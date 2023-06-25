Ülkemizde 5000 TL ile 7500 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Haziran ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
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İçindekiler
5000 TL – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (HAZİRAN 2023)
7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (HAZİRAN 2023)
- Samsung Galaxy A13
- Tecno Camon 18
- Tecno Camon 19 Neo
- realme C55
- Redmi Note 11
- General Mobile GM 22 Pro
- Samsung Galaxy A23
- Redmi Note 11S
- Omix X700
- Tecno Camon 18P
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