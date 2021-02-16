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3.000 TL’nin en iyisi | Karşılaştırma işini abarttık! | Elephone E10 Pro, realme 7, Redmi Note 9 Pro, Poco X3 NFC
2020 yılının flaş cihazlarını biraraya topladık ve zorlu bir karşılaştırma için karşınızdayız. Bir yanda çokça sorulan Elephone E10 Pro, bir yanda G95 gibi bir canavarı barındıran realme 7, 120 Hz ekranlı Poco X3 NFC ve Redmi’nin çok satan modeli Note 9 Pro’yu karşılaştırıyoruz.
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Dört telefon aynı anda karşılaştırılabilir miymiş yahu?
4 cihazın da en büyük ortak özelliğiyle başlayalım. 4’ünü de, 2.900 – 3.000 TL civarında bulabiliyorsunuz. Aralarında en uygun fiyatlı olan cihaz da realme 7. Burada 4 cihaz olduğu için tek tek depolama ve ram opsiyonu sayarak kafa karıştırmak istemiyorum çünkü çok fazla varyasyon var o yüzden baz modelleri üzerinden gitmemiz daha mantıklı olacaktır.
İşlemciler ne durumda
İlk olarak işlemcilerden başlayalım. Elephone E10 Pro’da MediaTek Helio P22 var. Bu işlemci, 2018 yılında piyasaya sunulmuş bir işlemci ve artık 2021 yılının içindeyiz. Redmi note 9 Pro’da Snapdragon 720G var. Poco X3 NFC’de 732G var. Realme 7’de de benim bu 4 işlemci arasındaki favorim Helio G95 var. Helio G95 gerçekten tam bir canavar. Gerek sentetik testlerde gerek oyun kullanımında müthiş iş çıkarıyor. 732G’li Poco ve 720G’li Redmi Note 9 Pro’nun da tabi G95’ten eksik kalır yanı yok. Ha burada sizi kim düşündürür Elephone E10 Pro düşündürür. Şayet ben 720G, 732G, G95 gibi 3 canavar işlemci varken 3 yıl öncenin giriş seviye işlemcilerinden birini tercih etmezdim diye düşünüyorum.
Size sentetik testlerde elde ettiğim puanları da sunayım. Antutu’da Elephone E10 Pro: 92.695 Redmi Note 9 Pro: 275.600 puan. Poco X3 NFC: 287.179 puan. Realme 7: 299.001 Puan. PCMark’ta puanlar: Elephone E10 Pro 4.703, Poco X3 NFC 7.679, Redmi Note 9 Pro 7.694, realme 7: 9.724 Geekbench’te puanlar: Poco X3 NFC tek çekirdekte 563, çoklu çekirdekte 1.788, Redmi Note 9 Pro tek çekirdekte 569 puan çoklu çekirdekte 1.774 puan. Realme 7 tek çekirdekte 512 çoklu çekirdekte 1659 puan. Elephone E10 Pro: Tek çekirdekte 141 çoklu çekirdekte 851. Pubg performansları: (GFX Tool olmadan tabi) realme 7: HD grafikler Yüksek kare hızı, Poco X3 NFC: HD grafikler Yüksek kare hızı, Redmi Note 9 Pro: HD grafikler, Yüksek Kare Hızı, Elephone E10 Pro: Dengeli grafiklerde Orta kare hızında oynayabiliyorsunuz.
En güçlü işlemci kimde?
Yani bu demek oluyor ki; bu 3 cihaz birbirine çok yakın hem de başarılı sayılabilecek puanlar alırken; Elephone biraz geriden geliyor. Bu noktada işlemcilerin batarya optimizasyonundan da bahsetmek istiyorum çünkü G95 her ne kadar aralarındaki en güçlü işlemci olarak gözükse de; güç tüketimi optimizasyonu yönünden burada Snapdragon ailesi daha başarılı işler çıkarabiliyor. Bu noktada bu 2 cihazdaki Snapdragon işlemciler 8 nm’lik süreçle üretilirken G95 12 nm’lik süreçle üretiliyor. Bu durum güç optimizasyonu yönünden 720G ve 732G’ye avantaj sağlıyor. Aynı şekilde P22 de 12 nm’lik süreçle üretiliyor.
Piller ve pil performansları
Hangi cihazın ne kadar ekran süresi verebildiğine geçmeden ve karşılaştırma yapmadan önce; batarya kapasitelerini büyükten küçüğe sıralayalım. 5.160 mAh’lik bataryasıyla en büyük batarya Poco X3 NFC’de. Ardından 5.020 mAh’le Redmi Note 9 Pro geliyor. Onun ardından 5.000 mAh’le realme 7 geliyor ve 4. Sıradaysa 4.000 mAh ile Elephone E10 Pro var. Peki bakalım gerçekte aldığımız ekran süreleri de batarya kapasitesindeki sıralamayla aynı mı olmuş. Buarada PCMark testini bütün cihazlarda full ekran parlaklığında yaptığımı da hatırlatayım.
