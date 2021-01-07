Akıllı Telefonlar
5G Destekli Realme V15 Tanıtıldı!
Realme’nin 2021’deki ilk telefonu olan Realme V15 5G tanıtıldı. Yüksek özellikler sunan Realme V15 5G, tüm özellikleri ve fiyatı ile karşımızda.
Realme’nin uzun süredir beklenilen modeli Realme V15 sonunda tanıtıldı. Düne kadar hakkında yeni bilgiler edindiğimiz Realme V15, sonunda tüm özellikleri ile karşımıza çıktı. Şimdi gelin orta-üst segmente hitap eden Realme V15‘in tüm özelliklerine göz atalım.
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Realme V15 5G’nin özellikleri!
Üzerinde 180Hz dokunma hassasiyetine sahip 6.4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran ile gelen Realme V15, bu ekranda maksimum 600 nit parlaklık sunabiliyor. Ön kısmında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan V15 5G, yine ön kısmında ekrana gömülü parmak izi sensörü taşıyor.
Arka kısmında 64MP‘lik ana kamerasının yanında 8MP’lik ultra geniş açı sensörüne ve 2MP‘lik makro sensöre yer veren Realme V15, kamerasında AI güzellik modu, portre modu, film modu ve süper gece modu gibi özellikler sunuyor.
Öte yandan gücünü Dimensity 800U‘dan alan Realme V15, 5G desteğine de bu yonga seti sayesinde kavuşuyor. Performansını 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile destekleyen V15 5G, 128GB depolama alanı sunuyor ve Android 11 tabanlı Realme UI 1 işletim sistemi ile çalışıyor. Ancak Realme UI 2.0 yakında cihaza gelmiş olacak.
İçerisinde 4310mAh‘lik bir batarya taşıyan Realme V15, bu bataryayı 50W hızlı şarj desteği ile çabuk şekilde doldurabiliyor. Ancak kutu içerisinden 65W destekli adaptör çıkıyor. Üzerinde bir 3.5mm jak girişi, bir USB-C girişi, bir hoparlör ve bir mikrofon taşıyan Realme V15, Crescent Silver, Mirror Lake Blue ve Koi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor.
Realme V15 5G’nin fiyatı!
Gelelim cihaz hakkında en merak edilen konuya. Realme, bu tanıtımda V15modellerinin fiyatlarını da açıkladı. Realme, cihazın 6GB Ram ve 128GB depolamalı modeli için 230 Dolar gibi fiyat talep ediyor. 8GB Ram + 128GB depolamalı modelin ise 308 dolar olarak belirlenmiş.
Realme V15 5G, 14 Ocak‘tan itibaren Çin’de satışa sunulacak. Bakalım Realme, bu cihaz ile ne kadar satış sayısına ulaşacak. Sizce Realme V15‘in performansı günümüz şartları için yeterli mi?
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Akıllı Telefonlar
Samsung’un yeni ekran altı kamera patenti ortaya çıktı!
Samsung, yeni bir ekran altı kamera patenti aldı. Firmanın yeni teknolojisini nasıl kullanabileceğine dair yeni detaylar ortaya çıktı.
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Samsung üç adet farklı tasarıma sahip ekran altı kamera patenti aldı!
Akıllı telefon dünyası yeni teknolojiler ile kullanıcılarına farklılıklar sunmaya devam ediyor. Özellikle son birkaç yıl içerisinde artan yenilikler ile ilginç bir rekabet ortamı oluşturulurken, firmalar en orijinal yapıyı bulma konusunda tüm hızlarıyla çalışmalara devam ediyorlar. Bu yenilikler arasında en önemli gelişmelerden biri olan ekran altı kamera mevzusu, gün geçtikçe yeni detaylar ile piyasada yer almaya devam ediyor. ZTE Axon 20 5G modeli ile ilk kez karşımıza çıkan bu teknoloji için görünüşe göre Samsung‘un da planları var. Yeni bir patenti ortaya çıkan Güney Kore devi, bu teknoloji için üç farklı senaryo hazırlamışa benziyor.
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LetsGoDigital isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Samsung, üç farklı tasarım ile birlikte farklılık oluşturmayı amaçlıyor. Firma her ne kadar tasarım anlamında farklılık planlasa da, teknoloji olarak Oppo ve ZTE’nin yaptıklarından farklı bir şey sunmayı vadetmiyor. Görüntü aygıtı adını alan patent ile firma ekran panelinin belli bir bölümüne ilave olarak kızıl ötesi sensör ve flaş koymayı planlıyor. Bunun için ekranın ortası ve köşesi olarak iki ayrı tarzda üç tasarım hedefleyen akıllı telefon üreticisi, kameranın yer alacağı bölgede daha düşük çözünürlüğe sahip bir patent kullanarak ışık verimini arttırmayı hedefliyor. Tam olarak ne zaman kullanılacağını bilmediğimiz ekran altı kamera teknolojisinin artık piyasada daha fazla cihazda olması bekleniyor. Galaxy Z Fold 3 modelinde görüleceği iddia edilen teknoloji için firma cephesine ise henüz kesinleşmiş bir gelişme ortaya çıkmadı.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M02s tanıtıldı
Samsung Galaxy M02s, büyük bataryası ve agresif fiyat politikasıyla Hindistan için tanıtıldı. Telefonun en çok dikkat çeken detayı ise eski işlemcisi.
