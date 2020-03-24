Haber
67 TL değerindeki Child of Light, Ubisoft üzerinde ücretsiz oldu!
Ubisoft’un sahibi olduğu Uplay bünyesinde yeni bir fırsat erişime açıldı. Bugünden itibaren 28 Mart 16:00’a kadar, Child of Light adlı oyun kullanıcılar için ücretsiz hale geldi, oyunu bir defalığına kütüphanenize eklemeniz kalıcı olarak erişim sağlayabilmenizi sağlayacak.
Coronavirüs nedeniyle firmaların bugünlerde sık sık ücretsiz oyunları kalıcı bir şekilde oyunculara sağladığına tanık oluyoruz. Ubisoft’ta evde kaldığımız bugünlerde oyuncuları mutlu edecek bir platform oyunu olan Child of Light’ı ücretsiz ve kalıcı olarak elde etme imkanı tanıyor.
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Oyuna ait tanıtım videosu:
Kara Kraliçe’nin Güneş, Ay ve yıldızları çalması üzerine, Lemuria Krallığı’nı kurtarmak adına bir prensesi kontrol ettiğimiz oyunda, üç ışık kaynağını geri alıp Kara Kraliçe’yi yenmek için bazı zorluklarla mücadele ediyoruz.
Oyunu ücretsiz bir şekilde elde etmek için tıklayın
Açılan bağlantıda alt kısımda yer alan “PC” butonuna tıkladığınızda Ubisoft sizden bir hesap edinmenizi veya var olan bir hesaba giriş yapmanızı istiyor ve akabinde Child of Light kalıcı olarak sizin olacak.
Sistem gereksinimleri
Minimum
İşletim Sistemi :Win XP 32 ya da daha üst bir versiyon
İşlemci :Pentium 4 3.0GHz ya da Athlon 64 3000+
RAM : 2 GB
Gerekli Boş Harddisk Alanı : 6 GB
Ekran kartı :GeForce 6800 GT ya da Radeon X1900 Serisi(+256MB)
DirectX :DX 9
Tavsiye Edilen
İşletim Sistemi :Win 7 64 ya da daha üst bir versiyon
İşlemci :Core 2 Duo E4400 2.0GHz ya da Athlon 64 X2 Dual Core 3800+
RAM : 4 GB
Gerekli Boş Harddisk Alanı : 6 GB
Ekran kartı :GeForce 9600 GT 512MB ya da Radeon HD 3850(+512MB)
DirectX :DX 9
Sosyal Medya
Instagram’ın yeni özelliği “Birlikte İzle” tanıtıldı!
Birlikte İzle (Co-Watching) özelliği kullanıcıların görüntülü sohbet sırasında Instagram içeriklerine birlikte göz atmalarına imkan veriyor.
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Instagram görüntülü sohbet ederken arkadaşlarınızla yayınlara göz atmanıza izin veriyor!
Instagram sosyal mesafeyi korurken arkadaşlarınızla içeriklere göz atmanın yeni bir yolu olarak Birlikte İzle (Co-Watching) özelliğini tanıttı. Bu yeni özellik kullanıcıların görüntülü sohbet sırasında Instagram içeriklerine birlikte göz atmalarına imkan veriyor. COVID-19 salgını nedeniyle birçoğumuz arkadaşlarımızdan ve ailemizden uzakta bulunuyoruz. Hepimiz bu yeni yaşam tarzına uyum sağlamaya çalışırken Instagram gibi büyük şirketler birlikte etkileşim kurmamız için yeni yollar üretiyor.
Yeni birlikte izleme özelliği ile Instagram görüntülü sohbet sırasında arkadaşlarınızla yayınlara göz atmanıza izin verecek. Yeni özelliği denemek için arkadaşlarınızla görüntülü sohbet başlatabilir ve ardından sol alt tarafta bulunan fotoğraf simgesine dokunabilirsiniz. Daha sonrasında kaydedilmiş, beğenilen ve önerilen içeriklere birlikte göz atabilirsiniz.
Instagram’ın bu yeni özelliği arkadaşlarınızla yan yana içeriklere göz atmak kadar eğlenceli olmayabilir ancak en azından arkadaşlarınızla aranızdaki mesafeyi kapatmanız için yeni bir yöntem.
