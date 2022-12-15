Bu videoda amiral gemisi seviyesinde olan ve ileriki süreçte ülkemizde de tanıtılacak olan TECNO Phantom X2 Pro’nun MediaTek Dimensity 9000 işlemcisini Xiaomi 12T’de olan Dimensity 8100 Ultra işlemcisiyle kıyaslıyoruz.

Bu kıyaslamada Antutu, GeekBench5, 3DMark testlerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca telefonları zorlayacak olan 3DMark Wild Life Stres testini gerçekleştirip performanstaki stabilitesine göz atıyoruz. Son olarak ise en popüler oyunlardan birisi olan PUBG’de hangi ayarlarda oyunu oynayabileceğinize bakıyoruz.

Peki siz Dimensity işlemciler hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutamayın. İyi seyirler…

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