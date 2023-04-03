Ülkemizde 7.500 TL ile 10.000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Nisan ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

İlginizi çekebilir; 5000 TL – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (NİSAN 2023)

5000 TL ALTINDA EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/XzFW6qq_bCM

5000 – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR; https://youtu.be/R94Jj17qOTs

7500 – 10.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (NİSAN 2023)

Infinix Note 12 G96

Redmi Note 10 Pro

POCO X3 NFC

Redmi Note 11 Pro

Omix X700

Samsung Galaxy A72

Poco X3 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G