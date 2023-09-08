RAM, PC’lerin ve akıllı telefonların önemli bir bileşeni olsa da, genellikle yalnızca belirli bir miktarına ihtiyaç duyarsınız. Günlük kullanım ve temel görevler için 8 GB RAM genellikle yeterlidir. Oyun oynamak veya video düzenlemek gibi daha yoğun işler için ise 16 GB RAM genellikle yeterli olur. Ancak son zamanlarda, akıllı telefon üreticileri amiral gemisi telefonlarında 24 GB RAM’i zorlamaya başladılar ve bu trendin durmayacağına dair söylentiler var. Hatta 32 GB RAM’e sahip telefonların geliştirilme aşamasında olduğu bile iddia ediliyor.

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Digital Chat Station, Weibo üzerinde yaptığı bir gönderide, akıllı telefonlarda 32 GB RAM’in zaten test edildiğini belirtti. Ancak hangi markanın bu sınırları zorlamaya karar verdiğini açıklamadı. Önceki trendler, Realme, OnePlus veya Nubia gibi üreticilerin bu alanda öncü olabileceğini gösteriyor. Bu üreticiler zaten 24 GB RAM’e sahip telefonlar piyasaya sürdüler; Red Magic 8S Pro bu kategoride öne çıkıyor. OnePlus Ace 2 Pro ve Realme GT 5 gibi telefonlar da fazla RAM’e sahip.

Akıllı telefonlarda 24 GB RAM olması, özellikle katlanabilir akıllı telefonlar ve oyun odaklı akıllı telefonlar için faydalı olabilir. Bu cihazlar birden fazla görevi aynı anda yürütebilmek için yüksek RAM kapasitesinden faydalanabilirler. Ancak her durumda büyük bir performans artışı beklemek gerçekçi olmayabilir.

Ancak, 32 GB RAM’e sahip bir telefonun kullanım amacı şu anda bir soru işareti oluşturuyor. Çoğu kullanım senaryosu için bu kadar fazla RAM gerekli değildir. Aslında, 32 GB RAM, genellikle bir akıllı telefondan daha fazla olan bir PC’de bile fazlasıyla kabul edilir. Video düzenleme veya yüksek seviyede görsel efekt çalışmaları yapan profesyoneller, bilgisayarlarında 32 GB RAM kullanabilirler, ancak bir telefonda böyle bir ihtiyaç şu anda düşündürücü görünmüyor.