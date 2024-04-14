Ülkemizde 10.000 TL altı fiyatla satılan telefonları listeledik. 2024 Nisan ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

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10.000 TL Altı Telefonlar: https://youtu.be/MnTqdQeLnlM

10.000 TL – 20.000 TL Arası Telefonlar: https://youtu.be/NmKHbJplVS4

20.000 TL – 30.000 TL Arası Telefonlar: https://youtu.be/lT0zwsFGszM

30.000 TL – 40.000 TL Arası Telefonlar: https://youtu.be/EadVuJs3ry8

40.000 TL – 50.000 TL Arası Telefonlar: https://youtu.be/ZWFq42G1VW8

50.000 TL ÜZERİ FİYATLA SATILAN EN İYİ TELEFON MODELLERİ (NİSAN 2024)