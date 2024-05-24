POCO, Dubai’de yaptığı lansmanla beraber POCO F6 serisini duyurdu. Bu lansmanda global fiyatları belli oldu. Global fiyatlarının yanında Türkiye fiyatları da lansman sırasında Xiaomi’nin kendi internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

POCO F6, iki farklı versiyonla beraber satın alınabiliyor. Eğer 8GB RAM ve 256GB depolama alanını satın almak isterseniz ön sipariş ile 22.999 TL, 12GB RAM ve 512GB depolama olan versiyon ise 24.999 TL’ den ön siparişe açılmış durumda. POCO F6 Pro ise üç seçeneğe sahip; 12GB/256GB, 12GB/512GB ve 16GB/1TB. Sırasıyla fiyatları ise 30.499 TL, 32.499 TL, 37.499 TL olarak belirlenmiş.

Biz de bu videoda telefonların açıklanan fiyatlarını, hani versiyonlarının daha avantajlı olduğunu konuştuk. Peki siz POCO F6 Serisi’nin fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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