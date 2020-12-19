Güvenlik
5G teknolojisi bazı güvenlik açıkları verebilir
Yeni yapılan bazı araştırmalara göre 5G bağlantı teknolojisi beraberinde bazı güvenlik açıkları ve aksamaları getirebilir.
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Şu anki mevcut bağımsız olmayan ve gelecek olan bağımsız 5G bağlantı teknolojilerinin ikisinde de bazı güvenlik açıkları bulundu.
5G ağının bazı protokol açıkları olabilir
Bir siber güvenlik firması olan Positive Technologies tarafından açıklandığına göre; şu anda 5G’yi sunan birçok mobil operatörü, bunu önceki neslin 4G altyapı temelli bağlantılarını kullanarak yapıyor. Ancak bu ağların sahip oldukları Diameter ve GTP protokolleri zafiyetleri dolayısıyla yakın zamanda ağlarda bağımsız çekirdek 5G ağlarına geçiş yapılmaya hazırlanılıyor.
Ancak Positive Technologies firmasının belirttiğine göre bu yeni ağlar da bazı riskler barındırıyor. Bu sefer de HTTP/2 ve PFCP isimli protokollerde bazı açıkları bulunan bağımsız 5G ağları, kullanıcıların profil bilgisini çalınma ve onları taklit edilmelerine izin verme potansiyellerine sahip.
Şirketin CTO’su Dmitry Kurbatov, bu ağların kurulmaları ve operatörlerin mevcut açıkları kapatmaları sırasında bu tip şeylerden faydalanılabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda 5G bağımsız ağlarının farklı uygulamalarla birlikte toplumda yaygınlaştıkça gelebilecek zararların artacağını vurguluyor. Sağlık, ulaşım gibi farklı ve temel alanlarda bu tip aksamalar görülmesi olası hale gelebilir.
Bu nedenle de operatörlerin bu tür güvenlik durumlarını göz önünde bulundurmaları ve bunlara en baştan bir çözüm üretmeleri gerektiğini belirten Kurbatov; bu türden saldırıların böylesi bir rekabet ortamında hem ekonomik hem de itibar kaybı anlamına geleceğinin altını çiziyor. Böylesi çeşitli bir saldırı alanına karşılık ise kurulacak sağlam bir ağ güvenlik altyapısının ise kullanıcıları korumanın en iyi yolu olduğunu söylüyor.
Güvenlik
Instagram hatası yüzünden kullanıcıların mail adresleri açığa çıktı
Facebook bünyesinde faaliyet gösteren Instagram uygulamasındaki bir hata nedeniyle, kullanıcıların e-posta adreslerinin ve doğum günlerinin açığa çıktığı tespit edildi. Hataya sebep olan şeyin ise, şirketin işletme hesapları üzerinde test etmekte olduğu yeni bir özellik olduğu anlaşıldı. Ayrıca hatanın Facebook geliştiricileri tarafından düzeltildiği de bildiriliyor.
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Instagram’ın kullanıcılara e-posta ve doğum günü gibi özel bilgilerini hiç kimseyle paylaşmayacağı ve güvenli kalacağına dair söz verdiğini hepimiz biliyoruz. Normalde Instagram hesabı açarken eklediğimiz e-posta adresi ve doğum günü bilgileri sadece bize özel kalır ve diğer kullanıcılar tarafından görülemezler. Ancak bu hafta paylaşılan bir araştırmaya göre Instagram, denediği bir özellik yüzünden kullanıcılarını istem dışı da olsa mağdur etmiş olabilir.
