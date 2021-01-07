5G Destekli Realme V15 Tanıtıldı!

Realme’nin 2021’deki ilk telefonu olan Realme V15 5G tanıtıldı. Yüksek özellikler sunan Realme V15 5G, tüm özellikleri ve fiyatı ile karşımızda.

Realme’nin uzun süredir beklenilen modeli Realme V15 sonunda tanıtıldı. Düne kadar hakkında yeni bilgiler edindiğimiz Realme V15, sonunda tüm özellikleri ile karşımıza çıktı. Şimdi gelin orta-üst segmente hitap eden Realme V15‘in tüm özelliklerine göz atalım.

reklam

İlginizi Çekebilir: Dell UltraSharp Serisi Monitörler Tanıtıldı!

Realme V15 5G’nin özellikleri!

Üzerinde 180Hz dokunma hassasiyetine sahip 6.4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran ile gelen Realme V15, bu ekranda maksimum 600 nit parlaklık sunabiliyor. Ön kısmında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan V15 5G, yine ön kısmında ekrana gömülü parmak izi sensörü taşıyor.

Arka kısmında 64MP‘lik ana kamerasının yanında 8MP’lik ultra geniş açı sensörüne ve 2MP‘lik makro sensöre yer veren Realme V15, kamerasında AI güzellik modu, portre modu, film modu ve süper gece modu gibi özellikler sunuyor.

Öte yandan gücünü Dimensity 800U‘dan alan Realme V15, 5G desteğine de bu yonga seti sayesinde kavuşuyor. Performansını 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile destekleyen V15 5G, 128GB depolama alanı sunuyor ve Android 11 tabanlı Realme UI 1 işletim sistemi ile çalışıyor. Ancak Realme UI 2.0 yakında cihaza gelmiş olacak.

İçerisinde 4310mAh‘lik bir batarya taşıyan Realme V15, bu bataryayı 50W hızlı şarj desteği ile çabuk şekilde doldurabiliyor. Ancak kutu içerisinden 65W destekli adaptör çıkıyor. Üzerinde bir 3.5mm jak girişi, bir USB-C girişi, bir hoparlör ve bir mikrofon taşıyan Realme V15, Crescent Silver, Mirror Lake Blue ve Koi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor.

Realme V15 5G’nin fiyatı!

Gelelim cihaz hakkında en merak edilen konuya. Realme, bu tanıtımda V15modellerinin fiyatlarını da açıkladı. Realme, cihazın 6GB Ram ve 128GB depolamalı modeli için 230 Dolar gibi fiyat talep ediyor. 8GB Ram + 128GB depolamalı modelin ise 308 dolar olarak belirlenmiş.

Realme V15 5G, 14 Ocak‘tan itibaren Çin’de satışa sunulacak. Bakalım Realme, bu cihaz ile ne kadar satış sayısına ulaşacak. Sizce Realme V15‘in performansı günümüz şartları için yeterli mi?

Seçtiğimiz Realme modellerini Hepsiburada’dan satın almak için tıklayınız!