İnceleme
2900 TL’lik oyuncu kulaklığı?! HyperX Cloud Orbit S inceleme
HyperX Cloud Orbit S inceleme videomuzda, bugüne kadar gördüğümüz en gelişmiş ve en pahalı oyuncu kulaklığını inceliyoruz.
HyperX Cloud Orbit S inceleme
Ürün, kutu içeriğinden çıkan üç farklı kablo seçeneğiyle PC, mobil cihazlar, Nintendo Switch, PS4 ve Xbox One için kullanılabiliyor. Ürün her ne kadar şarj etmeniz gereken bir ürün olsa da kablolu olarak çalışıyor. Bunun için her iki tarafı da USB Type-C kablo, bir tarafı USB Type-C bir tarafı USB Type-A veya her iki tarafı da 3.5 mm’lik ucu olan kabloyu kullanmamız gerekiyor. Tasarım olarak bir hayli kallavi ve 368 gram olan kulaklık, kulağınızı tamamen içine alan bir yapıya sahip. Kulaklık pedleri oldukça büyük ve başınızı destekleyen bir de yastık üst bölümde bulunuyor. Ürünün mikrofonu çıkarılabilir durumda. Mikrofon ses testini videomuzdan dinleyebilirsiniz. Kulaklık üzerinde ses ve mikrofon için seviye ayarı ile birlikte, mikrofonu kapatıp açma tuşu, 3D ve açma kapa tuşu gibi tuşlara yer verilmiş.
İlginizi çekebilir: HyperX Cloud Earbuds inceleme
HyperX Cloud Orbit S bugüne kadar gördüğümüz kulaklıklar arasında en büyük boyutlu sürücülere sahip modellerden bir tanesi. Zira modelde tam 10 cm yani 100 mm’lik sürücüler bulunuyor. Bu da haliyle gerek oyun oynarken gerekse de müzik dinlerken hem yüksek sesli hem de çok kaliteli bir ses almamızı sağlıyor. Ayrıca modelde 10 Hz–50.000 Hz frekans aralığı, 120 dB ses hassasiyeti ve 7.1 sanal ses desteği bulunuyor. Modelle birlikte uzun süre Valorant oynadık. Cihazın teknik özellikleri ve 3D ses desteğiyle birlikte, özellikle rakip oyuncunun nereden geldiğini duymanız gerektiği durumlarda şahane bir performans alıyorsunuz. Zira daha uygun fiyatlı seçeneklere göre konum bazlı ses konusunda oldukça tutarlı sesler duyabiliyorsunuz.
Akıllı Telefon
General Mobile GM 20 Pro incelemesi | 2.300 TL’ye daha ne olsun?!
General Mobile GM 20 Pro incelemesi ile karşınızdayız. 2.300 TL fiyatıyla satışa çıkan GM 20 Pro’nun detayları bu videomuzda!
İlginizi çekebilir; General Mobile GM 20 inceleme – Fiyatı iyi, kendisi de öyle mi?
General Mobile GM 20 Pro incelemesi | 2.300 TL’ye daha ne olsun?!
GM 20 Pro, 2.300 TL fiyatıyla satışa çıktı. 8.65 mm kalınlığında ve sadece 180 gram ağırlığında olan telefon, genel olarak GM 9 Pro modelinden tasarımsal olarak biraz geriye gitmiş gibi. Şahsen GM 9 Pro tasarımını oldukça sevmiştim. Ancak bu da fena değil gibi. Gücünü Mediatek Helio P70 işlemcisinden alan cihaz, bu açıdan Türkiye piyasasında satılan Vestel Venus Z40 ve Oppo A91 ile benzeşiyor. Ancak rakiplerinden daha uygun fiyatta olması da önemli bir artısı. Grafik işlem birimi tarafında ARM Mali-G72 MP3’ü kullanan General Mobile GM 20 Pro’ya 6 GB bellek ve 128 GB MicroSD kart destekli depolama alanı da yer verilmiş.
Donanımsal açıdan fiyatına göre oldukça iyi seviyede diyebileceğimiz GM 20 Pro modeli kamera açısından ise tam bir arada kalmış. 48MP + 8MP + 2MP değerinde üçlü arka kamerasıyla fotoğraf tarafında beklenenden iyi performans gösteren GM 20 Pro, video tarafında ise tatmin edici değil. Ancak sosyal medyada paylaşmak için bu telefonla oldukça tatmin edici çekimler yapabilirsiniz. (Geniş açıyı boşverin :))
4050 mAh bataryası oldukça yeterli olsa da 10 Watt hızlı şarjda kalmış olmaları biraz üzücü. En azından 15-18-20 Watt değerlerini görmek isterdik. Ama Wi-Fi ac, Cat 7 seviyesinde 4,5G desteği ve VoLTE, ViLTE , VoWi-Fi destekleriyle de dikkat çekici bir adım da atılmış. Sadece yazılım desteği konusunda GM tarafı ne yapacak burası önemli. GM 9 Pro’ya halen güncelleme gelmemesi GM 20 Pro’nun da Android 11 alamayacağının bir göstergesi olabilir.
