Sohbet uygulaması kategorisinde yer alan birçok platforma Türkiye’den erişim engeli getirildi. Kararın ardından kullanıcılar hangi sohbet uygulaması hizmetlerinin kapatıldığını merak etmeye başladı. Özellikle flört uygulaması odaklı bazı uygulamaların listede bulunduğu bildirildi.

29 flört ve sohbet uygulamasına erişim engeli geldi!

Sohbet uygulaması hizmeti sunan toplam 29 platform için erişim engeli kararı alındı. Daha önce Azar’a getirilen kısıtlama sonrasında, benzer içerikteki uygulamaların da erişime kapatıldığı açıklandı. Engellenen uygulamaların çoğunun görüntülü görüşme ve flört uygulaması özellikleri sunduğu görülüyor.

Erişim engeli alan flört ve sohbet uygulamaları bunlar:

SweetMeet

Zunder

LivU

CuteU

Paktor

Bird

Flamy

Omega

Azar

Derya

Mili

ChatU

Tumile

Lips

Chemistry

Chamet

Guitarly (Flirtify)

Hi

Tantan

Resmi açıklamada kararın gerekçesi paylaşılmadı. Ancak uzmanlar, engellemelerin uygulamaların içerikleri ve kullanıcı profilleri nedeniyle alınmış olabileceğini değerlendiriyor. Böylece flört uygulaması alanında hizmet veren birçok servis Türkiye’de kullanılamaz hale geldi.

