Bir zamanlar Avrupa ve Türkiye’de oldukça popüler olan Jetta, artık yalnızca belirli pazarlarda satılıyor. Alman otomobil üreticisi Volkswagen, yenilenen Jetta modelini Amerika Birleşik Devletleri’nde tanıttı. C-segment sedan, modern bir görünüm kazandı ve daha uygun fiyatlı hale geldi.

2025 Volkswagen Jetta neler sunuyor?

2025 Volkswagen Jetta’nın başlangıç fiyatı 21.995 dolar olarak belirlendi. Yeniden tasarlanan ön ızgara ve tampon, aracın dikkat çekici özelliklerinden biri. Ayrıca, yeni LED farların arasına opsiyonel olarak bir ışık şeridi eklenebiliyor.

Sedanın arka tarafında yenilenen bagaj kapağı ve stop lambalarını birbirine bağlayan ışık şeridi öne çıkıyor. Jetta GLI modelinde ise daha agresif hatlar ve kırmızı detaylar korunmuş.

Volkswagen Jetta’nın iç mekanı yeniden tasarlanmış olup, ön konsoldaki multimedya ekranı 8.0 inçe yükseltilmiş. Araçta ayrıca Golf modelinden uyarlanan klima kontrol paneli bulunuyor. GLI modelinde ise yeni bir ısıtmalı spor direksiyon simidi mevcut.

2025 Volkswagen Jetta, çift bölgeli klima kontrolü, sesli kontrol, akıllı telefonlar için kablosuz şarj, adaptif hız sabitleyici, otomatik frenleme, şerit takip asistanı ve kör nokta uyarı sistemi gibi özellikleri standart olarak sunuyor.

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Yeni Jetta’nın motor seçeneklerinde değişiklik yapılmamış. Standart versiyon 1.5 litrelik 160 beygir gücünde turbo motorla gelirken, GLI varyantı 2.0 litrelik 231 beygir gücünde bir motora sahip. Manuel şanzıman seçeneği artık bulunmuyor. 1.5 litrelik versiyon 8 vitesli otomatik şanzımanla, 2.0 litrelik versiyon ise 7 vitesli DSG şanzımanla sunuluyor.