İnsanların birlikte vakit geçirmeleri için yeni yollar bulmanın yanı sıra sosyal medya şirketi, COVID-19 salgını ile mücadele etmek için yanlış bilgileri engellemek amacıyla önlemler alıyor. Yeni başlayanlar için “Corona virüs” veya “COVID-19” benzeri aramalar yaparken bir eğitim uyarısı olacak. Bu uyarı kullanıcıları güvenilir bilgi kaynaklarına yönlendirecek. Bunun yanı sıra arama sonuçlarında en iyi sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF tarafından doğrulanmış hesaplar olacak.
Türk Telekom
Türk Telekom, kesintisiz iletişime hazır!
Türk Telekom, tüm ülke içinde kesintisiz iletişim sağlayacaklarını açıkladı. Bu vurguyla birlikte Turk Telekom CEO’su Ümit Önal’da birtakım açıklamalarda bulundu.
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Ümit Önal yaptığı en son açıklamalar ise şöyle;
“Her koşulda iletişim ağının ayakta kalması gerektiğinin bilinci ile kesintisiz iletişimi sağlamak adına Türkiye’nin telekom sektörünün lideri olarak üzerimize düşeni büyük bir özveri ile yapıyoruz.”
“Gündüz saatleri kullanım oranlarında geçtiğimiz haftalarla karşılaştırdığımızda yüzde 50 oranında bir artış var. Peak saatlerin artışını kıyasladığımızda ise burada da yüzde 30’luk bir artış var. Şu anda en zirve saatte bile kapasitemizin yarısını kullanıyoruz.”
“Bu süreçte büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarımız için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı liderliğinde diğer operatörlerle birlikte hareket ederek 5 GB’lık bir data ve 500 dakikalık sesten oluşan bir paket üzerine çalışıyoruz. Sağlık personelimiz için ülke olarak ne yapsak az.”
“EBA uygulaması dün itibari ile devreye alındı ve öğrencilerimizin eğitim içeriklerine sorunsuz bir şekilde erişim sağlayabilmesi için kapasitelerimizi önemli ölçüde arttırarak birtakım tedbirler aldık. Bu sayede EBA’nın ilk gününü, yaşanan trafik yoğunluğuna rağmen hiçbir altyapı sorunu yaşamadan başarıyla geride bıraktık.”
Türk Telekom, telekomünikasyon alanında Koronavirüs’ün etkilediği kritik süreçleri ve alınan aksiyonları online basın toplantısında interaktif şekilde paylaştı. Küresel salgın tehlikesine karşı hep birlikte mücadele edilmesi gereken günlerden geçildiğini belirten Türk Telekom CEO’su Ümit Önal,
“Devletimizin Koronavirüs salgınına karşı tüm ilgili Bakanlık ve kurumlarla koordineli bir şekilde fevkalâde yürüttüğü mücadele takdire şayan… Sağduyu ve feraset sahibi bir yönetim anlayışı ve yekvücut olmuş bir toplum, bizim gibi kurumsal organizasyonlarla birleştiğinde bu süreci en az hasarla atlatmamamız için hiçbir neden yok. Türkiye’nin telekom sektörünün lideri olarak her koşulda kesintisiz iletişimi sağlamak için 17 bin saha, 7 bin ofis ve 7 bin çağrı merkezi çalışanımız ile sayıları 30 bini aşan güçlü bir ekiple büyük bir özveri ile işimizin başındayız” dedi.
Önceliğimiz toplumun sağlığı ve kesintisiz iletişim
Millî sorumluluk’ bilinciyle hareket ettikleri süreçte aksiyonlarında öncelikli gözettikleri iki husus olduğunu belirten Önal, “Birincisi çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığı. İkincisi de kesintisiz iletişimin aksamadan devam edebilmesi. Ofis çalışanlarımızın büyük çoğunluğu zaten şu an evlerinden ev-ofis çalışıyorlar. Yine kurduğumuz sistemler sayesinde çağrı merkezi görevlilerimiz de yüzde 82 oranında evlerinden çağrı cevaplıyor ve hizmet sunuyorlar. Bugün dijital ortamda bir araya gelmemiz de bu gerçeği kanıtlar niteliktedir” diye konuştu.
Tüm gelişmelere karşı hazırlandık!
Türkiye’nin ve sektörün gelişimi için kilit noktanın dijitalleşme ve yeni nesil teknolojilere yatırım yapmak olduğunun bilinciyle Türk Telekom’un özelleştirildiği 2005 yılından bu yana, Türkiye’nin dijital varlıklarına 16,6 milyar dolar yatırım yaptıklarını söyleyen Önal, ‘Sadece merkeze değil herkese’ hizmet anlayışla Türkiye’yi geleceğe bağlayacak altyapı ve teknolojilere yatırıma devam ettiklerini vurguladı.
