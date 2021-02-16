3.000 TL’nin en iyisi | Karşılaştırma işini abarttık! | Elephone E10 Pro, realme 7, Redmi Note 9 Pro, Poco X3 NFC

2020 yılının flaş cihazlarını biraraya topladık ve zorlu bir karşılaştırma için karşınızdayız. Bir yanda çokça sorulan Elephone E10 Pro, bir yanda G95 gibi bir canavarı barındıran realme 7, 120 Hz ekranlı Poco X3 NFC ve Redmi’nin çok satan modeli Note 9 Pro’yu karşılaştırıyoruz.

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Dört telefon aynı anda karşılaştırılabilir miymiş yahu?

4 cihazın da en büyük ortak özelliğiyle başlayalım. 4’ünü de, 2.900 – 3.000 TL civarında bulabiliyorsunuz. Aralarında en uygun fiyatlı olan cihaz da realme 7. Burada 4 cihaz olduğu için tek tek depolama ve ram opsiyonu sayarak kafa karıştırmak istemiyorum çünkü çok fazla varyasyon var o yüzden baz modelleri üzerinden gitmemiz daha mantıklı olacaktır.

İşlemciler ne durumda

İlk olarak işlemcilerden başlayalım. Elephone E10 Pro’da MediaTek Helio P22 var. Bu işlemci, 2018 yılında piyasaya sunulmuş bir işlemci ve artık 2021 yılının içindeyiz. Redmi note 9 Pro’da Snapdragon 720G var. Poco X3 NFC’de 732G var. Realme 7’de de benim bu 4 işlemci arasındaki favorim Helio G95 var. Helio G95 gerçekten tam bir canavar. Gerek sentetik testlerde gerek oyun kullanımında müthiş iş çıkarıyor. 732G’li Poco ve 720G’li Redmi Note 9 Pro’nun da tabi G95’ten eksik kalır yanı yok. Ha burada sizi kim düşündürür Elephone E10 Pro düşündürür. Şayet ben 720G, 732G, G95 gibi 3 canavar işlemci varken 3 yıl öncenin giriş seviye işlemcilerinden birini tercih etmezdim diye düşünüyorum.

Size sentetik testlerde elde ettiğim puanları da sunayım. Antutu’da Elephone E10 Pro: 92.695 Redmi Note 9 Pro: 275.600 puan. Poco X3 NFC: 287.179 puan. Realme 7: 299.001 Puan. PCMark’ta puanlar: Elephone E10 Pro 4.703, Poco X3 NFC 7.679, Redmi Note 9 Pro 7.694, realme 7: 9.724 Geekbench’te puanlar: Poco X3 NFC tek çekirdekte 563, çoklu çekirdekte 1.788, Redmi Note 9 Pro tek çekirdekte 569 puan çoklu çekirdekte 1.774 puan. Realme 7 tek çekirdekte 512 çoklu çekirdekte 1659 puan. Elephone E10 Pro: Tek çekirdekte 141 çoklu çekirdekte 851. Pubg performansları: (GFX Tool olmadan tabi) realme 7: HD grafikler Yüksek kare hızı, Poco X3 NFC: HD grafikler Yüksek kare hızı, Redmi Note 9 Pro: HD grafikler, Yüksek Kare Hızı, Elephone E10 Pro: Dengeli grafiklerde Orta kare hızında oynayabiliyorsunuz.

En güçlü işlemci kimde?

Yani bu demek oluyor ki; bu 3 cihaz birbirine çok yakın hem de başarılı sayılabilecek puanlar alırken; Elephone biraz geriden geliyor. Bu noktada işlemcilerin batarya optimizasyonundan da bahsetmek istiyorum çünkü G95 her ne kadar aralarındaki en güçlü işlemci olarak gözükse de; güç tüketimi optimizasyonu yönünden burada Snapdragon ailesi daha başarılı işler çıkarabiliyor. Bu noktada bu 2 cihazdaki Snapdragon işlemciler 8 nm’lik süreçle üretilirken G95 12 nm’lik süreçle üretiliyor. Bu durum güç optimizasyonu yönünden 720G ve 732G’ye avantaj sağlıyor. Aynı şekilde P22 de 12 nm’lik süreçle üretiliyor.

Piller ve pil performansları

Hangi cihazın ne kadar ekran süresi verebildiğine geçmeden ve karşılaştırma yapmadan önce; batarya kapasitelerini büyükten küçüğe sıralayalım. 5.160 mAh’lik bataryasıyla en büyük batarya Poco X3 NFC’de. Ardından 5.020 mAh’le Redmi Note 9 Pro geliyor. Onun ardından 5.000 mAh’le realme 7 geliyor ve 4. Sıradaysa 4.000 mAh ile Elephone E10 Pro var. Peki bakalım gerçekte aldığımız ekran süreleri de batarya kapasitesindeki sıralamayla aynı mı olmuş. Buarada PCMark testini bütün cihazlarda full ekran parlaklığında yaptığımı da hatırlatayım.

Yaptığım PCMark batarya testindeki sonuçlarla karşılaştırma yapalım; Poco X3 NFC: 9 saat 37 dakika, Redmi Note 9 Pro 9 saat 21 dakika. Realme 7, 7 saat 55 dakika, Elephone E10 Pro da 7 sat 35 dakika ekran süresi verdi. Bu noktada Elephone beni şaşırttı. Kapasite 4.000 mAh olmasına rağmen 5.000 mAh kapasiteli realme 7 ile başabaş geldi. Bu noktada realme 7 de rakipleri 9 saat aşarken 8 saati aşamayarak beni şaşırttı ama bir noktada beklenen durumdu bu. Çünkü G95’in güç tüketimi 720G ve 732G’ye göre biraz daha fazla ve bunu da tekrar gözlerimizle görmüş olduk.