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Samsung, akıllı telefonlarıyla uzun süredir Android dünyasının zirvesinde. Şirketin A’dan Z’ye, onlarca farklı konfigürasyon ve fiyatta her tüketiciye uygun akıllı telefonları bulunuyor. Yakın zamanda yapacağı Unpacked etkinliğinde yeni amiral gemisi S21 ailesini tanıtacak Güney Koreli dev, aynı zamanda uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla giriş seviyesinde var olmaya da devam ediyor. Bu uygun fiyatlı modellerden biri olan Samsung Galaxy M02s, Qualcomm Snapdragon 450 işlemcisi ile Hindistan için duyuruldu.
Samsung Galaxy M20s özellikleri ve fiyatı
Uygun fiyatlı M serisinin son üyesi olan Samsung Galaxy M02s, Hindistan pazarı için tanıtıldı. Akıllı telefon, 1.8GHz hızında çalışan Cortex-A55 Qualcomm Snapdragon 450 ile gelecek. 14nm olan bu işlemciyle ilgili en dikkat çekici özellik ise performansı ya da yetenekleri değil, yaklaşık üç yıllık nispeten eski bir işlemci olması. Depolama tarafında 3GB RAM ve 32 GB ile başlangıç yapacak M02s’in aynı zamanda 4GB RAM 64 GB depolama seçeneği de mevcut olacak. Ekran ise 6.5 HD+ çözünürlüğünde, infinity-V çentiğe sahip LCD bir panel olacak. Önde 5 MP F2.2 diyaframa sahip bir kamera bulunurken, arka tarafında ise 13 MP ana kamera , 2 MP makro ve 2 MP derinlik kamerası bulunacak. 5.000 mAh batarya ise 15W’a kadar hızlı şarj destekleyecek. Telefon kutudan Android 10 ile gelecek ve 122$ fiyat etiketine sahip olacak. Telefonun kırmızı, mavi ve siyah renk seçeneği bulunacak.
Özellikleri hayal kırıklığı
Samsung Galaxy M02s, uygun fiyatlı bir akıllı telefon. Ancak, Güney Koreli şirket bu uygun fiyatı sağlarken özelliklerinden oldukça fazla kısmış durumda. Xiaomi ve Realme gibi Çinli akıllı telefon üreticileri, uygun fiyatlı akıllı telefonlarına 5G gibi özellikler getirmeye hazırlanırken, Samsung’un bu duruma ters olarak eski bir işlemci kullanması hayal kırıklığı yaratacak gibi duruyor.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Lite FCC üzerinde görüntülendi!
Xiaomi Mi 11 Lite çıkışına yakın yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Serinin yeni üyesi son olarak FCC üzerinde görüntülendi.
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Xiaomi Mi 11 Lite, bazı ülkelere Poco F2 adıyla gelebilir!
Akıllı telefon dünyasında son dönemlerde yaptığı atılım ile öne çıkan Xiaomi, yeni serisi Mi 11 için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. 2021 yılında firmanın en önemli markası olması beklenen akıllı telefon serisinin daha düşük özelliklere sahip versiyonu Mi 11 Lite modeli de her geçen gün yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yakın bir zamanda teknik özellikleri sızdırılan akıllı telefon, son olarak FCC üzerinde görüntülendi.
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Batarya kapasitesi resmi olarak ortaya çıkan Xiaomi Mi 11 Lite, 4250 mAh‘lik pil ile kullanıcılarını karşılayacak. 33W hızlı şarj desteğinin yer alacağı öğrenilen akıllı telefon, teknik özellik bakımından bizleri orta seviyede karşılıyor. Son yayımlanan sızıntıya göre Snapdragon 732 işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. FCC üzerinde M2021K9AG model numarasıyla listelenen akıllı telefon, ortaya atılan iddialara göre bazı pazarlara Poco F2 adıyla giriş yapacak. İddianın en büyük dayanağı olarak ise Poco F2‘nin K9A model numarasına sahip olacak olması. Henüz kesinleşen bir gelişme olmasa da iki cihazın bu konuda büyük benzerlikler içermesi iddiaları oldukça güçlendiriyor. Bakalım firma bu yıl içerisinde çıkacak iki model ile alakalı nasıl bir yol izleyecek bekleyip göreceğiz.
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