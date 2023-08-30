Fairphone, son çıkardığı amiral gemisi modeli olan Fairphone 5’i tanıttı ve bu cihazı sürdürülebilirlik alanında endüstriye öncülük eden bir ürün olarak lanse etti. Fairphone 5, akıllı telefon sektöründe çığır açacak şekilde sürdürülebilirlik ve adalet konularında yeni standartlar belirlemeyi amaçlıyor.

Fairphone 5, Pixelworks işlemcili 6.46 inç Full HD+ Dinamik 90Hz OLED ekranıyla dikkat çekiyor. Bu ekran, görüntü kalitesini artıran özellikler ve uyarlanabilir renkler sunuyor. Cihazın tasarımında ön tarafta 50MP çözünürlüğünde merkezi bir delik içinde selfie kamerası bulunurken, arka tarafta normal ve ultra geniş çekimleri destekleyen çift 50 megapiksel kamera sistemi yer alıyor.

İlginizi Çekebilir: Vivo Y78m Orta Segmenti Karıştırmaya Geldi!

Fairphone 5’i diğer akıllı telefonlardan ayıran en önemli özelliklerden biri sürdürülebilirliğe olan vurgusudur. Cihazın malzemelerinin %70’ten fazlası, altın, lityum, tungsten gibi kıymetli elementleri de içerecek şekilde sorumlu bir şekilde elde ediliyor veya geri dönüştürülüyor. Ayrıca, Fairphone 5 tamamen e-atık nötr bir ürün. Yani üretilen her telefon için aynı miktarda elektronik atık toplanıp geri dönüştürülüyor.

Donanım tarafında, Fairphone 5 Qualcomm QCM6490 Octa Core yonga setini kullanıyor ve endüstride sekiz yıl boyunca yazılım güncellemesi sunarak uzun süreli destek sağlıyor. Temiz bir Android 13 işletim sistemi ve sıfır gereksiz uygulamalarla birlikte gelirken, en az beş büyük Android güncellemesini 2031 yılına kadar taahhüt ediyor.

Ayrıca, cihazın modüler tasarımı sayesinde daha fazla yedek parça sunuluyor, bu da hızlı kendin yap onarımlarını mümkün kılıyor. 4200mAh pil, sürdürülebilir malzemeler kullanılarak üretilmiş olup %100 Fairtrade altın ve geri dönüştürülmüş kalay lehim pastası gibi bileşenleri içeriyor.