30 günlük pil ömrüne ve büyük bir AMOLED ekrana sahip Zeblaze Vibe 7 Pro akıllı saat duyuruldu. Yeni akıllı saat, bir dizi sağlık ve fitness özelliği ile birlikte geliyor ve Bluetooth aramayı da destekliyor. Zeblaze, Vibe 7 Pro’yu yenilmez ve dayanıklı bir yaşam tarzı için birebir olduğunu iddia ediyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Zeblaze Vibe 7 Pro Akıllı Saatinin Dikkat Çeken Özellikleri

Zeblaze Vibe 7 Pro Akıllı Saatinin Dikkat Çeken Özellikleri

İlk olarak, yeni Vibe 7 Pro isimli giyilebilir saat 466 x 466 piksel ekran çözünürlüğüne ve 1.000 nit’e kadar parlaklığa sahip bir panel ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Akıllı saat ayrıca Realtek 876E çipinnden güç alıyor. Bununla beraber çipi taşıyan kasa 3 ATM (30m) ve IP69K suya dayanıklılık derecesine ev sahipliği yapıyor.

Zeblaze markalı akıllı giyilebilir cihaz, dikkat çeken sağlık özellikleri ile de beraber geliyor. Kalp atış hızı, kan oksijeni, Pulse Ox ve uyku izleme gibi yeteneklere sahip ürün, kişisel sağlık kontrollerinizin çoğunu tek balına yapabiliyor. Vibe 7 Pro, kapsamlı bir spor modları listesinden egzersizlerinizi takip etmenize de olanak sağlıyor. Cihazın akıllı telefonlarla olan bağlantısı Bluetooth 5.1 üzerinden gerçekleşiyor ve gelen çağrıyı olumlu veya olumsuz yanıtlamanıza yardımcı oluyor. Akıllı saat ayrıca telefonunuzdaki uygulamalara bağlanarak, bildirimleri saat üzerinden alma özelliğine de sahip. Sesli arama özellikleri arasında tek dokunuşla bağlanma, çevirmeli tuş takımı, son aramalar, kişi ve çağrı reddetme de yer alıyor.

Zeblaze Vibe 7 Pro, sesli asistana ve telefonunuzu kaybettiğinizde yerini bulma özelliği ile beraber geliyor. Bununla beraber, akıllı saat üzerinden hava durumu tahminlerini de alabilirsiniz . 400mAh polimer pil ile donatılmış olan Vibe 7 Pro, 30 gün boyunca bekleme modunda kalabiliyor. Öte yandan, akıllı saatin normal kullanımı 14 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Yeni giyilebilir teknoloji, 90 dakika içinde tamamen şarj oluyor. Tasarım tarafında cihaz, oldukça şık silikon kayışlarla birlikte geliyor. Zeblaze Vibe 7 Pro, çinko alaşımlı kasaya sahip siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile raflarda yerini bulacak. AliExpress aracılığıyla dünya çapında satışa sunulacak olan saat, Çin’den 199,98 $’lık bir fiyat etiketi ile gönderilecek. Akıllı giyilebilir cihaz ABD’ye Ocak 2023 ortalarında ulaşacak. Nakliye ücretleri ve teslimat süreleri küresel pazarda değişiklik göstereceğinden, Çin’de karar verilen fiyat diğer ülkelerde farklılık gösterebilir. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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