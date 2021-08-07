720p Ekranda Sinema Keyfi Yaşanır Mı? | TCL 20 SE ile Sinema Keyfi

TCL 20 SE modeli, TCL’in ülkemizde üretilen ilk yerli üretim akıllı telefonu olarak hem göğsümüzü kabarttı, hem de dikkatleri üzerine çekti. En çok da sıra dışı ölçüye sahip büyük ekranıyla öne çıkan TCL 20 SE, kullanıcılara sinema keyfi yaşatabilecek akıllı telefonlardan biri konumunda.

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TCL 20 SE, 720p ekranda sinema keyfi sunmayı nasıl başarıyor?

normalde insanlar, 720p ekranlar yerine FullHD+ yani 1080p ekranlara sahip akıllı telefonlar kullanmayı daha çok tercih etme eğilimindeler. Fakat TCL, yerli üretim ilk akıllı telefonu 20 SE modelinde bizlere gösterdi ki; kaliteli bir panel ve Hi-Res Audio destekli stereo hoparlör gibi destekleyici unsurlarla 720p ekranlarla da gayet sinema keyfi yaşanabiliyor. Bu noktada panel kalitesini destekleyici bir diğer unsur da pek tabi ki ekran ölçüleri. 6.82 inç boyutunda IPS LCD bir ekrana sahip olan TCL 20 SE modelinin ekran ölçüsüyse 20.5 : 9. Bu ekran oranı, alışılmışın çok dışında. Dahası bir tek ülkemizde satılmayan Sony akıllı telefon modellerinde bulunan 21 : 9 sinematik ekran ölçüsüne çok yakın ölçülere sahip olan 20 SE, alışılagelmişin dışında bir ekran deneyimi yaşatıyor.

İyi bir izleme deneyimi için olmazsa olmaz unsurlar

1 – Hi-Res Audio destekli stereo hoparlör

İyi görüntü kalitesine sahip bir panelde içerik izlerken aynı zamanda güzel ses duymak istersiniz. Bunun gayet farkında olan TCL, yerli üretim 20 SE modeli için de Hi-Res Audio sertifikasına sahip stereo hoparlörler kullanmayı tercih etmiş. Böylece izleyicinin seyir zevki, stereo ve kaliteli sesle de birleşerek çok daha yüksek noktalara taşınabiliyor.

2 – HDR (High Dynamic Range)

HDR (High Dynamic Range) desteği, son dönemlerde akıllı telefonlarda en popüler olan ve en çok aranan özelliklerden biri. Özellikle HDR olarak kaydedilen içeriklerin de internet ortamında ciddi manada yaygınlaşması, doygun renkleri tecrübe etmek isteyen kullanıcıların talebini de üzerine çekiyor. Bu noktada da kullanıcılar arasındaki trendleri takip etmeyi başaran TCL markası, 20 SE modelinde kullanıcılara HDR desteği de sunarak kullanıcıların gönlünü kazanabilmek adına bir hamle daha yapmış.

Dahası, TCL modellerinde alışkın olduğumuz üzere TCL’in görüntü ve renk iyileştirmesi sağlayan kendi yapay zeka robotu NXTVision da TCL 20 SE modelinde mevcut. Renkleri tarayarak yapay zeka destekli olarak renk düzenlemesi yapan NXTVision, HDR desteğine ek olarak seyir keyfini tamamlayıcı unsurlardan biri. NXTVision ile dikkat çekici renk tonlarını daha net bir şekilde fark edebilmeniz de mümkün.

3 – Sinematik ekran oranı

Akıllı telefonun ekran oranı ne kadar sinematik düzeye yaklaşırsa, izleme sırasında da bir o kadar sinema tecrübesi hissedilebiliyor. Bunu hesaba kattığımızda da 21 : 9’a en yakın ölçü 20.5 : 9 gibi görünüyor. 20.5 : 9 ölçüyle sunulan TCL 20 SE, böylelikle sinematik içeriklerde, rakiplerine karşı 1 – 0 öne geçmiş oluyor.

4 – Panel boyutu

Ne kadar büyük ekran o kadar iyi sinema keyfi dersek, birçok yönden doğru bir argüman ortaya sunmuş oluruz diye düşünüyoruz. Piyasadaki en büyük ekran ölçülerinden birine sahip olan TCL 20 SE modeli de, 6.82 inçlik devasa diyebileceğimiz paneliyle, kullanıcının seyir zevkini tatmin etme noktasında bir adım daha atmış.