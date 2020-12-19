Microsoft Edge, tarayıcıların büyük sorunlarından birini çözüyor

Microsoft, tarayıcısı Edge için RAM kullanımını azaltacağı düşünülen yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

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Deneme aşamasındaki bu özelliğe göre tarayıcı, açık olan sekmelere uzun süre geçilmemesi durumunda o sekmeleri beklemeye alabilecek. Bunun, özellikle de bilgisayar üzerinden iş yapılıyor veya çoklu sekmeler kullanılıyorsa; tarayıcıların zaman zaman bilgisayarın performansını bile düşürebilen RAM kullanımı sorununu bir nebze olsun çözeceği düşünülüyor.

Konuyla alakalı bilgiler Windowslatest’tan geliyor. Buna göre Microsoft, yakın zamanda ivme kazanan tarayıcısı Edge için yeni bir deneysel özellik ekledi. Bir süredir kullanılmayan açık sekmeleri beklemeye alması planlanan özellik, sekmelerin açılması durumunda ise onları tekrardan aktif hale getiriyor. Özelliğin denemelerinde ise RAM ve işlemci kullanımında ciddi farklar gözlemlenebiliyor.

Microsoft Edge Beta versiyonunda özellik mevcut durumda

Bu özellik deneysel olması nedeniyle tahmin edilebileceği gibi şu anda sadece beta kanalında erişilebilir halde. Ancak birkaç hafta içerisinde tarayıcıya gelmesi olası. Böylelikle ilk olarak Chromium 79 ile gelen özellik Microsoft tarafından yavaş yavaş kullanıma koyulmaya başlanmış olacak. Ayrıca Microsoft’un dediğine göre aktif olmayan sekmelerin uyutulması, Windows 10’da %32 RAM tasarrufunun yanında %37 de işlemci tasarrufu sağlıyor. Bunun yanında dizüstü bilgisayarlar için pil kullanımını da azaltıyor.

Kullanıcı bu özelliği kendi isteğine göre ayarlayabiliyor ve açık sekmelerin hangi süre sonunda beklemeye alınabileceğine karar verebiliyor. Sonuç olarak da kullanımda olup beklemeye alınan sekmeler az tüketim sağlarlarken, onlara dönüldüğünde sistem tekrar onları yükleme yoluna gidiyor.

Bununla beraber bir ses veya görüntü sunulan sekmeler veya kayıt altında olan sekmelerin bekleme özelliğinde bir istisna oluşturduklarını da hatırlatmakta fayda var. Yine kendini sürekli yenileyen veya aktif kalması gerekecek türden sekmeler de var olabilir. Dolayısıyla başka türden istisnaların olup olmayacağını görebilmek için beklememiz gerekecek.

Son olarak deneme aşamasında olan özelliğin bazı sekmelerde ve sitelerde nasıl çalışacağı, beklemeden sonra aktif hale gelen sekmelerin düzgün çalışıp çalışmayacağı veya nasıl tepki verecekleri net olarak bilinmiyor. Dolayısıyla özelliğin beta aşamasında biraz daha gözlemlenip gelişmesi gerekecek.