5G’li Oppo Reno 3 Vitality Edition tanıtıldı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz yılın sonunda duyurduğu Reno 3 serisini henüz yeni satışa sunuyor. Serinin sürpriz modeli Oppo Reno 3 Vitality Edition ise özellikleriyle orta seviye telefon pazarını karıştıracak gibi duruyor.

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5G destekli Oppo Reno 3 Vitality Edition ortaya çıktı!

Oppo Reno 3, MediaTek’in yeni nesil işlemcilerinden Dimensity 1000L’yi kullanması ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Vitality Edition ise Qualcomm işlemci ile bu cihazdan farklılaşıyor. Reno 3 ile benzer bir tasarıma sahip olan Oppo Reno 3 Vitality Edition; siyah, beyaz ve altın olmak üzere toplam 3 renk seçeneğiyle geliyor.

6.4 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekrana yer veren Vitality Edition, Oppo’nun 3.nesil ekrandan parmak izi okuma teknolojisiyle dikkat çekiyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 765 işlemciden alan telefon, ayrıca 5G desteğine sahip olduğu için önemli rakiplerinden ayrışıyor.

8 GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama alanına sahip Vitality Edition’ın dörtlü arka kamera dizilimi de küçük bir fark haricinde Reno 3’e benziyor. Reno 3 modelinde yer alan 64 megapiksel çözünürlüklü ana kamera, bu modelde yerini Sony’nin 48 megapiksellik sensörüne bırakmış. Bunun dışında 8 megapiksellik ultra geniş açı, 2 megapiksellik portre ve 2 megapiksel çözünürlüklü monochrome sensörü ise yerini koruyor. Damla çentik içerisine gizlenen ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlük sunuyor.

Kutusundan Android 10 tabanlı ColorOS 7.0 işletim sistemiyle çıkan Reno 3 Vitality Edition, 4.025 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapıyor. 30W hızlı şarj desteği ise nispeten büyük bataryanın kısa süre içerisinde dolmasını sağlıyor. İlk etapta 14 Şubat’ta Çin’de satışa sunulacak telefonun 430 dolar gibi rekabetçi bir fiyat etiketinin bulunduğunu belirtelim.