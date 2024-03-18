Not: Bu videoda yer alan SPARK 20C modeli telefon inceleme örneği olarak TECNO Türkiye tarafından temin edilmiştir.
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7.000 TL’ye TELEFON NASIL OLUR? | TECNO SPARK 20C İncelemesi
TECNO SPARK 20C incelemesiyle karşınızdayız. Piyasada yaklaşık 7.000 TL civarında bulunabilen SPARK 20C’nin bu fiyata sunduğu özellikleri Aydoğan değerlendiriyor.
TECNO SPARK 20C Özellikleri;
Boyutlar: 163,69 x 75,6 x 8,55 mm
Kasa: Plastik
Ekran: 6,6 inç HD+ IPS LCD 90 Hz
İşlemci: Mediatek Helio G36
Bellek: 8 GB (+8 GB Genişletme)
Depolama: 128 GB
Arka Kamera: 50 MP + AI Kamera
Ön Kamera: 8 MP
Video: FHD 30 fps
Ses: Stereo Hoparlör
Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5
Batarya: 5.000 mAh
Şarj: 18 Watt