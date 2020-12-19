5G teknolojisi bazı güvenlik açıkları verebilir

Yeni yapılan bazı araştırmalara göre 5G bağlantı teknolojisi beraberinde bazı güvenlik açıkları ve aksamaları getirebilir.

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Şu anki mevcut bağımsız olmayan ve gelecek olan bağımsız 5G bağlantı teknolojilerinin ikisinde de bazı güvenlik açıkları bulundu.

5G ağının bazı protokol açıkları olabilir

Bir siber güvenlik firması olan Positive Technologies tarafından açıklandığına göre; şu anda 5G’yi sunan birçok mobil operatörü, bunu önceki neslin 4G altyapı temelli bağlantılarını kullanarak yapıyor. Ancak bu ağların sahip oldukları Diameter ve GTP protokolleri zafiyetleri dolayısıyla yakın zamanda ağlarda bağımsız çekirdek 5G ağlarına geçiş yapılmaya hazırlanılıyor.

Ancak Positive Technologies firmasının belirttiğine göre bu yeni ağlar da bazı riskler barındırıyor. Bu sefer de HTTP/2 ve PFCP isimli protokollerde bazı açıkları bulunan bağımsız 5G ağları, kullanıcıların profil bilgisini çalınma ve onları taklit edilmelerine izin verme potansiyellerine sahip.

Şirketin CTO’su Dmitry Kurbatov, bu ağların kurulmaları ve operatörlerin mevcut açıkları kapatmaları sırasında bu tip şeylerden faydalanılabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda 5G bağımsız ağlarının farklı uygulamalarla birlikte toplumda yaygınlaştıkça gelebilecek zararların artacağını vurguluyor. Sağlık, ulaşım gibi farklı ve temel alanlarda bu tip aksamalar görülmesi olası hale gelebilir.

Bu nedenle de operatörlerin bu tür güvenlik durumlarını göz önünde bulundurmaları ve bunlara en baştan bir çözüm üretmeleri gerektiğini belirten Kurbatov; bu türden saldırıların böylesi bir rekabet ortamında hem ekonomik hem de itibar kaybı anlamına geleceğinin altını çiziyor. Böylesi çeşitli bir saldırı alanına karşılık ise kurulacak sağlam bir ağ güvenlik altyapısının ise kullanıcıları korumanın en iyi yolu olduğunu söylüyor.