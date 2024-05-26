MSI tarafından üretiken 4K Rapid IPS paneliyle 160 Hz tazeleme hızı ve 0,5 ms GTG gecikme değerleri sunan MSI MAG 274URFW modeline yakından bakıyoruz.

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Not: Bu videoda yer alan MSI MAG 274URFW modeli monitör, inceleme örneği olarak MSI Türkiye tarafından temin edilmitşir.

İncelenen ürün Temmuz ayında satışa çıkacağı için şu anda piyasada QHD modeli bulunuyor. Onun da fiyat bilgisini buradan görebilirsiniz: https://msi.gm/S33BFF4E

MSI kanadının MAG ailesine bir yeni canavar daha eklendi. MSI MAG 274URFW modeli sunduğu 4K panelinde 160 Hz tazeleme hızı ve 0,5 ms GTG gecikme sunuyor. Rapid IPS paneliyle bunu başaran ürün, aynı zamanda beyaz rengiyle de göz dolduruyor.

Peki, MSI MAG 274URFW modelinin diğer tüm göz dolduran detayları neler? Cevabını Aydoğan bu videoda veriyor.

MSI MAG 274URFW Özellikleri

Boyut: 613,5 x 406,6 x 227,8 mm

Ağırlık: 6,4 kg

Panel: Rapid IPS

Ekran Boyutu: 27 inç

Çözünürlük: 4K (3840 x 2160 piksel)

Tazeleme Hızı: 160 Hz

Gecikme: 0,5 ms GTG

Renk: 10 bits (8 bits + FRC),

Parlaklık: 440 nit

HDR: VESA DisplayHDR 400

Renk Uyumu: %93 Adobe RGB, %98 DCI-P3, %133 sRGB

Destek: AMD FreeSync Premium

Modlar: Smart Crosshair, Optix Scope, AI Vision, Konsol Modu (VRR, ALLM, CEC)