Fakat fiyat ve performans oranına baktığımızda General Mobile GM 20 Pro 2.500 TL altına bulabileceğiniz en iyi telefon diyebiliriz. Bazı eksikliklerini göz ardı edersek General Mobile iyi iş yapmış.
Genel
Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme – En ucuz Snapdragon 765’li cihaz!
Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme videomuzda, ülkemizde şu an 3999 TL satış fiyatıyla ithalatçı garantili olarak listelenen cihaza yakından bakıyoruz. Bakalım telefon, sunduğu özellikleriyle nasıl?
Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme – Tasarım
Telefon ülkemizde mavi ve siyah renk seçenekleri ile satılıyor. Her ne kadar cihaza dışarıdan baktığınızda görünüm cam ve metal karışımı gibi olsa da, aslında tamamen polikarbon bir kasadan bahsediyoruz. Ön taraftan baktığımızda ise damla çentik tasarımının kullanıldığını görüyoruz.
Tasarımsal açıdan cihazda mono hoparlör olmasına karşın ses çıkış gücü ve kalitesi oldukça iyi. Ayrıca 24-bit/192 kHz ses desteği sunan 3.5 mm’lik kulaklık girişinin de olması önemli bir artı. Telefonun parmak izi sensörü ekranın altında. Gayet hızlı ve kararlı çalışıyor.
İlginizi çekebilir: Mi Note 10 Lite inceleme
Ekran ve performans özellikleri
Kamera – Meh!
Xiaomi Mi 10 Lite 5G inceleme videomuz genel olarak olumlu. Ancak kamera konusunda Xiaomi’nin bu modelde daha iyi bir sensör kullanmasını beklerdik. Zira ana kamera 48 MP’lik Samsung Tetracell sensörünü kullanıyor. Gündüz çekimlerinde oldukça başarılı işler çıkartan bu kamera, gece performansına geçtiğimizde birçok rakibinden geri kalıyor. Telefonda ayrıca 8 MP ultrageniş açı, 2 MP derinlik ve makro olmak üzere toplamda 4 arka kamera yer alıyor.
Ön tarafta ise Mi Note 10 Lite modelinde de gördüğümüz 16 MP’lik selfie kamerası yer alıyor.
Batarya ve bağlantı
Cihazda 4160 mAh batarya kapasitesi ve 20W hızlı şarj desteği bulunuyor. Bağlantı konusunda ise aptX HD, aptX Adaptive ve Bluetooth 5.1 desteği göze çarpıyor. Cihaz yaptığımız PCMark testinden parlaklık sonda iken 9 saate yakın bir performans gösterdi. Gündelik kullanımda ise bir yoğun günü çok rahat çıkartabiliyor.
Dizüstü Bilgisayar
ACER NITRO 5 incelemesi | Yenilenen tasarımıyla tam bir fiyat/performans bilgisayarı!
Acer Nitro 5 AN515-44 modeli incelemesi ile karşınızdayız. Yenilenen tasarımı ile daha şık bir görünüme kavuşan Nitro 5, performans noktasında da istediğinizi verebilecek.
İlginizi çekebilir; Sağlam kasalı dizüstü bilgisayar – Acer Aspire 5 A515-43-R1KW inceleme
ACER NITRO 5 incelemesi | Yenilenen tasarımıyla tam bir fiyat/performans bilgisayarı!
Satın almak için; https://hwp.to/3hrOZ6o
Acer Nitro 5 özellikleri
2020 yılıyla daha sade ve daha şık bir tasarıma geçen Nitro 5, farklı konfigürasyonlar ile kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Yaklaşık 7.000 TL fiyata sahip olan Acer Nitro 5’in AN515-44 model kodlu versiyonu oldukça güçlü.
Gücünü AMD Ryzen 5 4600H işlemcisinden alan Nitro 5, Nvidia GeForce GTX 1650Ti ekran kartı ile oyun keyfinizi rahat bir şekilde çıkarmanızı sağlayacak. 15,6 inçlik Full HD IPS bir ekrana sahip modelde 8 GB bellek, 512 GB değerinde de bir SSD bulunuyor.
Wi-Fi ax desteği yer alan cihazda RJ45 bağlantısı ile kablolu internet keyfi de yaşamanız mümkün. 2,4 kg ağırlığı kabul edilebilir bir seviyede olan modelde 23,9 mm de bir incelik ile rahat taşınması amaçlanmış. Ayrıca RAM, SSD ve HDD yükseltmek istediğinizde Acer servislerinden ücretsiz olarak ve garanti kapsamında yükseltme yapabilirsiniz.