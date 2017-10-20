Activision, oyuncuları oyun içi öğeler satın almaya teşvik eden bir sistem için yeni bir patent edindi.

Bahsi geçen eşleşme sistemi, tecrübesiz oyuncuların satın alma kararlarını etkilemek için daha deneyimli oyuncularla iletişim kurmasını sağlıyor. Söz konusu patent 2015’de ortaya çıktı ancak patentin hazır olması 2017’nin son çeyreğini buldu.

Activision markasının geliştirdiği patent, “çok oyunculu video oyunlarında mikro işlemleri yapılandırmak için yeni bir metot” sağlıyor. Oyuncuların, oyun içindeki başarı şanslarını artırmak için belli nesneler için para ödemeye teşvik etme yöntemlerini ortaya döküyor.

Bu yapı, tecrübeli ve tecrübesiz oyuncuların ekipmanlarındaki farklılıkları vurguluyor. Rolling Stone’un haberine göre, bir oyuncu önerilen bir satın alma işlemi gerçekleştirirse, oyun içi ekipmanın kullanımının çok daha etkili olmasını sağlıyor. Üstelik mimari, satın alımlarının doğrulamasını sağlamak için farklı bir şekilde eşleştirilebiliyor.