Leica, Leitz Phone 1’in halefi olarak Leitz Phone 2’yi tanıttı. Bu yılın başlarında tanıtılan Sharp AQUOS R7’yi temel alan Leitz Phone 2, Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ile çalışan 1 inç 47,2 MP CMOS görüntü sensörüne sahip.

Kamera

Şirket, 19 mm odak uzaklığı ve f/1.9 diyafram açıklığı ile Leitz Phone 2’nin düşük ortam ışığında bile yüksek dinamik aralıklı ve düşük görüntü parazitli görüntüler elde ettiğini belirtti. Selfie kamerası için 6x dijital zoom ve 8x sürekli ayarlanabilir dijital zoom özelliğine sahip.

Kamera özellikleri

Üç ikonik M objektif ile akıllı telefon fotoğrafçılığına tipik “Leica görünümünü” getiren özel bir yazılım motoru kullanıyor: Hareketin merkezinde çekilen etkileyici kareler için Summilux 28; günlük ve sokak sanatı fotoğrafçılığı için Summilux 35; ve f/1.2’lik son derece yüksek diyafram açıklığıyla portreler için ideal olan ve Leica bokeh ile çekimler yapan Noctilux 50.

Ayrıca bkz: ÖTV Muafiyetli Araç Sınırı 1 Milyon Olur Mu? | Engelliler İçin ÖTV’siz Arabalar



Kullanıcılar daha sonra tipik Leica görünümünü ve hissini daha da geliştirmeyi seçebilir ve yüksek kontrastlı siyah ve beyaz için Monochrome, klasik, analog 35mm sinema filmi görünümü için Cinema Classic ve Cinema Contemporary tonlarını seçebilirler.

Yazılım özellikleri

Leica ayrıca, sıcak ışığın muhteşem fotoğraflar çekmek için mükemmel olduğu gün doğumundan sonraki ve gün batımından önceki altın saat zamanlarını görüntülemek için Leitz Phone 2’ye özel Altın Saat widget’ını geliştirdi. Yine Leitz Phone 2 için özel olarak tasarlanan LFI widget’ı, dünya çapındaki Leica fotoğrafçıları için seçilmiş bir platform olan Leica Fotografie International galerisinden kareleri sürekli olarak sunar.

Tasarım

Leitz Phone 2, darbelere, düşmelere ve çizilmelere karşı koruma sağlayan alüminyum çerçeveye ve Gorilla Glass ekrana sahiptir. Kaymaz, tırtıklı kenarı düşmeyi önlemenize yardımcı olur. Su ve toz direnci için IPX5-IPX8/IP6X derecelerine sahiptir.