Ülkemizde 10.000 TL altı fiyatla satılan telefonları listeledik. 2024 Nisan ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
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İçindekiler
50.000 TL ÜZERİ EN İYİ TELEFONLAR (NİSAN 2024)
10.000 TL Altı Telefonlar: https://youtu.be/MnTqdQeLnlM
10.000 TL – 20.000 TL Arası Telefonlar: https://youtu.be/NmKHbJplVS4
20.000 TL – 30.000 TL Arası Telefonlar: https://youtu.be/lT0zwsFGszM
30.000 TL – 40.000 TL Arası Telefonlar: https://youtu.be/EadVuJs3ry8
40.000 TL – 50.000 TL Arası Telefonlar: https://youtu.be/ZWFq42G1VW8
50.000 TL ÜZERİ FİYATLA SATILAN EN İYİ TELEFON MODELLERİ (NİSAN 2024)
- iPhone 15
- Samsung Galaxy Z Fold5
- iPhone 15 Plus
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- iPhone 15 Pro
- HONOR Magic V2
- Xiaomi 14 Ultra
- iPhone 15 Pro Max