Ülkemizde 5000 TL ile 7500 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Haziran ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

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5000 TL – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (HAZİRAN 2023)

7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (HAZİRAN 2023)

Samsung Galaxy A13

Tecno Camon 18

Tecno Camon 19 Neo

realme C55

Redmi Note 11

General Mobile GM 22 Pro

Samsung Galaxy A23

Redmi Note 11S

Omix X700

Tecno Camon 18P