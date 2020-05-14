Yazılım
4,282 Android uygulaması gizli bilgileri tehlikeye atıyor!
4,282 Android uygulaması gizli bilgileri tehlikeye atıyor! Firebase platformunu kullanan uygulamalardan 4,282 tanesinin gizli bilgilerin çalınmasına karşı açıklar barındırdığı tespit edildi.
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Firebase, geliştiricilerin yazılımlarını kolaylıkla ve güvenli bir şekilde geliştirebilmek için kullandıkları oldukça popüler bir mobil platform. Geliştiricilerin birçoğunun kullandığı bu platformun bulut bazlı sistem yapısı, kolay depolama ve kullanıcı verilerini senkronize etme konusunda büyük kolaylıklar sunuyor. Ancak Comparitech firmasının yeni araştırması Google Firebase veritabanındaki bazı hataların şifreler, telefon numaraları ve mesaj verileri gibi birçok önemli ve gizli kalması gereken bilgilerin dışarıdan erişebilmesine olanak sağladığını gösteriyor.
Bob Diachenko‘nun liderliğini yaptığı Comparitech firması 515,735 Android uygulamasını incelemiş ve bu uygulamalardan 155,066 tanesinin Google Firebase platformunu kullandığını tespit etmiş. Firebase kullanan uygulamalardan 11,730 tanesi ise Firebase veritabanını topluma açık kılıyor ve veri gizliliğini tehlikeye atıyor. Bu uygulamalarının 9,014 tanesinin yazma izni istediği ve verilen bu iznin saldırı yapmak isteyene akıllı cihaza veri ekleme ya da akıllı cihazdan veri silme gibi fırsatlar vermesine neden olduğu belirtildi. Analizin en çarpıcı noktası ise 4,282 uygulamanın gizliliği direk ihlal ettiği tespiti. Açığa çıkan verilerde 7 milyondan fazla e-mail adresi ve bu sayıya yakın sayıda mesaj verisi olduğu da raporda yer aldı. Ayrıca 4,4 milyon kullanıcı adı, 1 milyon şifre ve 5 milyon telefon numarası da bu açıkla ortaya çıkan hassas bilgiler arasında.
Google, yaptığı açıklamada Firebase platformunun geliştiriclere güvenli bir uygulama hazırlamak için çok sayıda imkan sunduğunun altını çizdi. Ayrıca Google, geliştiriclere bu hataları giderebilmek için bildirimler gönderildiğini ve öneriler de sunulacağını belirtti.
Yazılım
WhatsApp sohbeti içinde Netflix fragmanları oynatılabilecek!
Paylaşılan YouTube, Facebook veya Instagram videolarını uzun zamandır doğrudan WhatsApp uygulamasının yerel resim içinde resim oynatıcısında izlemek mümkün.Son olarak Netflix de desteklenen hizmetler listesine katıldı.
Paylaşmak istediğiniz bir Netflix fragmanını, uygulama içindeyseniz paylaş butonuna tıklayıp WhatsApp’ı seçerek paylaşabilirsiniz. Netflix’i PC veya Mac’te internet tarayıcısı üzerinden kullanıyorsanız içerik sayfasının bağlantısını WhatsApp üzerinden paylaşmanız yeterli olacaktır. Uygulama içinde izleyebildiğimiz diğer videolarda da olduğu gibi sohbetten veya uygulamadan çıkmanızın videoyu durduracağını belirtmiş olalım.
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Söz konusu özellik, Android kullanıcıları için WhatsApp’ın 2.20.123 ve üzeri sürümleri ile kullanıma sunulmuş durumda. Eğer herhangi bir sebeple sürüm güncellemesini almadıysanız pek tavsiye etmesek de uygulamanın APK dosyasını kendiniz indirip cihazınıza kurabilirsiniz. Sohbet içinde Netflix fragmanı oynatabilme özelliği iOS kullanıcıları için Kasım 2019’da kullanıma sunulmuştu.
