5G telefon satışında bu yıl büyük artış yaşandı

5G teknolojisi büyük bir hızla hayatımıza dahil oluyor. Bu durum telefon satışlarını da etkilemiş durumda. Çin’in önderliğinde, yeni çıkan her telefonla birlikte 5G telefonların pazar payı büyümeye devam ediyor. Canalys isimli analiz şirketinin yayınladığı rapora göre, 2020 yılında 278 milyon adet 5G teknolojisine sahip telefon satıldı.

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Çin, 5G telefon satışında lider

Rapora göre, satılan 278 milyon telefonun yüzde 62’si Çin’de satıldı. Yüzde 62’lik pazar payı 172 milyon gibi oldukça büyük bir sayıya tekabül ediyor. 2021’de ise bu satış rakamlarının dünya genelinde ikiye katlanması bekleniyor. Realme’nin V3 5G modeli 1 Eylül’de çıkış yaptı ve 150 doların altına çıkış yapan ilk 5G teknolojisine sahip telefon oldu. Analistlere göre 5G’nin 150 dolar altına alınması beklenenden üç ay erken gerçekleşti. Bu durumun yayılmasıyla birlikte satışların, dünyanın geri kalanında da büyük bir hızla artması bekleniyor. Üreticiler, ülkeler hazır olmasa bile 5G’yi bir pazarlama hamlesi olarak kullanarak rekabeti daha da kızıştırıyor ve yayılmayı hızlandırıyorlar.

Analistler, 5G’nin dünya genelinde yayılmasında, ambargolara rağmen Huawei’nin, büyük bir rol oynamasını bekliyor. Huawei tedarik, dağıtım gibi konularda sorunlar yaşasa da Xiomi, Oppo ve TLC gibi Çinli üreticilerin bu boşluğu kolayca dolduracağı ve Çin’in 5G’de öncü ülke olmaya devam edeceği söyleniyor.