Son 10 günde 100 bin eve sabit internet bağlantısı yaptıklarını belirten Önal, bu sürede ciddi anlamda PSDN talebi aldıklarını da ifade ederek “Bu kritik günlerde karşıladığımız bu talepler, Türk Telekom olarak altyapımızın ne kadar güçlü ve hizmet ağımızın ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor.” dedi. Önal, ülkemizde Koronavirüs mücadelesinin başladığı günden bu yana internet trafiğinde yaşanan gelişmeler hakkında ise şu bilgileri verdi:
“Ülke çapında alınan önlemler neticesinde eğitimin, etkinliklerin, çalışma ve faaliyetlerin online ortamlara taşınması internet trafiğine de yansıdı. Normal günlerde daha çok akşam saatlerinde zirveye çıkan yoğun kullanım değerlerinin artık gün içerisine yayıldığını gözlemliyoruz. Gündüz saatleri kullanım oranlarında geçtiğimiz haftalarla karşılaştırdığımızda yüzde 50 oranında bir artış var. Peak saatlerin artışını kıyasladığımızda ise burada da yüzde 30’luk bir artış var. Şu anda en zirve saatte bile kapasitemizin yarısını kullanıyoruz.
Uluslararası internet trafiğimizde ise yaklaşık yüzde 15’lik bir artış söz konusu. Küresel büyüklükteki önemli içerik sağlayıcıların sunucularını yurtiçinde kendi merkezlerimizde konumlandırmamız neticesinde bugün müşterilerimizin bu içerik sağlayıcılara çok daha hızlı bağlanmasını sağlarken, yurt dışı trafiğindeki ani artışı da önemli ölçüde engellemiş bulunuyoruz.
Koronavirüs, internet alışkanlıklarını değiştirdi!
Bu süreçte internet kullanım alışkanlıklarının değiştiğini ifade eden Önal, “İnternet trafiğinin arttığı saat dilimleri değişti. Biz tüm altyapımızla bu sürece hazırız ve tüm vatandaşlarımızın yanındayız.
Türk Telekom: Mesafe artarken gönülleri biz yaklaştırıyoruz
Türk Telekom çalışanlarının ve iş ortaklarının virüsünün yayılma ve bulaşma riskini en aza indirmek için aldıkları önlemlerden söz eden Önal, “Türk Telekom olarak, içinde bulunduğumuz kritik süreçte de ‘kesintisiz iletişim’ için üzerimize düşeni yapmaya var gücümüzle devam ediyoruz. Yönetim kadromuzdan çok sayıdaki alt birimimize kadar tüm ekiplerimizle, 47 milyon müşterimize sunduğumuz hizmetlerin aksamasına mahal vermeden canla başla işimizin başındayız. Sahada, ofislerimizde görevlerini özveriyle sürdüren arkadaşlarımız, Koronavirüs mücadelesinde insanüstü performansla mücadele veren sağlık çalışanlarımıza kadar kritik bir rol ve sorumluluk taşıyorlar. Sevdikleriyle arasına fiziksel mesafe koymak zorunda kalan insanlarımızı güçlü iletişim altyapımızla sevdiklerine ‘biz’ bağlıyoruz. Mesafeyi artırırken, gönülleri yaklaştırmak ‘biz’e düşüyor. ‘Biz’lerin sayesinde çocuklarımız eğitimlerine online devam edebiliyorlar. Olağanüstü şartlarda görev yapan sağlık personelimiz, devlet görevlilerimizin hayatını, hizmetlerimizle ‘biz’ kolaylaştırıyoruz.” dedi.
Türk Telekom sağlık çalışanlarına özel paket hazırlayacak!
Diğer operatörlerle birlikte sağlık çalışanlarına yönelik özel bir iletişim paketi üzerinde mutabık kaldıklarını da açıklayan Önal, “Bu süreçte büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarımız için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı liderliğinde diğer operatörlerle birlikte hareket ederek 5 GB’lık bir data ve 500 dakikalık sesten oluşan bir paket üzerine çalışıyoruz. Sağlık personelimiz için ülke olarak ne yapsak az. Aynı şekilde operatörler olarak buna benzer temel iletişim ihtiyaçlarını giderecek temel konularla ilgili olarak yine kamu düzenleyicisinin liderliğinde yakın bir çalışma kültürü ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.