Yazılım
MIUI 12 özellikleri: Karanlık mod, yeni dizayn ve dahası
Xiaomi yeni arayüzü olacak MIUI 12, yeni tasarım ve özellikleri ile birlikte duyuruldu. Yeni arayüz özelliklerini sizler için haberimizde derledik.
Yeni MIUI arayüzü, markanın “Karanlık Mod 2.0” olarak adlandırdığı yeni siyah tema, geliştirilmiş gizlilik ve güvenlik araçları, yeni animasyonlar, duvar kağıtları ile öne çıkıyor.
MIUI 12 özellikleri
Karanlık Mod 2.0
Karanlık Mod 2.0’da dikkat çeken ilk özellik saate göre kararabilen dinamik duvar kağıtları oluyor. Sadece gece ve gündüz olarak çalışmayan sistem gün boyunca değişen bir duvar kağıdı deneyimi sunacak. Yeni arayüz ile sunulacak diğer bir özellik ise göz yorgunluğunu minimum seviyeye indirmek amacıyla geliştirilen değişken yazı kalınlığı ve kontrastı olacak. Bulunduğunuz ortamın koşullarına göre açık ve karanlık mod için bahsettiğimiz yazı özellikleri değişkenlik gösterecek.
Sezgisel Görsel Tasarım
Yeni MIUI ile Xiaomi, temel sistem bilgilerini grafik ve görseller ile bir bakışta sunmayı hedefliyor. Sezgisel Görsel Tasarım adını verdiği özellik ile örneğin cihazınızın RAM kullanımına bakmak istediğinizde sistem ile ilgili pek çok bilgiyi tek ekranda görmeniz sağlanacak.
Süper Duvar Kağıtları
MIUI 12 ile tanıtılan “Süper Duvar Kağıtları”, firmanın NASA ile işbirliğine giderek ürettiği Dünya ve Mars’a ait 3D modellerden oluşuyor. Söz konusu duvar kağıtlarını ana ve kilit ekranı için kullanmak mümkün. Ayrıca “Süper Duvar Kağıtları”, “Karanlık Mod 2.0” ile de uyumlu çalışacak. Cihazınızı karanlık mod’a aldığınızda ekranınızdaki gezegen de gece görünümüne geçecek.
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Yeni Animasyonlar
#Xiaomi #Mi10Youth #mi10youthedition #miui12
System animation, perfect horizontal and vertical screen rotation animation pic.twitter.com/3aHb7D2C1S
— Xiaomishka (@xiaomishka) April 27, 2020
MIUI 12 animasyon anlamında da pek çok geliştirme ve yeni özellik kazanmış. Örneğin hava durumundaki değişimleri gerçekçi grafikler ile canlı olarak ekran üzerinde görüntüleyebilmek mümkün. Ayrıca uygulama simgelerinin de tıklama ve kaydırma hızına göre farklı tepki vereceği de Xiaomi tarafından belirtildi. Teni arayüz ile uygulama açılış ve ekran döndürme animasyonlarında da bazı değişiklikler söz konusu.
Yeni Hareketler
New Shortcut In Notification Panel Itself Whenever We Receive Any Notifications#miui12 #Xiaomi pic.twitter.com/GvjeGKOahG
— BEE 008 Tech #StayHome (@BEE008Tech) April 27, 2020
Telefonunuza yeni hareketler kazandıracak olan MIUI 12, yukarıdaki videoda görebileceğiniz gibi bir uygulama içindeyken diğer bir uygulama ile pencere açarak etkileşime girmenize izin verecek. Ayrıca bir uygulamayı kullanırken başka bir uygulamayı bölünmüş ekranda kullanmak için de bildirim panelini hızlıca kayırma gibi yenilikler de yeni arayüz ile kullanıcılara sunulacak.
