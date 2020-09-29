65W Samsung güç adaptörü için sertifika alındığı iddia edildi!

65W Samsung güç adaptörü için sertifika alınmış olabilir, yeni ortaya çıkan bir belge bu iddiayı doğruluyor.

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65W Samsung güç adaptörü ortaya çıktı!

Güney Kore’de ortaya çıkan bir sertifika belgesine göre Samsung 65W güç adaptörünü piyasaya sürme hazırlığı içerisinde. Ortaya çıkan bu güç adaptörü sertifikası, gelmesi planlanan Galaxy S21 serisi için alınmış olabilir veya tamamen farklı bir cihaz için de olabilir, ancak model kodu bunun eski de olabileceğini gösteriyor.

GalaxyClub çalışanları, model numarası nedeniyle ortaya çıkan bu şarj aletinin 65W gücünde olabileceğini düşünüyorlar. Halihazırda bulunan 45W Samsung güç adaptörünün model numarası EP-TA845 olarak geçiyordu, yeni sertifikalanan güç adaptörü EP-TA865 olarak listelendi. Elbette bütün bu iddialar, Samsung’un adaptörlerin şarj gücünü belirtmek için model numarasında geçen son iki rakamı bir kez daha kullandığı varsayımına dayanıyor. Sertifikanın ekran görüntüsü bize bunun seyehat adaptörü olması dışında hiçbir şey göstermiyor. Bu adaptör hakkında daha detaylı bilgiyi öğrenmek için Samsung’un yeni ürünlerini tanıtmasını beklememiz gerekecek.