Hızlı şarj

Bu noktada bataryalarınızı ne kadar çabuk şarj ettiğiniz de önemli. En yüksek hızlı şarj, 33 W’la Poco X3’te, ardından 30W’la realme 7 ve Redmi Note 9 Pro geliyor. 4. Sıradaysa yine Elephone var çünkü buradaki şarj 10 W. 10W biraz düşük kalacaktır bence minimum 18W gibi hızlı şarjları desteklemesi gerekiyordu.

Gelelim bence bu 4’lüde kafanızı en çok karıştıracak olan mevzuya; yani ekranlara. 4 cihaz da IPS LCD ekranlara sahip olsa da; ekran konusunda benim şampiyonum belli ve birçok kişi de benim gibi düşünüyordur diye tahmin ediyorum. 120 Hz tazeleme hızına ve HDR desteğine sahip olan Poco X3 NFC. Ekran konusunda benim şampiyonum oldu. 2. Sıraya realme 7’yi koyuyorum çünkü 90 Hz’lik gayet akıcı bir IPS LCD panel var.

3. Sıraya Redmi Note 9’u koyuyorum çünkü her ne kadar kocaman bir IPS LCD panel olsa da; standart 60 Hz’lik bir ekran var. 4. Sıraya da Elephone E10 Pro’yu koyuyorum çünkü buradaki ekran maalesef 720p. Yani 3.000 TL’ye 720p ekran satın almak yine bana çok mantıklı gelmiyor. Bir de E10 Pro’nun ekranını güneş ışığı altında görmekte zorlanıyorum. Bir yandan elimle kapatıp gölge yapmam gerekiyor. Bu da Elephone için bir dezavantaj olabiliyor. Ekranlardan bahsetmişken ekran boyutlarını da söyleyelim. Elephone E10 Pro 6.55 inç, realme 7 6.5 inç, Note 9 Pro ve Poco X3 6.67 inç.

Tasarım

Yavaştan tasarımlarla ilgili karşılaştırma yapabiliriz. Bence tasarım yönünden en zarif ve sadelikçi olan cihaz realme 7. İş tasarıma gelince ben 1. Sıraya realme 7’yi koyarım ama bu benim ince ve zarif tasarımları sevmemden kaynaklı. Örneğin Poco ve Redmi Note 9 Pro, biraz daha genç işi. Öte yandan Elephone E10 Pro’da da yine sadelikçi bir tasarım var. Ön yüzeyde en avantajlı olan cihaz yine Poco ve Redmi Note 9 Pro, çünkü burada Gorilla Glass 5 var. Realme 7’deyse gorilla glass 3 var. Yani açık olmak gerekirse sağlamlık benim için önemli diyorsanız Poco X3 NFC ve Redmi Note 9 Pro öne çıkıyor.

Cihazların yan tarafında da fiziksel parmak izi okuyucular var. Ve hepsi de fiziksel olduğu için çok hızlı çalışıyorlar.

Bunun dışında 4 cihazda da NFC var. Bu güzel. NFC kullanmayı sevenler olduğunu biliyorum. Birçok şey çok pratik bir şekilde ödenebiliyor NFC sayesinde hatta benim de ara ara kullandığım bir özellik. 4 cihazda da NFC olması güzel.

Hoparlörler

Hoparlörler: Bence bu noktada en iyi Poco X3 NFC oldu. Hem ses netliği olarak hem de ses yüksekliği olarak Poco X3 NFC bence bu 4 cihaz arasında en iyisiydi. Buradaki stereo hoparlörler Hi-Res Audio sertifikasına sahip. Bence bu sertifikanın da hakkını veriyor. Ayrıca Poco X3’ün şöyle bir artısı da var. Kulaklık çıkışından 24 bit yüksek çözünürlüklü ses sunabiliyor.Onun ardına realme 7’yi koyabilirim. Realme 7 ve Redmi Note 9 Pro arasında kendimi ne kadar yakın hissetsem de düşünüp taşınıp 2. Sıraya realme 7’yi koymaya karar verdim. 3. Sırada da Redmi Note 9 Pro oldu. 4. Sırada da yine Elephone E10 Pro var.

Kamera Performansları karşılaştırma

Megapiksel değerlerindeki karşılaştırma: Note 9 Pro 64, Poco X3 64, realme 7 64, Elephone E10 Pro 48 MP. fotoğraf performansı konusunda ben sıralamamı bu dörtlüde Poco X3, Note 9 Pro, realme 7 ve Elephone E10 Pro şeklinde yaparım. video seçenekleri Elephone E10 Pro’da sadece 1080p 30 FPS video çekebiliyorsunuz. Realme 7’de 4K 30 FPS veya 1080p 60 FPS çekebiliyorsunuz. Ayrıca realme 7 pro’nun arka kamerasında, Ultra Steady adında başarılı çalışan bir EIS desteği var. Note 9 Pro’da da 4K 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. 1080p’de de 60 FPS desteği yine var. Realme 7 kadar iyi olmasa da burada da bir EIS var. Bu sayede elektronik olarak videolardaki sarsıntıları biraz daha iyi egale edebiliyor. Poco’da da, 4K 30 FPS ve 1080p’de 60 fps videolar çekebiliyorsunuz. Poco’daki EIS de çok başarılı çalışıyor. Bu karşılaştırma videomuz umarız tercih yapacak olanlar için faydalı olmuştur.