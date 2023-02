Kasım 1944’te gizemli bir şekilde batan, İkinci Dünya Savaşı‘nın en başarılı ABD denizaltılarından biri olan USS Albacore, şimdiye kadar derinliklerde kaybolmuştu.

Birleşik Devletler Donanması’ndan yapılan basın açıklamasına göre, uzun süredir kayıp olan USS Albacore denizaltısı neredeyse 80 yıl sonra bulundu. Tüm personeliyle birlikte 7 Kasım 1944’te denizde kaybolan denizaltının nerede olduğu şimdiye kadar bir muammaydı.

Ancak Tokyo Üniversitesi’nden Dr. Tamaki Ura, NHHC Sualtı Arkeoloji Bürosu’nun (UAB) İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma denizaltının son dinlenme yeri olarak görünen yeri gösteren veri ve görüntüleri kısa bir süre önce yayınladı.

ABD Donanması’ndan emekli Tümamiral olan NHHC Direktörü Samuel J. Cox, “Ulusumuzu savunmak için [hayatlarını] feda eden denizcilerin son dinlenme yeri olarak, Albacore’un enkazının yerini tespit etme çabalarından dolayı Dr. Ura ve ekibine içtenlikle teşekkür ediyor ve onları kutluyoruz” dedi. “Onların sıkı çalışmaları ve sürekli iş birliği sayesinde Albacore’un 70 yılı aşkın bir süre denizde kaybolduktan sonra kimliğini doğrulayabildik” diye ekledi.

Naval History and Heritage Command confirmed the identity of a wreck site off the coast of Hokkaido, Japan, as USS Albacore (SS 218). pic.twitter.com/eYZZ7MxKug

— U.S. Naval History (@USNHistory) February 16, 2023