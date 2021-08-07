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720p Ekranda Sinema Keyfi Yaşanır Mı? | TCL 20 SE ile Sinema Keyfi
TCL 20 SE modeli, TCL’in ülkemizde üretilen ilk yerli üretim akıllı telefonu olarak hem göğsümüzü kabarttı, hem de dikkatleri üzerine çekti. En çok da sıra dışı ölçüye sahip büyük ekranıyla öne çıkan TCL 20 SE, kullanıcılara sinema keyfi yaşatabilecek akıllı telefonlardan biri konumunda.
TCL 20 SE’nin güncel fiyatını burada bulabilirsiniz.
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İçindekiler
TCL 20 SE, 720p ekranda sinema keyfi sunmayı nasıl başarıyor?
normalde insanlar, 720p ekranlar yerine FullHD+ yani 1080p ekranlara sahip akıllı telefonlar kullanmayı daha çok tercih etme eğilimindeler. Fakat TCL, yerli üretim ilk akıllı telefonu 20 SE modelinde bizlere gösterdi ki; kaliteli bir panel ve Hi-Res Audio destekli stereo hoparlör gibi destekleyici unsurlarla 720p ekranlarla da gayet sinema keyfi yaşanabiliyor. Bu noktada panel kalitesini destekleyici bir diğer unsur da pek tabi ki ekran ölçüleri. 6.82 inç boyutunda IPS LCD bir ekrana sahip olan TCL 20 SE modelinin ekran ölçüsüyse 20.5 : 9. Bu ekran oranı, alışılmışın çok dışında. Dahası bir tek ülkemizde satılmayan Sony akıllı telefon modellerinde bulunan 21 : 9 sinematik ekran ölçüsüne çok yakın ölçülere sahip olan 20 SE, alışılagelmişin dışında bir ekran deneyimi yaşatıyor.
İyi bir izleme deneyimi için olmazsa olmaz unsurlar
1 – Hi-Res Audio destekli stereo hoparlör
İyi görüntü kalitesine sahip bir panelde içerik izlerken aynı zamanda güzel ses duymak istersiniz. Bunun gayet farkında olan TCL, yerli üretim 20 SE modeli için de Hi-Res Audio sertifikasına sahip stereo hoparlörler kullanmayı tercih etmiş. Böylece izleyicinin seyir zevki, stereo ve kaliteli sesle de birleşerek çok daha yüksek noktalara taşınabiliyor.
2 – HDR (High Dynamic Range)
HDR (High Dynamic Range) desteği, son dönemlerde akıllı telefonlarda en popüler olan ve en çok aranan özelliklerden biri. Özellikle HDR olarak kaydedilen içeriklerin de internet ortamında ciddi manada yaygınlaşması, doygun renkleri tecrübe etmek isteyen kullanıcıların talebini de üzerine çekiyor. Bu noktada da kullanıcılar arasındaki trendleri takip etmeyi başaran TCL markası, 20 SE modelinde kullanıcılara HDR desteği de sunarak kullanıcıların gönlünü kazanabilmek adına bir hamle daha yapmış.
Dahası, TCL modellerinde alışkın olduğumuz üzere TCL’in görüntü ve renk iyileştirmesi sağlayan kendi yapay zeka robotu NXTVision da TCL 20 SE modelinde mevcut. Renkleri tarayarak yapay zeka destekli olarak renk düzenlemesi yapan NXTVision, HDR desteğine ek olarak seyir keyfini tamamlayıcı unsurlardan biri. NXTVision ile dikkat çekici renk tonlarını daha net bir şekilde fark edebilmeniz de mümkün.
3 – Sinematik ekran oranı
Akıllı telefonun ekran oranı ne kadar sinematik düzeye yaklaşırsa, izleme sırasında da bir o kadar sinema tecrübesi hissedilebiliyor. Bunu hesaba kattığımızda da 21 : 9’a en yakın ölçü 20.5 : 9 gibi görünüyor. 20.5 : 9 ölçüyle sunulan TCL 20 SE, böylelikle sinematik içeriklerde, rakiplerine karşı 1 – 0 öne geçmiş oluyor.
4 – Panel boyutu
Ne kadar büyük ekran o kadar iyi sinema keyfi dersek, birçok yönden doğru bir argüman ortaya sunmuş oluruz diye düşünüyoruz. Piyasadaki en büyük ekran ölçülerinden birine sahip olan TCL 20 SE modeli de, 6.82 inçlik devasa diyebileceğimiz paneliyle, kullanıcının seyir zevkini tatmin etme noktasında bir adım daha atmış.
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Zaman çizelgesi:
0:00 Giriş, ülkemizdeki ve HWP’deki güncel durumlar
02:54 Dostumuz ve eski çalışma arkadaşımız Berkin Bozdoğan’ın vefatı
15:36 Xiaomi, global satışlarda 1. oldu
21:47 Xiaomi Mi Mix 4, 10 Ağustos’ta tanıtılacak
26:25 Windows 365 duyuruldu
31:47 Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro tanıtıldı
37:39 Mi 11T ve Mi 11T Pro yolda
39:54 YouTube Premium Lite test ediliyor
40:53 Spotify Plus test aşamasında
42:18 realme MagDart duyuruldu
45:22 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları, aşı olmayanlara çeşitli kısıtlamalar söz konusu
54:03 FAST limiti 2000 TL’ye yükseltildi
58:44 YouTube, bazı kanallara “Türk Hükümeti tarafından fonlanmaktadır” ifadesi ekledi; ardından kaldırdı
01:01:07 Honor Play 5T Pro duyuruldu
01:03:05 Honor’un Çin’deki yükselişi
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Konular;
00:00 Giriş
00:25 Kaan Arlı kimdir?
02:53 Türkiye’deki kullanıcılar “HarmonyOS nedir?” sorusunun cevabını öğrenebildiler mi?
05:50 HarmonyOS’i anlamak için tek cihaz yeterli mi? Kaç ürün gerekli?
10:11 Ekosistem 1.0 ve Huawei ile gelen Ekosistem 2.0
11:36 Huawei Çin mağazasında satılan otomobil
13:21 Huawei, HarmonyOS ekosistemi ile neler sunabilir?
19:47 Huawei Süper Cihaz (Super Device) nedir?
21:19 Huawei bu ekosistem için Türkiye’de hangi çalışmaları yapıyor?
22:00 Hangi Huawei cihazları ne zaman HarmonyOS güncellemesi alacak?
24:40 Bilinen markalardan HarmonyOS destekli cihazlar görecek miyiz?
29:05 HarmonyOS’in geleceği var mı? HarmonyOS kullanımda neler sunuyor?
32:05 Huawei P50 serisi Türkiye’ye ne zaman gelecek?
32:57 P50 serisi dışında başka HarmonyOS telefonları görecek miyiz?
33:47 HarmonyOS ile Netflix’teli HD izleme ve Widevine L1 sertifika sorunu hakkında
34:42 HarmonyOS Android uygulamaları çalıştırıyor mu?
35:56 HarmonyOS ve App Gallery’deki banka uygulamaları ne durumda? Artacak mı?
38:27 Huawei Petal Search ve Petal Maps ne durumda?
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