Hata, özellikle gizli Instagram profillerini etkiliyor
İlk olarak güvenlik araştırmacısı Saugat Pokharel tarafından keşfedilen hataya göre Facebook, Instagram’la birlikte işletme hesapları üzerinde test ettiği bir özellikte meydana gelen güvenlik açığı sebebiyle küçük çaplı bir saldırıya maruz kaldı. İşin içinde Facebook’un işletme hesapları için geliştirdiği Facebook Business Suite aracının da olduğu hatanın işleyişini temel olarak şu şekilde açıklanıyor:
Güvenlik açığını Facebook’un Facebook Business Suite aracında tespit ettiğini söyleyen Saugat Pokharel’in ifadelerine göre; profilini Instagram’la bağlayan bir Facebook işletme hesabı kullanıcısı eğer Facebook’un yeni özelliklerini denediği test grubuna dahilse ve Business Suite aracına erişebiliyorsa, herhangi bir Instagram kullanıcısının özel bilgilerini öğrenmek için, o kullanıcıya içeriği önemli olmayan bir mesaj göndermesi yetiyor. Mesaj gönderildikten sonraysa ilgili mesajın yanında, hedef kişinin e-posta adresi ve doğum günü gibi özel bilgileri şıp diye beliriveriyor.
Saugat Pokharel konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada, bu hatanın özellikle gizli hesapları ve DM’sini herkese açık yapmayan hesapları etkilediğini ifade etti. Yani hesabını gizli tutan veya DM’sini herkese açık yapmayan biriyseniz, farkında olmadan özel bilgileriniz açığa çıkmış olabilir. Nitekim böyle olsa olmuş olsa bile kullanıcılar olarak elinizden pek bir şey gelmeyecek. Zira sosyal medya platformları malumumuz söz konusu güvenliğe gelince mavi boncuk dağıtırlar ama bunun gibi problemler olduğu zaman “hatayı çözmekle” yetinirler.
Bu arada Saugat Pokharel’in söz konusu Instagram hatasını Facebook geliştiricilerine bildirdiğini ve bundan kısa bir süre sonra da Facebook’un hatayı düzelttiğini ekleyelim. Yani şu an için tehlikenin geçtiğini söyleyebiliriz.
Google Authenticator eski telefonumda kaldı derdine son!
Google Authenticator eski telefonumda kaldı ne yapmalıyım? diyen kullanıcıların adeta imdadına yetişecek bir güncelleme yayınlandı. Normalde, bilerek veya bilmeyerek telefonumuzdan Google Authenticator silindi ise mecburen tüm hesaplarımıza girip yeniden ayarlamamız gerekiyordu, Google’ın bu haftadan itibaren yayınladığı güncelleme işte bu sorunu ortadan kaldırdı.
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Günlük hayatta kullandığımız Google, Microsoft, Instagram vb. tüm kişisel hesaplarımızı parolayla koruyoruz; ancak teknolojilinin gelişmesiyle beraber kötü niyetli kişiler de kendilerini geliştirdiler ve parolalar da tek başına yetersiz hale gelmeye başladı. Bu yetersizliğe çözüm olarak geliştirilen iki faktörlü kimlik doğrulama teknolojisiyse, artık parolalar kadar hayatımıza nakşetmeye başladı.
Fakat iki faktörlü kimlik doğrulama teknolojisinde de adeta hayatımızı kabusa çeviren bir problem var; o da iki faktörlü kimlik doğrulaması için kullandığımız uygulamaların isteklerimizi tam karşılayamaması. Örneğin Google Authenticator gibi bir uygulamada 5 tane hesabınızın ekli olduğunu ve telefonunuzu da değiştirmek istediğinizi düşünün, normalde Google Authenticator uygulamasındaki tüm hesapları yeni telefona aktarmak için, tek tek hesaplarınıza girip ayarlamaları yeniden yapmanız gerekiyor ve bu aşırı derecede can sıkıcı bir durum.
Google Authenticator eski telefonumda kaldı derdini bitiren güncelleme
Kimlik doğrulayıcı uygulamalarındaki bu zorluk sebebiyle, çoğu kullanıcı “Google Authenticator eski telefonumda kaldı, silindi ne yapmam lazım?” dertleriyle cebelleşmek zorunda kalıyordu; Google ise bu dertten mustarip olan kullanıcıları dinleyerek, Authenticator’a çok sevindirici bir güncelleme yayınladı. Artık, uygulamadaki tüm hesaplarınızı dışa aktarabilmeniz ve herhangi bir telefonda da o dışa aktardığınız dosyayı direkt içe aktararak tüm hesaplarınızı saniyeler içerisinde ayarlayabilmeniz mümkün olacak.
