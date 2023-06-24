Ülkemizde artık sıfır telefon için zor bulunan 5.000 TL maksimum fiyatla satılan telefonları listeledik. 2023 Haziran ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
İlginizi çekebilir; Cuma Raporu #264: OceanGate Titan, TikTok skandalı ve dahası
İçindekiler
5000 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (HAZİRAN 2023)
Haziran 2023 itibarıyla 5000 TL altı en iyi telefonlar;
- General Mobile GM 22
- General Mobile GM 23 SE
- Omix X600
- Tecno Spark 9 Pro
- Tecno Pova Neo 2
- General Mobile GM 22 Plus
- vivo Y22s
Bunlar da ilginizi çekebilir