Geliştirilmiş Gizlilik
MIUI 12 bünyesinde Xiaomi ve Redmi cihazlara pek çok gizlilik ve güvenlik geliştirmeside gelecek. Bunlardan ilki izinler konusunda kullanıcıya daha fazla seçenek sunulması olacak. Örneğin bir uygulamaya tek seferlik iziler vermek ve aldığı izni nasıl kullanacağı şüpheli olan uygulamalar için her zaman izin ver seçeneğinin olmaması bu geliştirmelerin başında geliyor.
Yeni MIUI, kullanıcıların uygulama davranışlarını takip etmelerine de yardımcı olacak. Bir uygulamanın telefonunuzda gerçekleştirdiği eylemleri, topladığı bilgileri ve kullandığı diğer servisleri tek bir yerde görmek artık mümkün.
Fotoğraf paylaşımı konusunda da bir gizlilik geliştirmesi gerçekleştiren Xiaomi, bir fotoğraf paylaşılırken bazı hassas bilgilerin fotoğraftan kaldırılacağını belirtti.
MIUI 12 Yayımlanma Tarihi
Xiaomi, yeni arayüzün kararlı sürümünün dağıtımına Haziran Ayı’nın başlarında başlanacağını söylüyor. Beta test programı ise bugün itibarıyla Çin için aktif durumda.
MIUI 12 Uyumlu Telefonlar
Haziran Ayı itibarıyla MIUI 12 güncellemesini almaya başlayacak Xiaomi ve Redmi cihazlar listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
1. Aşama
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Xiaomi Mi 9 Pro
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20
2. Aşama
- Mi Mix 3
- Xiaomi Mi 8 serisi
- Redmi Not 8 ve 8 Pro
- Redmi Not 7 ve 7 Pro
3. Aşama
- Mi Mix 2
- Redmi 8, 8A
- Redmi 7, 7A
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
Facebook Messenger Rooms kullanıma sunuldu!
Facebook, görüntülü konuşma imkanı sağlayan kendi Messenger Rooms özelliğini sundu. Bu özellik sayesinde çok sayıda kullanıcı birlikte video konferans yapılabiliyor.
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyayı da etkisine alan koronavirüs salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Hal böyle olunca insanların pek çoğu gerek iş için gerekse sosyalleşmek adına toplu iletişim grupları kurumanın yollarını arıyor.
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Özellikle bu dönemde video konferans uygulamalarına ilgi fazlasıyla artış gösterdi. Zoom, Microsoft Skype Meet gibi birçok firma kendine ait uygulamalar ile bu boşluğu doldurmaya çalıştı. Son olarak da sosyal medya devi Facebook, karşımıza Messenger Rooms ile çıktı.
Facebook Messenger Rooms, kullanıcıların görüntülü sohbet linkleri aracılığıyla arkadaşları ve aileleriyle bir araya gelmesini sağlıyor. Toplamda 50 kişiye kadar katılıma izin veren Messenger Rooms sohbetlerinde, herhangi bir zaman sınırlaması bulunmuyor.
Facebook Messenger Başkan Vekili Stan Chudnovsky yaptığı açıklamada, “İnsanlar bu dönemde her zamankinden daha çok WhatsApp ve Messenger’a yöneliyor. 700 milyondan fazla hesap sesli ve görüntülü görüşmelere katılıyor. Bu yönde geçen seneye oranla iki kat artış var. Hatta görüntülü konuşma sayısının 10 kattan fazla arttığı yerler bulunuyor” ifadelerini kullandı.
Son olarak Facebook Messenger Rooms konuşmalarına davet edilen kişilerin ise bir Facebook hesabı ya da Messenger uygulamasına sahip olmasına gerek yok. Ancak Messenger uygulaması olan katılımcılar, arka planlar ve farklı efektler başta olmak üzere birçok AR filtresine erişebilecek.
Facebook, Messenger Rooms’daki konuşmaların kesinlikle kaydedilmeyeceğini ve dinlenmeyeceğini söylüyor. Söz konusu uygulama şu an için sadece belirli bölgelerde açılmış durumda. Ancak global çıkışın önümüzdeki haftalarda yapılacağını aktarıyor.