Yaptığım PCMark batarya testindeki sonuçlarla karşılaştırma yapalım; Poco X3 NFC: 9 saat 37 dakika, Redmi Note 9 Pro 9 saat 21 dakika. Realme 7, 7 saat 55 dakika, Elephone E10 Pro da 7 sat 35 dakika ekran süresi verdi. Bu noktada Elephone beni şaşırttı. Kapasite 4.000 mAh olmasına rağmen 5.000 mAh kapasiteli realme 7 ile başabaş geldi. Bu noktada realme 7 de rakipleri 9 saat aşarken 8 saati aşamayarak beni şaşırttı ama bir noktada beklenen durumdu bu. Çünkü G95’in güç tüketimi 720G ve 732G’ye göre biraz daha fazla ve bunu da tekrar gözlerimizle görmüş olduk.
Hızlı şarj
Bu noktada bataryalarınızı ne kadar çabuk şarj ettiğiniz de önemli. En yüksek hızlı şarj, 33 W’la Poco X3’te, ardından 30W’la realme 7 ve Redmi Note 9 Pro geliyor. 4. Sıradaysa yine Elephone var çünkü buradaki şarj 10 W. 10W biraz düşük kalacaktır bence minimum 18W gibi hızlı şarjları desteklemesi gerekiyordu.
Gelelim bence bu 4’lüde kafanızı en çok karıştıracak olan mevzuya; yani ekranlara. 4 cihaz da IPS LCD ekranlara sahip olsa da; ekran konusunda benim şampiyonum belli ve birçok kişi de benim gibi düşünüyordur diye tahmin ediyorum. 120 Hz tazeleme hızına ve HDR desteğine sahip olan Poco X3 NFC. Ekran konusunda benim şampiyonum oldu. 2. Sıraya realme 7’yi koyuyorum çünkü 90 Hz’lik gayet akıcı bir IPS LCD panel var.
3. Sıraya Redmi Note 9’u koyuyorum çünkü her ne kadar kocaman bir IPS LCD panel olsa da; standart 60 Hz’lik bir ekran var. 4. Sıraya da Elephone E10 Pro’yu koyuyorum çünkü buradaki ekran maalesef 720p. Yani 3.000 TL’ye 720p ekran satın almak yine bana çok mantıklı gelmiyor. Bir de E10 Pro’nun ekranını güneş ışığı altında görmekte zorlanıyorum. Bir yandan elimle kapatıp gölge yapmam gerekiyor. Bu da Elephone için bir dezavantaj olabiliyor. Ekranlardan bahsetmişken ekran boyutlarını da söyleyelim. Elephone E10 Pro 6.55 inç, realme 7 6.5 inç, Note 9 Pro ve Poco X3 6.67 inç.
Tasarım
Yavaştan tasarımlarla ilgili karşılaştırma yapabiliriz. Bence tasarım yönünden en zarif ve sadelikçi olan cihaz realme 7. İş tasarıma gelince ben 1. Sıraya realme 7’yi koyarım ama bu benim ince ve zarif tasarımları sevmemden kaynaklı. Örneğin Poco ve Redmi Note 9 Pro, biraz daha genç işi. Öte yandan Elephone E10 Pro’da da yine sadelikçi bir tasarım var. Ön yüzeyde en avantajlı olan cihaz yine Poco ve Redmi Note 9 Pro, çünkü burada Gorilla Glass 5 var. Realme 7’deyse gorilla glass 3 var. Yani açık olmak gerekirse sağlamlık benim için önemli diyorsanız Poco X3 NFC ve Redmi Note 9 Pro öne çıkıyor.
Cihazların yan tarafında da fiziksel parmak izi okuyucular var. Ve hepsi de fiziksel olduğu için çok hızlı çalışıyorlar.
Bunun dışında 4 cihazda da NFC var. Bu güzel. NFC kullanmayı sevenler olduğunu biliyorum. Birçok şey çok pratik bir şekilde ödenebiliyor NFC sayesinde hatta benim de ara ara kullandığım bir özellik. 4 cihazda da NFC olması güzel.
