Hardware Plus olarak yeni bir video serisine başlıyoruz. Bundan sonra seçilen bazı takipçilerimizin, teknoloji dünyasının en popüler cihazlarını 15 gün süreyle kullanmasını sağlayacağız. İlk ürünümüz Sony Xperia XZ.

Artık herkes HWP olarak amacımızın farklı bir şeyler yapmak olduğunu biliyor. Türkiye’deki teknoloji ve bilgisayar dergiciliğine yeni bir soluk getirdiğimiz gibi YouTube yayıncılığı konusunda da birçok ilke imza attığımızı kolayca söyleyebilirim.

Abonelerin de üretilen videolara dahil olması için ne kadar çaba harcadığımızı eminim biliyorsunuzdur. YouTube kanalımızdaki videolara yapılan yorumları dinleyerek kendimizi geliştirdiğimizi söylememize ise sanırım gerek bile yok. O nedenle kanalımızdaki neredeyse tüm yorumlar bir şekilde cevaplanıyor, makul ve antıklı olanlardaki öneriler dikkatlice analiz ediliyor.

Kim Sony Xperia XZ Kullanmak İster?

HWP olarak Türkiye’de bir ilke daha imza atıyoruz ve takipçilerimizin 15 gün süreyle cep telefonu pazarının en merak edilen ürünlerini denemelerini sağlıyoruz. Bu projemizde takipçilerimizle paylaşacağımız ilk telefon Sony Xperia XZ. Elimizdeki Sony Xperia XZ’yi 15 günlüğüne size verebilmemiz için tabii ki bazı şartlarımız var. Öncelikle XZ’yi teslim almak ve 15 gün sonra geri vermek için İstanbul – Kavacık’taki ofisimize gelmeniz gerekiyor. Yani İstanbul’da oturmanız veya İstanbul’a gelebilir durumda olmalısınız. Cihazı teslim ederken 15 günlük deneyiminizi kameraların karşısına geçerek anlatmanız da gerekiyor. Bu da demektir ki 15 günlük deneyiminizi tüm dünyayla paylaşmayı peşinen kabul etmelisiniz. Sony Xperia XZ’yi 15 gün boyunca size emanet edebilmemiz için ersin (at) hwp com tr adresine bir e-posta göndermenizi rica edeceğiz. Bu e-postada ev, iş (veya okul) adresinizi, telefon numaralarınızı, şu an kullandığınız telefonun modelini, sosyal medya hesaplarınızın tamamının adresini de lütfen paylaşmayı ihmal etmeyin.

Sony Xperia XZ ile başladığımız bu yeni serimizin tanırım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bekin Bozdoğan’ın yorumuyla Sony Xperia XZ incelemesi buradan izleyebilirsiniz.

iPhone 7, Samsung Galaxy S7 edge, LG G%5 ve Sony Xperia XZ’nin 4K video çekin performansını karşılaştırdığımız video ise buradan ulaşabilirsiniz.

Sony Xperia XZ’nin Android 7.0 Nougat güncellemesialması ile ilgili çektiğimiz videoya ise buradan ulaşabilirsiniz.