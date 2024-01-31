HUAWEI MateBook D16 artık çok daha güçlü versiyonları ile karşımızda çıkıyor. İsteyene Intel Core-15 12. Nesil, isteyene 13. Nesil i5, i7 ve i9 seçenekleriyle gelen MateBook D16’nın detaylarına gelin hep beraber bakalım.

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Daha Kaslı, Daha Güçlü: HUAWEI MateBook D16

HUAWEI MateBook serisi bildiğiniz gibi giriş seviyesinde MateBook D, ortada MateBook sayı serisi ve üst seviyede ise MateBook X Pro serisi olarak sıralanıyor. MateBook D serisi ise günlük kullanım, öğrenci ve temel ofis kullanımlarına yönelik, bizim de fiyat/performans dediğimiz noktaya denk geliyor.

Yeni nesil 2024 model HUAWEI MateBook D16 ise bu noktada kendi içinde performans baremleri ayrımı olacak şekilde bir skala belirlemiş durumda. Ancak bu farklılıklardan önce dilerseniz klasikleşmiş tasarımına göz atalım.

HUAWEI markalı bir laptop dediğinizde aklınıza gelecek bir tasarım vardır. Direkt olarak bunun karşılığı durumunda olan HUAWEI MateBook D16 356,7 mm uzunluğuna 248,7 mm eninde ve sadece 17 mm yüksekliğinde geliyor. 1,72 kg ağırlığında olan HUAWEI MateBook D16, metal kasa tasarımıyla şık, sade ve oldukça sağlam durduğunu da belirtelim.

Geniş ekran deneyimi

HUAWEI MateBook D16, 16 inçlik boyutuyla ilk başta “Ne de büyük ekran” dedirtebilir. Ancak ince ve iyi yapısıyla beraber gelen HUAWEI MateBook D16, IPS tabanlı bir ekran sunuyor. 178 derecelik görüş açısıyla rahat kullanım imkanı sağlayan bu ekran, %90 ekran-boyut oranıyla beraber 15,6 inç boyutlu laptop modelleriyle aynı boyutta bu ekranı sunabiliyor. Aynı zamanda gerçek renkleri görebilmek adına %100 sRGB ve %45 NTSC renk gamutunu destekleyebilen bu cihaz, 16:10 ekran boyut oranı ile 16:9’a kıyasla daha geniş bir ekran sunarken, hem çalışma ortamında daha fazla kullanım hem de web sitesi vb. gezinimlerde de daha fazla detay sunabiliyor.

İstediğin performansa göre seçim yap

HUAWEI MateBook D16, özellikle PC tarafındaki özelleştirme gibi seçenekler ile geliyor olması bence en büyük artılarından biri. HUAWEI Online Mağaza’ya girdiğinizde karşınızda iki farklı bellek ve depolama seçeneği, aynı zamanda i5, i7 ve i9 işlemci seçenekleriyle geliyor.

Yani bu durumda aşağıdaki konfigürasyonlardan dilediğinizi seçebiliyorsunuz. Bu donanımsal seçeneklere bakacak olursak;

Intel Core i5-12450H işlemci, 8 GB bellek ile 512 GB depolama

Intel Core i5-12450H işlemci, 16 GB bellek ile 512 GB depolama

Intel Core i5-13420H işlemci, 16 GB bellek ile 1 TB depolama

Intel Core i7-13700H işlemci, 16 GB bellek ile 1 TB depolama

Intel Core i9-13900H işlemci, 16 GB bellek ile 1 TB depolama

olarak değerlendirebiliyorsunuz. Bu noktada ihtiyacınız doğrultusunda seçim yapmak da oldukça güzel olmuş. Bizim test ettiğimiz sistem ise Intel Core-i9 13900H işlemci, 16 GB bellek ve 1 TB depolama alanı sunuyor.

Günlük kullanım için fazla iyi diyebileceğimiz bir donanımda olan HUAWEI MateBook D16 2024 modelinin i9’lusu bence klasik ofis kullanımından bir adım ötesini arayanlar için veya öğrenciler noktasında da çoklu işlem yapan, sadece ders notu ve tez yazma değil de birçok program da kullanması gereken öğrencilere yönelik olmuş.

Ben kullandığım sırada not alma, makale yazma ve hatta Adobe programlarından Photoshop ile Premiere Pro’yu rahatlıkla kullanabildim. Capcut ve Canva ile tasarımlar, video düzenlemeler de yaptım, bana mısın demedi. Hatta Valorant, CS2 gibi oyunları da tabiki bu sistem ve Iris Xe grafik birimi ile tatmin edici seviyede oynayabilmeniz de mümkün.

Genel değerlendirme

Genel olarak baktığımızda HUAWEI MateBook D16, şık ve dayanıklı tasarımıyla gelen, geniş ekran deneyimini çantada taşımak isteyenler için 16 inç boyutlu ve çantaya sığabilecek incelikte olmasıyla dikkat çekiyor. Performans kanadında seçim sunabilmesi önemli bir artı olan MateBook D16’da Türkiye’deki birçok kesimin ihtiyacını karşılayabilecek fiyat/performans odaklı dizüstü bilgisayar modeli olmayı başarıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan HUAWEI MateBook D16’nın konfigürasyonlarına göre fiyatlarını görebilirsiniz. Ayrıca satın almak istediğinizde yanında 1.199 TL değerinde FreeBuds SE 2 ve 2.999 TL değerinde 1 yıl uzatılmış garanti de hediye veriliyor. Ayrıca dilerseniz aşağıdaki fiyatlara ek olarak AMBD16I9PR1000 kodunu kullanarak 1.000 TL daha indirim elde edebilirsiniz.

HUAWEI MateBook D16 Fiyatları

Intel Core i5-12450H (8 GB + 512 GB): 22.499 TL

Intel Core i5-12450H (16 GB + 512 GB): 22.999 TL

Intel Core i5-13420H (16 GB + 512 GB): 25.499 TL

Intel Core i7-13700H (16 GB + 1 TB): 32.999 TL

Intel Core i9-13900H (16 GB + 1 TB): 34.999 TL

Satın almak için; https://consumer.huawei.com/tr/laptops/matebook-d-16-2024/buy/