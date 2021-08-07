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720p Ekranda Sinema Keyfi Yaşanır Mı? | TCL 20 SE ile Sinema Keyfi

TCL 20 SE modeli, TCL’in ülkemizde üretilen ilk yerli üretim akıllı telefonu olarak hem göğsümüzü kabarttı, hem de dikkatleri üzerine çekti. En çok da sıra dışı ölçüye sahip büyük ekranıyla öne çıkan TCL 20 SE, kullanıcılara sinema keyfi yaşatabilecek akıllı telefonlardan biri konumunda.

TCL 20 SE’nin güncel fiyatını burada bulabilirsiniz.

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TCL 20 SE, 720p ekranda sinema keyfi sunmayı nasıl başarıyor?

normalde insanlar, 720p ekranlar yerine FullHD+ yani 1080p ekranlara sahip akıllı telefonlar kullanmayı daha çok tercih etme eğilimindeler. Fakat TCL, yerli üretim ilk akıllı telefonu 20 SE modelinde bizlere gösterdi ki; kaliteli bir panel ve Hi-Res Audio destekli stereo hoparlör gibi destekleyici unsurlarla 720p ekranlarla da gayet sinema keyfi yaşanabiliyor. Bu noktada panel kalitesini destekleyici bir diğer unsur da pek tabi ki ekran ölçüleri. 6.82 inç boyutunda IPS LCD bir ekrana sahip olan TCL 20 SE modelinin ekran ölçüsüyse 20.5 : 9. Bu ekran oranı, alışılmışın çok dışında. Dahası bir tek ülkemizde satılmayan Sony akıllı telefon modellerinde bulunan 21 : 9 sinematik ekran ölçüsüne çok yakın ölçülere sahip olan 20 SE, alışılagelmişin dışında bir ekran deneyimi yaşatıyor.

İyi bir izleme deneyimi için olmazsa olmaz unsurlar

1 – Hi-Res Audio destekli stereo hoparlör

İyi görüntü kalitesine sahip bir panelde içerik izlerken aynı zamanda güzel ses duymak istersiniz. Bunun gayet farkında olan TCL, yerli üretim 20 SE modeli için de Hi-Res Audio sertifikasına sahip stereo hoparlörler kullanmayı tercih etmiş. Böylece izleyicinin seyir zevki, stereo ve kaliteli sesle de birleşerek çok daha yüksek noktalara taşınabiliyor.

2 – HDR (High Dynamic Range)

HDR (High Dynamic Range) desteği, son dönemlerde akıllı telefonlarda en popüler olan ve en çok aranan özelliklerden biri. Özellikle HDR olarak kaydedilen içeriklerin de internet ortamında ciddi manada yaygınlaşması, doygun renkleri tecrübe etmek isteyen kullanıcıların talebini de üzerine çekiyor. Bu noktada da kullanıcılar arasındaki trendleri takip etmeyi başaran TCL markası, 20 SE modelinde kullanıcılara HDR desteği de sunarak kullanıcıların gönlünü kazanabilmek adına bir hamle daha yapmış.

Dahası, TCL modellerinde alışkın olduğumuz üzere TCL’in görüntü ve renk iyileştirmesi sağlayan kendi yapay zeka robotu NXTVision da TCL 20 SE modelinde mevcut. Renkleri tarayarak yapay zeka destekli olarak renk düzenlemesi yapan NXTVision, HDR desteğine ek olarak seyir keyfini tamamlayıcı unsurlardan biri. NXTVision ile dikkat çekici renk tonlarını daha net bir şekilde fark edebilmeniz de mümkün.

3 – Sinematik ekran oranı

Akıllı telefonun ekran oranı ne kadar sinematik düzeye yaklaşırsa, izleme sırasında da bir o kadar sinema tecrübesi hissedilebiliyor. Bunu hesaba kattığımızda da 21 : 9’a en yakın ölçü 20.5 : 9 gibi görünüyor. 20.5 : 9 ölçüyle sunulan TCL 20 SE, böylelikle sinematik içeriklerde, rakiplerine karşı 1 – 0 öne geçmiş oluyor.

4 – Panel boyutu

Ne kadar büyük ekran o kadar iyi sinema keyfi dersek, birçok yönden doğru bir argüman ortaya sunmuş oluruz diye düşünüyoruz. Piyasadaki en büyük ekran ölçülerinden birine sahip olan TCL 20 SE modeli de, 6.82 inçlik devasa diyebileceğimiz paneliyle, kullanıcının seyir zevkini tatmin etme noktasında bir adım daha atmış.

