Akıllı Telefonlar
5G telefon satışında bu yıl büyük artış yaşandı
5G teknolojisi büyük bir hızla hayatımıza dahil oluyor. Bu durum telefon satışlarını da etkilemiş durumda. Çin’in önderliğinde, yeni çıkan her telefonla birlikte 5G telefonların pazar payı büyümeye devam ediyor. Canalys isimli analiz şirketinin yayınladığı rapora göre, 2020 yılında 278 milyon adet 5G teknolojisine sahip telefon satıldı.
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Çin, 5G telefon satışında lider
Rapora göre, satılan 278 milyon telefonun yüzde 62’si Çin’de satıldı. Yüzde 62’lik pazar payı 172 milyon gibi oldukça büyük bir sayıya tekabül ediyor. 2021’de ise bu satış rakamlarının dünya genelinde ikiye katlanması bekleniyor. Realme’nin V3 5G modeli 1 Eylül’de çıkış yaptı ve 150 doların altına çıkış yapan ilk 5G teknolojisine sahip telefon oldu. Analistlere göre 5G’nin 150 dolar altına alınması beklenenden üç ay erken gerçekleşti. Bu durumun yayılmasıyla birlikte satışların, dünyanın geri kalanında da büyük bir hızla artması bekleniyor. Üreticiler, ülkeler hazır olmasa bile 5G’yi bir pazarlama hamlesi olarak kullanarak rekabeti daha da kızıştırıyor ve yayılmayı hızlandırıyorlar.
Analistler, 5G’nin dünya genelinde yayılmasında, ambargolara rağmen Huawei’nin, büyük bir rol oynamasını bekliyor. Huawei tedarik, dağıtım gibi konularda sorunlar yaşasa da Xiomi, Oppo ve TLC gibi Çinli üreticilerin bu boşluğu kolayca dolduracağı ve Çin’in 5G’de öncü ülke olmaya devam edeceği söyleniyor.
Akıllı Telefonlar
Çift ekranlı Android telefon: Microsoft Surface Duo
Microsoft’un katlanabilir iki ekranlı telefonu Microsoft Surface Duo hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.
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İki ekrana sahip Surface Duo ayrıca şirketin ilk Android‘li cihazı olarak da dikkat çekiyor.
Surface Duo teknik özellikleri
- Snapdragon 855 işlemci
- 6GB RAM
- UFS 3.0 128 GB ve 256Gb depolama seçenekleri
- 3,577mAh çift batarya
- 18 watt hızlı şarj
- 5.6 inç 1800×1530(4:3) AMOLED ekran(tek halde)
- 8.1 inç 2700×1800(3:2) AMOLED ekran(iki ekran açık halde)
Microsoft Surface Duo: İki ekran, birçok imkan
Hiç kuşkusuz ki bu cihazın en güzel yanı çift ekrana sahip olmasıdır. İsterseniz bu cihazı bir kitap gibi kapatıp ekranlara zarar vermeden rahatça taşıyabilirsiniz. Tek ekran modunda kullanmak isterseniz de ekranları ters şekilde kapatıp işlerinizi rahatça yapabilirsiniz.
İki farklı ekrana sahip Surface Duo ile aynı anda bir çok uygulamada işlerinizi halledebilirsiniz. Duo’yu eğer ki laptop gibi katlarsanız bir ekranı sanal bir klavye haline getirebilirsiniz.
Ayrıca Microsoft Surface Duo sizlere uygulama sürekliliği özelliği de sunuyor. Bu, bir uygulamayı sanki büyük bir tabletmiş gibi bir ekrandan diğerine aktarmanıza olanak tanır. Bazı uygulamalar da Surface Duo’yu nasıl kullandığınıza bağlı olarak kendilerini otomatik olarak biçimlendirecektir. Örnek olarak, yerel bir restoran bulmak için Google Haritalar’ı tek bir panelde kullanıyor olabilirsiniz. Restoranın web sitesini açmak için dokunduğunuzda, bu ikinci panelde açılarak Haritalar’ı kesintisiz bir şekilde görüntülemenizi sağlar.
Son olarak, kameranın nerede olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Surface Duo‘nun arka panelleri Microsoft logosu dışında çıplak. Tek kamera, sağ iç panelin üst kısmına gömülü olan öne bakan selfie kamerası.
