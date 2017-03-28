3 Ay Boyunca Lenovo Moto Z Play Alanlara Moto Shell Ücretsiz

Teknoloji devi Lenovo, 3 ay boyunca sürecek bir bahar kampanyası ile TeknoSA mağazalarından Moto Z Play alan herkese ücretsiz Moto Shell veriyor.

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden birisi olan Lenovo ve Moto markası ile akıllı telefon pazarında hızla büyüyor. Modlarıyla akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getiren ve Moto Z gibi tüm Moto Modlar ile uyumku olan Moto Z Play’i TeknoSA mağazalarından alan kullanıcılar kasada kendilerine sunulan Moto Shell kapaklarından birine ücretsiz sahip olacak.

5.5 inç Full HD ekrana sahip olan Moto Z Play 3510 mAh bataryaya sahip. 6.99 mm inceliğindeo lan telefonun 165 gramlık ağırlığı bulunuyor. Ayrıca telefonda yer alan TurboPower hızlı şarj özelliği sayesinde 15 dakikalık şarj ile 9 saatlik bir kullanım ömrü elde edilen telefonda 16 megapiksel arka, lazer fokuslu ve flaşlı 5 megapiksellik ön kamera yer alıyor.