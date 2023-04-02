Ülkemizde 5000 TL ile 7500 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Nisan ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

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5000 TL – 7500 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (NİSAN 2023)

Tecno Spark 9 Pro

Tecno Camon 18

Redmi Note 11

General Mobile GM 22 Pro

Samsung Galaxy A23

Tecno Camon 18P

Infinix Note 12 G96

Redmi Note 11S