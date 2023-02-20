Kasım 1944’te gizemli bir şekilde batan, İkinci Dünya Savaşı‘nın en başarılı ABD denizaltılarından biri olan USS Albacore, şimdiye kadar derinliklerde kaybolmuştu.

Birleşik Devletler Donanması’ndan yapılan basın açıklamasına göre, uzun süredir kayıp olan USS Albacore denizaltısı neredeyse 80 yıl sonra bulundu. Tüm personeliyle birlikte 7 Kasım 1944’te denizde kaybolan denizaltının nerede olduğu şimdiye kadar bir muammaydı.

Ancak Tokyo Üniversitesi’nden Dr. Tamaki Ura, NHHC Sualtı Arkeoloji Bürosu’nun (UAB) İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma denizaltının son dinlenme yeri olarak görünen yeri gösteren veri ve görüntüleri kısa bir süre önce yayınladı.

ABD Donanması’ndan emekli Tümamiral olan NHHC Direktörü Samuel J. Cox, “Ulusumuzu savunmak için [hayatlarını] feda eden denizcilerin son dinlenme yeri olarak, Albacore’un enkazının yerini tespit etme çabalarından dolayı Dr. Ura ve ekibine içtenlikle teşekkür ediyor ve onları kutluyoruz” dedi. “Onların sıkı çalışmaları ve sürekli iş birliği sayesinde Albacore’un 70 yılı aşkın bir süre denizde kaybolduktan sonra kimliğini doğrulayabildik” diye ekledi.

Naval History and Heritage Command confirmed the identity of a wreck site off the coast of Hokkaido, Japan, as USS Albacore (SS 218). pic.twitter.com/eYZZ7MxKug — U.S. Naval History (@USNHistory) February 16, 2023

Dr. Ura’nın çabaları, Japonya Asya Tarihi Arşivleri Merkezi’nin (JACAR) 1944 yılında bir Amerikan denizaltısının batırılmasıyla ilgili Japon kayıtları tarafından yönlendirildi. Belgelerde tarif edilen pozisyon, o sırada UAB gönüllülerinin gemi enkazı alanını bulmak için yaptıklarıyla aynıydı.

Dr. Ura’nın ekibi, tarihi verileri kontrol etmek üzere bilgi toplamak için uzaktan kumandalı bir araç kullandı. Bölgenin çalkantılı akıntıları, deniz büyümesi ve sınırlı görüş alanı, enkazı belgelemeyi veya ayrıntılı fotoğraflar çekmeyi zorlaştırdı.

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Yine de çekilen görüntüler, 1944’ün sonlarına ait Gato sınıfı bir denizaltının bazı ayırt edici özelliklerini ortaya çıkardı.

SJ Radar çanağı ve direği, üst yapının üst kısmı boyunca bir dizi havalandırma deliği ve fairwater’ın üst kenarı boyunca çelik plakaların olmaması gibi değiştirildiğine dair işaretler olduğu için Albacore’un enkaz alanı olduğu tespit edilmiştir.

Albacore, Amerikan yasaları tarafından korunan ve NHHC tarafından yönetilen Amerika Birleşik Devletleri’ne ait batık bir askeri gemidir. Uzaktan algılama dokümantasyonu ve diğer müdahaleci olmayan faaliyetler batık ABD Donanma gemileri üzerinde yapılabilir. Yine de istilacı olabilecek her türlü eylem NHHC ile koordine edilmeli ve gerekirse ilgili bir izin mekanizması aracılığıyla izin verilmelidir.

Albacore, Groton, Connecticut merkezli Electric Boat Company tarafından inşa edilmiş ve 1 Haziran 1942 tarihinde hizmete girmiştir. 11 muharebe devriyesine çıktı ve 1944 yılında madencilik çalışması yaparken kaybolmadan önce 10 düşman gemisi batırdığı biliniyor. Üç gemi daha batırmış olması mümkündür, ancak bu henüz doğrulanmamıştır. Albacore kariyeri boyunca dört Başkanlık Birim Nişanı ve dokuz savaş yıldızı almıştır.

Dünya Savaşı sırasında düşman savaşçılarına karşı en etkili denizaltılardan biriydi çünkü batırılan on düşman gemisinden altısı düşman savaş gemisiydi.