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Motosikletler ve teknoloji ile ilgili yenilikleri yakından takip etmeyi seven; aynı zamanda metal müzik tutkunu Hardware Plus yazarı

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #166: Berkin’e Veda, Mi 11T, Pixel 6 ve dahası…

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Cuma Raporu’nun bu haftaki bölümünde, pazartesi günü kaybettiğimiz dostumuz ve eski çalışma arkadaşımız Berkin Bozdoğan’ı andık. Gündeme dair olarak, Mi 11T, Google Pixel 6 ve Mi Mix 4 gibi cihazların duyurulacak olmasını konuştuk.

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Zaman çizelgesi:

0:00 Giriş, ülkemizdeki ve HWP’deki güncel durumlar

02:54 Dostumuz ve eski çalışma arkadaşımız Berkin Bozdoğan’ın vefatı

15:36 Xiaomi, global satışlarda 1. oldu

21:47 Xiaomi Mi Mix 4, 10 Ağustos’ta tanıtılacak

26:25 Windows 365 duyuruldu

31:47 Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro tanıtıldı

37:39 Mi 11T ve Mi 11T Pro yolda

39:54 YouTube Premium Lite test ediliyor

40:53 Spotify Plus test aşamasında

42:18 realme MagDart duyuruldu

45:22 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları, aşı olmayanlara çeşitli kısıtlamalar söz konusu

54:03 FAST limiti 2000 TL’ye yükseltildi

58:44 YouTube, bazı kanallara “Türk Hükümeti tarafından fonlanmaktadır” ifadesi ekledi; ardından kaldırdı

01:01:07 Honor Play 5T Pro duyuruldu

01:03:05 Honor’un Çin’deki yükselişi

Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!

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Markalara Sorun

Kaan Arlı, HarmonyOS’un tüm detaylarını anlatıyor!

Yazan:

Kaan Arlı, HarmonyOS'un tüm detaylarını anlatıyor!

HarmonyOS, Huawei’nin yeni nesil işletim sistemi olarak dikkat çekiyor. Neredeyse her akıllı cihaz için kullanılabilir yapıda olan HarmonyOS’un tüm detaylarını Kaan Arlı aktarıyor.

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Kaan Arlı, HarmonyOS’un tüm detaylarını anlatıyor!

HarmonyOS, Huawei tarafından geliştirilen yeni nesil bir işletim sistemi. Huawei P40 ailesinden sonra yaşanan ABD krizi ile hızlandırılan yeni işletim sistemi projesi resmen kullanıma açıldı. Her şer için tek bir işletim sistemi kullanmayı planlayan Huawei kanadı, telefon, tablet, televizyon ve akıllı tüm cihazlar ile HarmonyOS kullanacak.

Konular;

00:00 Giriş
00:25 Kaan Arlı kimdir?
02:53 Türkiye’deki kullanıcılar “HarmonyOS nedir?” sorusunun cevabını öğrenebildiler mi?
05:50 HarmonyOS’i anlamak için tek cihaz yeterli mi? Kaç ürün gerekli?
10:11 Ekosistem 1.0 ve Huawei ile gelen Ekosistem 2.0
11:36 Huawei Çin mağazasında satılan otomobil
13:21 Huawei, HarmonyOS ekosistemi ile neler sunabilir?
19:47 Huawei Süper Cihaz (Super Device) nedir?
21:19 Huawei bu ekosistem için Türkiye’de hangi çalışmaları yapıyor?
22:00 Hangi Huawei cihazları ne zaman HarmonyOS güncellemesi alacak?
24:40 Bilinen markalardan HarmonyOS destekli cihazlar görecek miyiz?
29:05 HarmonyOS’in geleceği var mı? HarmonyOS kullanımda neler sunuyor?
32:05 Huawei P50 serisi Türkiye’ye ne zaman gelecek?
32:57 P50 serisi dışında başka HarmonyOS telefonları görecek miyiz?
33:47 HarmonyOS ile Netflix’teli HD izleme ve Widevine L1 sertifika sorunu hakkında
34:42 HarmonyOS Android uygulamaları çalıştırıyor mu?
35:56 HarmonyOS ve App Gallery’deki banka uygulamaları ne durumda? Artacak mı?
38:27 Huawei Petal Search ve Petal Maps ne durumda?

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Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!

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