Ülkemizde 7.500 TL ile 10.000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Nisan ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
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İçindekiler
7500 – 10.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (NİSAN 2023)
5000 TL ALTINDA EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/XzFW6qq_bCM
5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/R94Jj17qOTs
7500 – 10.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (NİSAN 2023)
- Infinix Note 12 G96
- Redmi Note 10 Pro
- POCO X3 NFC
- Redmi Note 11 Pro
- Omix X700
- Samsung Galaxy A72
- Poco X3 Pro
- Redmi Note 11 Pro 5G