Ülkemizde artık sıfır telefon için zor bulunan 5.000 TL maksimum fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Haziran ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

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Haziran 2023 itibarıyla 5000 TL altı en iyi telefonlar;

General Mobile GM 22

General Mobile GM 23 SE

Omix X600

Tecno Spark 9 Pro

Tecno Pova Neo 2

General Mobile GM 22 Plus

vivo Y22s