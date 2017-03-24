4 Yaşındaki Çocuk Siri ile Annesinin Hayatını Kurtarmayı Başardı

İngiltere’de yaşayan çocuk Apple’ın kişisel asistanı Siri sayesinde polislere ulaşarak annesinin hayatını kurtarmayı başardı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da meydana gelen olayda dört yaşındaki çocuk annesinin bir anda yere düştüğünü göre çocuk annesinin telefonundan Siri’ye ulaştı. Polisin numarasını bilmeyen Roman Siri üzerinden polisi aradı ve annesinin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını belirtti. Evin adresini veren Roman ilk yardım ekiplerinin hızla eve ulaşmasını sağladı. Anında olaya müdahale eden ekipler anneyi tekrar hayata döndürdü. Böylelikle çocuklara adresi öğretmenin ne kadar önemli bir şey olduğu bir kez daha ortaya çıktı.