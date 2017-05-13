Teknolojik gelişmeler hiç olmadığı kadar hızlı yaşanıyor ve gelişen 21. yüzyıl teknoloji giderek bu gelişmelerin daha hızlı yaşanmasını sağlıyor.

İşte 21. yüzyılda yaşanan önemli teknolojik gelişmeler;

Bluetooth

Bluetooth ilk olarak 1999 yılında tanıtıldı ancak hayatımıza üreticilerin bilgisayarlara ve telefonlara koymasıyla 21. yüzyılda girdi. Bugün daha önce hiç olmadığı kadar cihaz Bluetooth üzerinden bağlı ve günlük hayatımızda önemli yer kaplıyor.

2. iPod

Apple 2001 yılında iPod’u tanıtana kadar MP3 oynatıcılar vardı ancak iPod ile beraber gelen iTunes yazılımı insanların müzik dinleme şeklini değiştirdi. Ayrıca iPod’un dahili depolama alanı sayesinde artık insanlar yanlarında kaset ya da CD taşımak zorunda kalmadı.

3. Mozilla Firefox

Firefox, Microsoft’un Internet Explorer tarayıcısına rakip olan ilk büyük internet tarayıcısı oldu. Netscape Navigator, Internet Explorer’a karşı olan savaşını kaybetti. Firefox’un ücretsiz ve açık kaynaklı yapısı Microsoft’un yazılım ekosisteminden çıkmak isteyenler için iyi bir alternatif oldu ancak Google Chrome’un gölgesi altında kaldı.

4. Skype

Skype insanların birbirleri ile iletişim şeklini değiştirmeyi başardı. Kullanıcılar daha önce yurtdışındaki tanıdıkları ile konuşabiliyordu ancak Skype bunu daha pratik ve Wi-Fi üzerinden ücretsiz hale getirdi. Skype ilk olarak sadece masaüstünde yer alıyorda ancak daha sonra mobil platformlara da geldi.

5. Facebook

Facebook ilk sosyal medya platformu değildi. Daha önce MySpace ya da Bebo gibi başarılı platformlar mevcuttu ancak basitliği ve kolay kullanımı ile çok hızlı bir şekilde yayıldı. Günümüzde neredeyse dünya üzerinde yaşayan insanların 3’te 2’si bu platformu kullanıyor.

6. YouTube

2005 yılında 3 eski PayPal çalışanı tarafından geliştirilen platform dünyanın en popüler video paylaşım sitesi haline geldi. Bu başarısının sırrı ise dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan birisi ücretsiz olarak dünyaya kendini gösterebilme olanağında yatıyor.

7. Nintendo Wii

2000’li yıllarında başında Sony PlayStation ve Microsoft Xbox arasındaki büyük rekabete Nintendo oyuncuların fiziksel hareketlerle oyunun içerisine yer almasının önünü açarak katıldı. Wii kontrolcüsü üç boyuttaki hareketi algıladığı için kullanıcılar oyunda gerçekleştirmek istedikleri hareketleri gerçek hayatta yaparak gerçekleştirdi.

8. iPhone

Apple’ın geliştirdiği iPhone telefon pazarına açılmış ilk dokunmatik ekranlı akıllı telefon oldu. Apple dünyada 900 milyondan fazla sattı.

9. BBC iPlayer

BBC’nin internet televizyonu servisi iPlayer bir kanalın içeriklerini tamamen internette yayınladığı ilk platform oldu. Netflix, Hulu ya da Amazon Prime Instant Video gibi servislerin kökeni iPlayer’a dayanıyor.

10. Amazon Kindle

Kindle 2007 yılında piyasaya çıktığında marketteki ilk ya da en iyi e-kitap ouyucu değildi. Ancak Amazon cihazını ucuz tutarak ve zengin e-kitap arşivi oluşturarak en büyük rakibi Sony’nin önüne geçmeyi başardı. Amazon bugün İngiltere’nin e-kitap pazarının %80’inini kontrol ediyor. Sony ise bu yıl başında e-kitap okuyucularını piyasadan kaldırdı.

11. Google Android

Apple, 2007 yılında iPhone’u çıkardığında diğer telefon üreticileri biraz çaresiz kalmıştı ve iOS’a rakip olabilecek bir işletim sistemine ihtiyaç duyuyorlardı. Android ilk olarak 2005 yılında kameralar için açık kaynaklı bir işletim sistemi olarak çıktı ancak Google, Android’i 2008 yılında akıllı telefonlar için işletim sistemine çevirdi. Bugün Samsung, LG, HTC ve diğer büyük üreticiler Android’i kullanıyor.

12. Spotify

Spotify çıktığında müzik sektöründe korsanlık altın çağlarından birini yaşıyordu. Ancak Spotify ile kullanıcılara legal ve ücretsiz bir seçenek sunuldu. Kullanıcılar da bunu oldukça benimsedi. Bugün Spotify’ın 30 milyonu ücretli olmak üzere 100 milyon civarında kullanıcısı bulunuyor.

13. 4G

2008 yılında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 4G bağlantının standartlarını belirledi. 4G, daha önceki bağlantı protokollerine göre çok daha hızlı mobil internet, IP telefon, HD mobil TV, video konferansı ve bulut bilişim desteği ile kullanıcılara daha fazla seçenek sundu.

14. iPad

Apple 2010 yılında tablet bilgisayarı iPad’i tanıtarak bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Türünün ilk cihazı olmasa bile genel kullanıcının hayallerini süsleyen iPad yeni bir trend başlattı. iPad çıktığından beri tablet marketinin lideri.

16. Nissan Leaf

Elektrikli araçların üretimine günümüzde hız verildi ancak bunun öncüsü Leaf modeli ile Nissan oldu. Dünyanın en çok satan elektrikli aracı Nissan Leaf’in satışları bugün 35 ülkede gerçekleştiriliyor ve toplamda 200.000’den fazla araç satıldı.

16. IBM Watson

IBM Watson kendisine yöneltilen soruları cevaplayabilen bir yapay zeka. Watson 2011 yılında Amerikan bilgi yarışması programı Jeopardy’e katıldı ve programın en çok puan iki yarışmadıcısını yenmeyi başardı.

17. Google Srücüsüz Aracı

Google 2012’nin başından beri sürücüsüz araçlarını test ediyor. Araçlar bir süredir halka açık yollarda ilerlemekte. Sürücüsüz araçlar gelecekte insanların bir yerde bir yere gitme şeklini önemli şekilde değiştirecek.

18. Tinder

2012 yılında kullanıma açılan tanışma uygulaması Tinder gençlerin birbirleriyle tanışma yöntemini tamamen değiştirdi. Uygulamaya girdiğinizde sizin için önerilen potansiyel arkadaşlar ile karşılaşıyorsunuz ve ekranı sağa ya da sola çekerek bu kişiler ile etkileşime geçiyorsunuz ya da pas geçiyorsunuz. 2014 yılında uygulamada bir günde bir milyar kişi bu yöntemle görüntülendi ve bu sayı katlanarak artmaya devam ediyor.

19. AbioCor Yapay Kalp

2001 yılında yapılan bir operasyon ile AbioCor yapay kalp bir insana nakledilen ilk yapay kalp oldu. Bu kalbi daha önceki yapay kalplerden ayıran en büyük özelliği ise dışardan enerji ihtiyacı duymaması. Ekstra kablolara ihtiyaç duymayan kalp enfeksiyon riskini de düşürdü.

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