Öğrencilerimizin eğitim içeriklerine sorunsuz erişebilmesi için kapasitelerimizi arttırdık
Eğitim Bilişim Ağı’ndan faydalanırken eğitime odaklanmalarını amaçladıklarını ifade eden Önal, şu bilgileri paylaştı: “Türkiye’de söz konusu sistemi kullanan 18 milyon öğrenci bulunuyor ve 40 binin üzerindeki okulun erişim altyapısı Türk Telekom tarafından sağlanıyor. EBA uygulaması dün itibari ile devreye alındı ve öğrencilerimizin eğitim içeriklerine sorunsuz bir şekilde erişim sağlayabilmesi için kapasitelerimizi önemli ölçüde arttırarak birtakım tedbirler aldık. Bu sayede EBA’nın ilk gününü, yaşanan trafik yoğunluğuna rağmen hiçbir altyapı sorunu yaşamadan başarıyla geride bıraktık. MEB EBA altyapısı, içerik sağlayıcı firma bağlantıları, core şebekemizde ilave kapasiteleri devreye aldık. Siber güvenlik çözümlerimiz ile güvenilir bir altyapı sağladık. Operasyon ekiplerimizle altyapımızı ve trafiklerimizi 7/24 takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın yanı sıra toplantıda Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ve Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy da hazır bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladılar.
İnternet
6G Zirvesi’nin ikincisi internet üzerinden yapıldı!
6G teknoloji zirvesi ikincisi internet üzerinden yapılacak. 5G teknolojisinin yaygınlaşmaya başladığı şu günlerde 6G’nin temellerini atmak isteyen şirketler, yeni nesil iletişimin 2030 yılında standartlaşacağını da bildirdiler.
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ZTE’nin yeni nesil kablosuz iletişim teknolojileri sorumlusu Dr. Fang Min, “iletişim teknolojilerinin gelişimi” hakkındaki konuşmalarında, 5G’nin ardından gelecek standartın 2030 yılında yaygınlaşmaya başlayacağını belirtiyor.
Ayrıca 6G ağlarının, fiziksel ve dijital dünyaya entegre hale geleceğini, yeni dönemle birlikte daha talepkar performans alabileceğimizi söyledi. Alınan değerlerin 1 Tbps’ye ulaşacağını, 20 Gbps kullanıcı veri rakamlarına ulaşmak istendiğini aktardı.
Bununla birlikte 5G ve 6G arasında geçen gelişim süreci boyunca da 100 Gbps / m3 servis veri kapasitelerine ulaşılması gerektiği açıklandı. Böylelikle şirketler 5G’yi olduğu gibi bırakmayıp 6G’ye evrilmesi sağlanacak.
İletişim teknolojileri daha akıllı olacak!
ZTE’nin 6G araştırma takımı, 6G ağ yapısının temelinde akıllı radyo, akıllı kapsama ve akıllı gelişiminin yer alacağına inandıklarını dile getirdi. Üç boyutlu iletişim, akıllı MIMO, talep üzerine topoloji, talep üzerine AI ve yeni görsel iletişimde temellerin atılması sağlanacak. Son olarak ZTE, gelişen teknoloji ve uygulama senaryolarıyla ilgili çeşitli örnekler verdi.
Zirve, geliştirilmiş çoklu kullanıcı paylaşım erişimi (eMUSA), akıllı yansıtıcı anten dizisi ve servis yapısı üzerine kurulan kablosuz mimarisi üzerine gerçekleşti. ZTE’ye göre 2020 – 2023 yılları 6G iletişim teknolojisi için araştırma penceresi olacak.
Şirket; 3G,4G,5G teknolojilerinin uzun vadedeki gelişimiyle birlikte ticari ağ birikimi oluşturduğunu, 5G ve 6G ağlarının uzun vadeli gelişimine yeni üniversite kaynaklı araştırmalarla iş birliğine gidileceğini vurguladı.
Yeni teknolojinin neler sunacağı hakkında konuşmak için henüz erken olabilir ama 6G’nin neler sunabileceğiyle ilgili konuşmak günümüz için en önemli konulardan biri. Teknoloji gelişiyor, insanlık teknolojiye daha fazla adapte olmaya başlıyor. Ağ üzerindeki trafik arttıkça kullanıcılara sunulaan yatırımlar da artıyor.