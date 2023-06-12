Bu videoda realme’nin giriş-orta segmente konumlandırdığı C serisinin yeni telefonu C55’in detaylarına yakından bakıyoruz.

realme, ülkemizde telefon üretmeye devam ediyor. Özellikle C serisi uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. realme C55 ise markanın en yeni yerli üretim telefonu olarak bulunuyor. İnce ve hafif kasası, 6.72 inç IPS LCD FHD+ 90Hz ekranı, Mediatek Helio G88 işlemcisi, tercihe göre 6GB RAM/ 128 GB – 8GB RAM / 256 GB depolama seçenekleri, orta üst segmentte konumlandırılan telefonlardan kullanılan 64MP ana kamerası, 5000 mah batarya ve 33W SuperVOOC şarj teknolojisi gibi özellikleri bulunuyor.

Akılı telefonlar ile tanışan yeni gençler ve yaşça büyük olan kesim için iyi bir tercih olabilen realme C55 hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

realme C55 Teknik özellikleri:

Tasarım: 165.6 x 75.9 x 7.9 mm 189.5 gram

Ekran: 6.72 inç IPS LCD F:HD+ 90Hz 680 nit parlaklık

İşlemci: Mediatek Helio G88

RAM/Depolama: 6/128 – 8/256

Kamera: 64MP + 2MP / 8MP Ön Kamera

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 33W SuperVOOC

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.2

Fiyat: 6.200TL – 7.999 TL

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