Microsoft Surface Duo fiyatı
Microsfot’un iki ekranlı bu telefonu iki farklı depolama seçeneği ile satışa çıktı.
- 128 GB’lık model 1.399 Dolar
- 256 GB’lık model 1.499 Dolar
Akıllı Telefonlar
Motorola Razr 5G resmi olarak duyuruldu!
Önceki bir haberimizde sızdırıldığını bildirdiğimiz katlanır ekranlı Motorola Razr 5G, geçtiğimiz yılın modelinin başarısının üstüne eklenen birçok yenilikle bugün resmi olarak tanıtıldı.
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Motorola Razr 5G özellikleri neler?
Motorola, Razr cihazlarda akıllı telefon dünyasının yeni gözdesi katlanır ekranları nostaljiyle bir araya getiren modeller sunuyor. Razr 5G modeli entegre 5G modemine sahip ve orta-üst seviye olarak sınıflandırabileceğimiz Snapdragon 765G yonga setiyle geliyor. Motorola bu işlemciyle daha fazla performans ve daha hızlı veri transfer hızlarını hedefliyor. Android 10 işletim sistemiyle beraber gelen telefonda bulunan 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ise günümüz standartlarına gayet uygun.
Motorola Razr 5G, katlandığı zaman dış tarafta 2.7 inçlik, 800 x 600 çözünürlüğünde, 370 ppi gOLED ve artık jestleri de algılayabilen bir ekrana sahip. Kullanıcılar dış ekranda kamera, mesajlar, hesap makinesi, Google Keep, Google Haberler, Youtube gibi uygulamaları varsayılan olarak çalıştırabilecek. Ayrıca ayarlardan verilen izinle her uygulamadan bu ekranda çalışması istenebilecek. İç tarafta ise 6.2 inçlik ana ekranımız bulunmakta. 876 x 2142 piksellik çözünürlüğe ve 373 ppi değerine sahip bu ekran ise pOLED özelliğini taşıyor.
Razr 5G gücünü 2800 mAh’lik bir bataryadan alıyor. Her ne kadar kapasite düşük gibi görünse de Motorola resmi sitesinde tekrar şarj etmeye gerek kalmadan 24 saatlik bir kullanım vaat etmiş. Şarj gerektiğindeyse TurboPower olarak adlandırılan 15W’lık hızlı şarj desteği kullanıma giriyor. 48 MP’lik ana kamera telefon katlandığı zaman, dış ekranın hemen altında görünüyor. Optik imaj sabitleyicisine (OIS), lazer otofokus özelliğine sahip kamera f/1.7 diyafram açıklığına sahip. Özçekim odaklı ön kamera ise 20 MP ve f/2.2 diyafram açıklığında.
Telefonun ilk olarak Çin ve seçili Avrupa pazarlarında satışa sunulması bekleniyor. Siyah, gümüş ve altın olarak tabir edebileceğimiz üç renkte satışa sunulacak olan Motorola Razr 5G 1399$’lık bir fiyat etiketine sahip.
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 5 Mark II, 18W şarj cihazıyla gelecek
Sony Xperia 5 Mark II modeli 17 Eylül’de resmi olarak tanıtılacak. Şimdiye dek sızan bilgiler Sony‘nin telefon üzerinde önemli iyileştirmeler yaptığını gösteriyor, bunun yanı sıra bir konu kullanıcıların canını sıkabilir.
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Xperia 5 Mark II ile gelen şarj cihazı beklentileri karşılamayabilir
Sony, Xperia 1 Mark II‘nin sunduğu 4.000 mAh‘lik bataryayı Xperia 5 Mark II‘de de kullanmaya karar verdi. Bu bataryayı birinci nesil Xperia 5‘in sahip olduğu 3.140 mAh‘lik bataryayla kıyaslayınca, yeni modelde dikkate değer bir kapasite artışı olduğu görülüyor.
Bu artışın yanı sıra, telefonla beraber gelen şarj adaptörü 18W destekliyor olacak. Samsung ve Huawei gibi rakip firmalar yüksek hızlı şarj cihazlarında 25W hatta 40W‘lık adaptörleri kullanıcılara sunuyor. FCC belgeleri Sony‘nin 18W teknolojisini kullanmayı sürdüreceğini gösteriyor.