Hoparlörler
Hoparlörler: Bence bu noktada en iyi Poco X3 NFC oldu. Hem ses netliği olarak hem de ses yüksekliği olarak Poco X3 NFC bence bu 4 cihaz arasında en iyisiydi. Buradaki stereo hoparlörler Hi-Res Audio sertifikasına sahip. Bence bu sertifikanın da hakkını veriyor. Ayrıca Poco X3’ün şöyle bir artısı da var. Kulaklık çıkışından 24 bit yüksek çözünürlüklü ses sunabiliyor.Onun ardına realme 7’yi koyabilirim. Realme 7 ve Redmi Note 9 Pro arasında kendimi ne kadar yakın hissetsem de düşünüp taşınıp 2. Sıraya realme 7’yi koymaya karar verdim. 3. Sırada da Redmi Note 9 Pro oldu. 4. Sırada da yine Elephone E10 Pro var.
Kamera Performansları karşılaştırma
Megapiksel değerlerindeki karşılaştırma: Note 9 Pro 64, Poco X3 64, realme 7 64, Elephone E10 Pro 48 MP. fotoğraf performansı konusunda ben sıralamamı bu dörtlüde Poco X3, Note 9 Pro, realme 7 ve Elephone E10 Pro şeklinde yaparım. video seçenekleri Elephone E10 Pro’da sadece 1080p 30 FPS video çekebiliyorsunuz. Realme 7’de 4K 30 FPS veya 1080p 60 FPS çekebiliyorsunuz. Ayrıca realme 7 pro’nun arka kamerasında, Ultra Steady adında başarılı çalışan bir EIS desteği var. Note 9 Pro’da da 4K 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. 1080p’de de 60 FPS desteği yine var. Realme 7 kadar iyi olmasa da burada da bir EIS var. Bu sayede elektronik olarak videolardaki sarsıntıları biraz daha iyi egale edebiliyor. Poco’da da, 4K 30 FPS ve 1080p’de 60 fps videolar çekebiliyorsunuz. Poco’daki EIS de çok başarılı çalışıyor. Bu karşılaştırma videomuz umarız tercih yapacak olanlar için faydalı olmuştur.
Akıllı Telefonlar
Apple | NesiniSevmiyorsunuz? #3
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan NesiniSevmiyorsunuz un bu haftaki konuğu Apple oldu. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
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#NesiniSevmiyorsunuz serisine Apple ile devam ediyoruz. Apple, Türkiye’de en çok satış yapan markaların başında geliyor. Yüksek fiyatı ve yenilik yapma konusunda tüketiciler tarafından eksik kaldığı noktalar ile birçok kez eleştiriliyor. Bunun yanında iOS işletim sisteminin beğenilmediği ve eksik yönlerini de belirtildiği gözlerden kaçmıyor. Yaptığımız anket sonrasında en çok merakla beklenen marka Apple oldu.
Sizden gelen yorumlardan bazıları:
-Rakipleri 65W ve 120W sarji desteklerken halen 20W şarjı desteklemesi ve pilin rakiplerine göre çabuk bitmesi.
-Android’in rahatlığının ios da olmaması.
-Hala 64 GB telefon üretip 11bin TL ye satmaları
-Özelleştirebilir ve özgür olmaması. En önemlisi tabiki de fiyati özellikle iPhone 11 e 7500 tl isteyip 720p ips bir ekran koymaları.
-Dosya aktarımının karmaşık ve zor olması
-Tasarımını ufak tefek değiştirerek uzun yılar piyasaya sürmesi
-Apple fanları.
-Tasarımda yenilik yapmaması.
-E-sim aktifken bir hatta arama geldiğinde diğerinde şebeke kesilmesi ve ikinci hat ile arama yapmanın pratik olmaması.
-Depolama alanı seçiminde uçurum fiyat farkı olması.
-Büyük iPhone yeniliklerini genelde 2 model sonra yapıyorlar. Yeni iPhone tanıtımlarında genelde hayal kırıklığı yaşatıyor yenilik bazında.
-Kaşıkla verip kepçeyle alır….
-Her zaman batarya kapasitesini küçük koyması diğer markalara göre tamir edilebilirliği düşük olması ve bunun gittikçe daha da tamir edilemez modeller çıkarmaya devam etmesi
-Crackli apk tarzı uygulama yüklenememesi.
-Apple: Reklamı çok iyi yapılan “Cilalı kütük”. Android kullandıktan sonra IPhone kullanırsanız, bu seçenek yok mu diye sorup duruyorsunuz. Teknolojik olarak geri olmasına rağmen fiyat olarak günümüzün ilerisinde…
-Piyasaya tuhaf adetler getirmesi ve bütün markalarında “aaa apple yapıyorsa bizde yapalım” demesi (şarj aleti ve 3.5mm jack ın gitmesi)
-iPhone iyi hoş ama aksesuarları çok pahalı. Geçen şarj kablosu almaya gittim 20.000 mAh powerbank parasıydı.
-2 haftalık Watch se ekran kırıldı yapacak yer yok, apple yenisini verelim deyip 2100TL istiyor şaka gibi.
