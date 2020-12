Microsoft Edge, tarayıcıların büyük sorunlarından birini çözüyor

Samsung, Galaxy S20 FE modeli için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini kararlı haliyle yayınlamaya başladı. Güncellemeyi cihazınıza Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle bölümüne giderek indirmeyi başlatabilirsiniz.

Samsung, son zamanlarda yazılım güncellemesi konusunda istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini ilk olarak Galaxy S20 serisine veren Samsung, birkaç gün önce de Galaxy Note 20 serisi için aynı hamleyi yapmıştı. Diğer cihazlarınaysa Ocak 2021’den itibaren güncellemeyi dağıtmaya başlayacağını ifade eden Samsung, bu hafta sürpriz bir şekilde Galaxy S20 FE için One UI 3.0’ı yayınladı.

“Sürpriz bir şekilde” diyoruz, çünkü Galaxy S20 FE normal şartlarda Android 11 güncellemesini alacak Samsung telefonlar listesinin “Ocak 2021” bölümünde yer alıyordu. Yani Samsung, Galaxy S20 FE’ye 2021’den itibaren One UI 3.0 güncellemesini vereceğini açıklamıştı, ancak şirket her ne sebeple olduysa karar değiştirmiş gibi görünüyor. Eğer siz de Samsung Galaxy S20 FE sahibiyseniz, bugünden itibaren belirli aralıklarla güncellemelerinizi mutlaka kontrol edin. One UI 3.0 güncellemesi OTA yoluyla akıllı telefonunuza gelir gelmez güncellemeyi yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.

One UI 3.0 güncellemesinden sonra Galaxy S20 FE, ne gibi özelliklere sahip olacak?

Ana ekran

İlişkili bir widget eklemek için bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun.

Ana ekranın boş bir alanına çift dokunarak ekranı kapatın. Bunu Ayarlar > Gelişmiş özellikler > Hareketler ve İşaretler bölümünden açabilirsiniz.

Galaxy S20 FE kilit ekranı

Dinamik Kilit ekranında artık daha fazla kategori var ve birden fazla seçim yapabilirsiniz.

Kilit ekranı widget’ları geliştirildi.

Hızlı panel

Ekranın üstünden aşağı kaydırdığınızda konuşmalarınızı ve medya kontrollerinizi daha düzenli bir biçimde görebilirsiniz.

AOD

Always on Display için sunulan widgetlar geliştirildi.

Galaxy S20 FE erişilebilirlik özellikleri

Cihaz kurulumu sırasında en önemli erişilebilirlik ayarlarına hızlı erişim sağlayabilirsiniz. Kullandıklarınıza göre önerilen erişilebilirlik özelliklerini edinebilirsiniz.

Erişilebilirlik kısayollarını daha kolay ayarlayabilirsiniz.

Ses dedektörleri artık size daha fazla görünürlük sağlamak için TV’ler ve ışıklar gibi SmartThings cihazlarınızla birlikte çalışıyor.

Samsung Klavye

Klavye ayarlarını Ayarlar > Genel yönetim altında daha kolay bulabilirsiniz. Ayarlar ayrıca en önemlilerini ilk sıraya koymak için yeniden düzenlenmiştir.

Samsung DeX

Artık desteklenen TV’lere kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

Yeni dokunmatik yüzey çoklu hareket desteği, bağlandığınız ekranı yakınlaştırabilmenizi ve yazı tipi boyutunu daha kolay değiştirmenizi sağlar.

Galaxy S20 FE İnternet uygulaması

Geri düğmesine dokunduğunuzda web sitelerinin sizi yeniden yönlendirmesini engelleme özelliği eklendi. Çok fazla açılır pencere veya bildirim gösteren web siteleri için uyarılar ve engelleme seçenekleri eklendi.

Ayarların bulunmasını kolaylaştırmak için menüler yeniden düzenlendi. Web siteleri için çevirici de dahil olmak üzere birkaç yeni eklenti eklendi.

Daha sürükleyici bir göz atma deneyimi için durum çubuğunu gizleme seçeneği eklendi.

Maksimum açık sekme sayısı 99’a çıkarıldı.

Sekmeleri kilitleme ve yeniden sıralama özelliği eklendi.

Tüm cihazlarda desteklenen sekme çubuğunun tasarımı geliştirildi.

Samsung İnternet kenar paneli desteği sona erdi.

Kişiler ve Telefon

Yinelenen kişileri hızla silmenize yardımcı olacak bir seçenek eklendi.

Arama deneyimi geliştirildi.

Telefon / Çağrı geçmişi

Çağrı ekranını kendi resimleriniz ve videolarınızla özelleştirme özelliği eklendi.

Mesajlar

Yakın zamanda silinen mesajları içerecek bir çöp kutusu eklendi.

Takvim

Aynı başlangıç ​​saatine sahip etkinlikler artık ay ve ajanda görünümünde birlikte gösteriliyor.

Etkinlik ekleme ve düzenleme seçeneklerinin genel düzeni yeniden yapılandırıldı.

Tam ekranda gösterilen uyarıların düzeni iyileştirildi.

Galaxy S20 FE – Dijital sağlık ve Ebeveyn kontrolleri

Haftalık raporunuza trendler eklendi. Kullanımınızın önceki haftadan bu yana nasıl değiştiğini görebilir ve her özellik için kullanım sürenizi kontrol edebilirsiniz.

Haftalık rapora sürüş sırasında telefon kullanım süresi eklendi.

Telefonunuzun kilidini açmadan ekran sürenizi kontrol edebilmeniz için bir kilit ekranı widgetı eklendi.

Ekran sürenizi ayrı ayrı izleyebilmenizi sağlayacak kişisel ve çalışma modları için ayrı profiller eklendi.

Kamera

Otomatik odaklama ve otomatik pozlama işlevi ve kullanılabilirliği geliştirildi.

Fotoğraf Editörü