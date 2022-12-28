Bildiğiniz üzere, Twitter son zamanlarda pek çok olumsuz haberle çepeçevre sarıldı ve görünen o ki bu talihsiz süreç hala devam ediyor. Bu hafta içinde bir bilgisayar korsanı, platformun yüz milyonlarca kullanıcısına ait özel verilere sahip olduğunu iddia etti. Bugün çıkan yeni bir rapor, bilgisayar korsanının tam olarak 400 milyon kullanıcıya ait özel bilgileri elde ettiğini ve bu bilgilerin 2021 yılında yasadışı bir şekilde ele geçirildiğini belirtti. Rapora göre veriler, ilk keşfinden bu yana düzeltilen bir API güvenlik açığını kötüye kullanılarak elde edildi. Bilgilerin elinde olduğu iddia edilen ‘Ryushi’ adlı bilgisayar korsanı, Elon Musk ve Twitter’a bu verileri 200.000 ABD Doları gibi yüksek bir fiyat karşılığında satın almayı teklif etti. Şirketin teklifi reddetmesi halinde, GDPR tarafından daha da ağır bir para cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Gelin hep beraber olayın ayrıntılarına inelim.

İçindekiler 400 Milyon Twitter Kullanıcısının Özel Verileri Bilgisayar Korsanının Elinde

400 Milyon Twitter Kullanıcısının Özel Verileri Bilgisayar Korsanının Elinde

Verileri çaldığını iddia eden Breached hacking forumundaki Ryushi isimli korsan Twitter’ı uzlaşmaya çağırdı. Hacker, “Facebook’un yaptığı gibi 533 milyon kullanıcının veri açığı nedeni ile 276 milyon USD GDPR ihlali cezası ödemekten kaçınmak için en iyi seçeneğiniz bu verileri özel olarak satın almaktır… bundan sonra bu başlığı sileceğim ve bu verileri bir daha satmayacağım.” açıklamasını yaptı. Bilgisayar korsanı, sözlerini kanıtlamak için, aralarında çok sayıda ünlünün de bulunduğu 1.000’den fazla kullanıcının sızdırılan örnek verilerini bile paylaştı. Bu bilgiler e-posta adresleri, kullanıcı adları, takipçi sayıları, oluşturma tarihleri ve bazı kullanıcıların telefon numaraları gibi hassas veriler içeriyor.

Bilgisayar korsanı ayrıca, Twitter’ın bu anlaşmayı yapmaması halinde, bu verileri ilgilenen taraflar için toplam 60.000 ABD Doları karşılığında birden fazla alıcıya satmaya da açık olduğunu ekledi. Ne yazık ki Twitter’ın bu konuda nasıl bir karar vereceği ya da sızdırılan özel verilerin tamamen doğru olup olmadığı hala belirsizliğini koruyor. İlerleyen günlerde dev sosyal medya platformu bu konu hakkında bazı açıklamalarda bulunabilir. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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