MSI tarafından üretiken 4K Rapid IPS paneliyle 160 Hz tazeleme hızı ve 0,5 ms GTG gecikme değerleri sunan MSI MAG 274URFW modeline yakından bakıyoruz.
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İçindekiler
4K 160 HZ 0,5 MS FAST IPS MONİTÖR! | MSI MAG 274URFW İnceleme
Not: Bu videoda yer alan MSI MAG 274URFW modeli monitör, inceleme örneği olarak MSI Türkiye tarafından temin edilmitşir.
İncelenen ürün Temmuz ayında satışa çıkacağı için şu anda piyasada QHD modeli bulunuyor. Onun da fiyat bilgisini buradan görebilirsiniz: https://msi.gm/S33BFF4E
MSI kanadının MAG ailesine bir yeni canavar daha eklendi. MSI MAG 274URFW modeli sunduğu 4K panelinde 160 Hz tazeleme hızı ve 0,5 ms GTG gecikme sunuyor. Rapid IPS paneliyle bunu başaran ürün, aynı zamanda beyaz rengiyle de göz dolduruyor.
Peki, MSI MAG 274URFW modelinin diğer tüm göz dolduran detayları neler? Cevabını Aydoğan bu videoda veriyor.
MSI MAG 274URFW Özellikleri
- Boyut: 613,5 x 406,6 x 227,8 mm
- Ağırlık: 6,4 kg
- Panel: Rapid IPS
- Ekran Boyutu: 27 inç
- Çözünürlük: 4K (3840 x 2160 piksel)
- Tazeleme Hızı: 160 Hz
- Gecikme: 0,5 ms GTG
- Renk: 10 bits (8 bits + FRC),
- Parlaklık: 440 nit
- HDR: VESA DisplayHDR 400
- Renk Uyumu: %93 Adobe RGB, %98 DCI-P3, %133 sRGB
- Destek: AMD FreeSync Premium
- Modlar: Smart Crosshair, Optix Scope, AI Vision, Konsol Modu (VRR, ALLM, CEC)
The Review
MAG 274URFW
MSI MAG 274URFW modeli, beyaz rengi ile albenisi yüksek, 4K 160 Hz 0,5 ms GTG sunan HDR paneliyle oyun ve işi bir arada götürecekler için biçilmiş bir kaftan konumunda.
PROS
- 4K Panel
- 160 Hz Tazleme Hızı
- 0,5 ms GTG
- HDR desteği
- Pivot vb. Hareket Kabiliyeti
CONS
- Çerçeveler Daha İnce Olabilir
- NVIDIA G-Sync de Olmalıydı
Review Breakdown
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Tasarım
0
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Panel Kalitesi
0
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Özellikler
0