Ülkemizde 5000 TL ile 7500 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Nisan ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
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5000 TL – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (NİSAN 2023)
5000 TL – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (NİSAN 2023)
- Tecno Spark 9 Pro
- Tecno Camon 18
- Redmi Note 11
- General Mobile GM 22 Pro
- Samsung Galaxy A23
- Tecno Camon 18P
- Infinix Note 12 G96
- Redmi Note 11S
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