Bu videoda sizlere akıllı saat alırken dikkat etmeniz gereken noktaları gösteriyoruz. Özellikle akıllı saat seçimi yapmak, akıllı telefon almaktan daha zor olabiliyor. Birçok farklı marka ve model bulunuyor . Peki akıllı saati seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Akıllı saat seçerken önemli noktalar bulunuyor. Bunlardan bazılarını ise;

Tasarım Ekran İşletim sistemi ile uyumluluk Batarya İşlevsellik

olarak yorumlayabiliriz. Peki bu önemli noktaların detayları neler? Bu sorunun cevabını Eren sizlere bu videoda veriyor. Siz akıllı saat kullanıyor musunuz? Kullandığınız saatin marka ve modeli nedir? Bu kriterlerden başka dikkat ettiğiniz noktalar neler onları da yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

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