Authenticator uygulamasındaki hesapları dışa aktarma
Google Authenticator uygulamasının iOS ve Android sürümleri için eşzamanlı olarak yayınlanan güncellemeyle beraber eklenen özellik, Authenticator’un ayarlar kısmı üzerinden erişilebilir durumda. Tam olarak nasıl yapacağınızı aşağıdaki adımları takip ederek öğrenebilirsiniz:
- Google Authenticator’u açın.
- Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun ve “Hesapları aktar” seçeneğini seçin.
- Açılan sayfadaki “Hesapları dışa aktarın” düğmesine dokunun.
- İstendiğinde, telefonunuzun kilit ekranı şifresini girin.
- Google’ın yapmanızı istediği diğer yönergeleri takip edin.
Hemen akabinde Google Authenticator, kayıtlı olan tüm hesaplarınızı size özel QR kod vasıtasıyla dışa aktaracaktır. İhtiyacınız olduğunda, yine aynı menüdeki içe aktarma seçeneğini kullanarak kayıtlı hesaplarınızı saniyeler içerisinde yeniden Authenticator’a ekleyebilirsiniz.
Güvenlik
BenQ, bilgi güvenliği için önemli bir adım attı!
Dijital üretim noktasında isim edinmiş DLP projektör markası olan BenQ, kullanıcı güvenliği ve gizliliğinin sağlanması koşulunu sürdürecek bir adım attı. Tek uluslararası denetlenebilir ISO 27001 standartına sahip oldu.
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ISO 27001 Nedir?
Değerli bilgi ve varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır.
Bu standart sayesinde BenQ olası güvenlik problemlerini analiz edecek ve ilgili risklerin gerçekleşmesi durumunda uygulanacak ve uygulanamayacak kontrol sistemleri yönetecektir.
BenQ Nasıl Değerlendirdi?
Kullanıcıların verilerini ve gizliliğini korumaya kararlı olduklarını belirten, BenQ Başkanı ve Ceo’su Conway Lee ekledi; BenQ her zaman bilgi güvenliğini son derece önemli görmüştür ve bu felsefe Ar-Ge ve üretim süreçlerimize yansımıştır. ” Ayrıca, ISO27001 sertifikası, BenQ’nun bilgi güvenliğinde sektör lideri olma kararlılığını da gösteriyor. Bu çözüm, InstaShow kablosuz sunum çözümü gibi ürünler tarafından açıkça gösterilmektedir…
InstaShow Kablosuz Çözümü Nedir ?
Donanım tabanlı olup kurulum ve ya sürücü gerektirmeyen InstaShow sistemi, kötü amaçlı yazılımların kullanıcıların bilgisayarlarına ulaşamayacağı anlamına gelir. Herhangi bir işletim sistemi ve ya donanım platformu ile çalışabilme uyumluluğuna sahip olan InstaShow yine de 128 bit şifreleme ile WPA2-PSK koruması gibi tedbirler ile veri güvenliği de vaat ediyor.
Üstelik InstaShow, bir ISO27001 ve ISO17025 sertifikalı güvenlik laboratuvarı tarafından test edilen CVSS 3 standartlarını geçtiğini belirtiyor .
Bununla beraber bankalar, hukuk kuruluşları ve muhasebe kuruluşları gibi güvenlik odaklı işletmelerin yanı sıra hükümet, askeri ve eğitim birimleri için ideal olduğunun altını çiziyor. COVID-19 nedeniyle kablosuz bağlantıların ve çevrimiçi toplantıların giderek yaygınlaşmasıyla bu tür sistemlere olan talep dikkat çekiyor.
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