiriyor. Çinli otomotiv devi 905 km menzilli elektrikli sedan otomobili Chery Exeed Sterra ES’i tanıttı. Detaylara bakalım.

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Sterra ES, 4.945 mm uzunluğunda, 1.978 mm genişliğinde, yüksekliği tekerlek boyutuna bağlı olarak 1.467 mm ila 1.489 mm arasında değişen ve 3.000 mm dingil mesafesiyle orta ila büyük bir sedan olarak konumlandırılıyor. Karşılaştırmak adına Volkswagen Passat Boyut Özellikleri: Uzunluk 4775 milimetre, genişliki 1832 milimetre, yüksekliği 1483 milimetre, aks mesafesi 2786 milimetre, iz genişliği ön 1586 milimetre, iz genişliği arka 1572 milimetredir.

Chery Exeed Sterra ES iki farklı seçenek ile birlikte geliyor. Bunlar, tek motorlu 2WD ve çift motorlu 4WD. Her iki seçenek de CATL pillerle birlikte geliyor. 4WD seçeneği 0’dan 100 km/sa hıza 3.7 saniyede çıkabiliyor. Aracın 800V yüksek voltajlı hızlı şarj platformu sayesinde otomobil, sadece 5 dakikalık şarj süresiyle 150 km menzile ulaşabiliyor.

Chery Exeed Sterra ES üç farklı motor seçeneğine sahip:

185 kW tek motor

230 kW tek motor

230 kW + 123 kW çift motor

Max+ Extended Range versiyonunda 97,7 kWh büyüklüğünde pile sahip olan otomobil CLTC’ye göre şehir içinde 905 km menzil sunabiliyor. Pro Standart Menzil versiyonunda ise 60,5 kWh büyüklüğünde pile sahip olan otomobil 570 km menzil vaat ediyor.

Kapıdan içeri girdiğimizde ise otomobil oldukça şık bir iç tasarıma sahip. Boylu boyunca uzanan kullanışsız ekranlar yerine ortada 15.6 inç büyüklüğünde bir multimedya ekranı bulunuyor. Bu ekran 2.5K çözünürlüğünde ve LCD bir panele sahip. Bu ekranın altında ise Qualcomm Snapdragon 8155 yonga seti bulunuyor. İki kollu düz direksiyonun arkasında ise 12.3 inç büyüklüğünde hayalet gösterge paneli bulunuyor.

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Chery Exeed Sterra ES, yolculara sürükleyici bir ses deneyimi vaat eden 23 hoparlörlü Lion Melody ses sistemi ile birlikte geliyor. Bu ses sistemi de 15.6 inç büyüklüğündeki bilgi-eğlence sisteminden kontrol edilebiliyor.