-iPhone 12 mini ile S20 FE yurt dışı fiyatı aynı ama Türkiye de Samsung’un iki katı fiyatına satılması Türkiye fiyat politikası.
-Apple.com.tr nin hiç bir zaman fiyat indirimi vb kampanyaların asla yapmamaları.
-Fiyatları fazla şişiren markadır kendisi… 12 pro nun parça maliyeti 406$ iken 999$ a satışa çıkarmak?? Acaba 503$ ın ne kadarı kâr? Aradaki maliyetler ne kadar?
-Müşteri profili. “Apple sevmiyorum” dediğinde seni direk fakir olmakla suçlamaları. Yazılımdan gram anlamadıkları halde “Abi yazılımı süper yieaaa” demeleri. Bir telefona ederinin 5 katı para verip bir de bunla övünebiliyor olmaları
-Telefonun arkasındaki elmayı göstericem diye ekran çizen insanlar tanıyorum.
-En ufak uygulamada para harcaman gerekmesi
-Global servislerini (tv plus, news, pay) Türkiye’ye getirmemesi veya çok geç getirmesi Açık kaynak kodlu olmaması
-Aşırı garanti adımlar atarak ilerliyorlar. Bu durumun artı yönleride mevcut tabi cihazları daha geç eskiyor, fiyatlara da etki ediyor vs ama gerçek Steve Jobs ruhu eksik Apple’da.
-Gizlilik adı altında bize yutturmaya çalıştığı işletim sistemi.
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Xiaomi Mi 11 vs. Mi 10 Ultra | Xiaomi’nin kralı hangisi?
Xiaomi Mi 11 ve Mi 10 Ultra kıyaslaması ile beraberiz. Xiaomi’nin en yeni telefonu firmanın tarihinin en dikkat çeken ve en özel telefonuna karşı. Bakalım bu kıyaslamada kim galip geliyor.
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Xiaomi Mi 11 ve Mi 10 Ultra karşı karşıya
Xiaomi Mi 11 özellikleri
164.3 x 74.6 x 8.1 mm
196 gram
6.81 inç 1440 x 3200 piksel AMOLED 10 bit, 120Hz, HDR10+ ekran
1500 nit
Snapdragon 888
Adreno 660
8/12GB RAM 128/256GB
Android 11
MIUI 12.5
108 MP + 13 MP + 5 MP
20 MP
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Harman/kardon ses
4600 mAh
55W kablolu şarj
50W kablosuz şarj
10W tersine şarj
Xiaomi Mi 10 Ultra
162.4 x 75.1 x 9.5 mm
221.8 gram
6.67 inç 1080 x 2340 piksel OLED 10 bit, 120Hz, HDR10+ ekran
1120 nit
Snapdragon 865
Adreno 650
48 MP + 48 MP + 12 MP + 20 MP
20 MP
Hi-Res Audio
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.1
4500 mAh
120W kablolu şarj
50W kablosuz şarj
10W tersine şarj
Akıllı Telefonlar
Hangisini almalı? #3 | Realme 7 Pro vs Oppo Reno 4
Hangisini almalı serimizin yeni konukları BBK Holding çatısı altında olan Oppo ve Realme oldu. Markalarının birbirlerine neredeyse denk olan cihazlarını sizler için karşılaştırdık. Teknik özelliklere baktığımızda bazı noktalarda Realme 7 Pro öne çıkıyorken kimi zamanda Oppo Reno 4’ün öne çıktığını görmekteyiz.
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Realme mi Oppo mu? Hangisini tercih etmeli?
Oppo ülkemize geldikten kısa süre sonra aynı kanal içerisinden Realme’de ülkemize geldi. Ayrıca birçok cihazını da satmaya başladıktan sonra Realme’ye olan ilgi daha da arttı. Birçok akıllı telefon kullanıcısı da hangisini alsam diye düşünürken Realme telefonları da listesine ekledi. Özellikle ülkemizde en çok tercih sebebi olan orta segmentte bu iki markanın birçok telefonu mevcut.
Sizde bu iki markanın telefonlarından Realme 7 Pro veya Oppo Reno 4’ten birini tercih edeceğim ama hangisini tercih etsem bilemiyorum diyorsanız önemli konu da var ki; fiyatlar. Realme 7 Pro’nun çıkış fiyatı ve güncel fiyatına oranla indirim yerine zamlanması, zaman zaman yaşanan stokta bulunmama sorunlarıyla beraber kuzeni olarak adlandırabileceğimiz Oppo Reno 4, Realme 7 Pro yerine alınır mı sorusunu da düşündürdü. Siz de eğer bu iki akıllı telefon arasında bir seçim yapacaksanız eğer karşılaştırma videomuzu izleyebilirsiniz. İyi seyirler…
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