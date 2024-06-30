Genesis, Güney Kore’deki Busan Uluslararası Mobilite Fuarı’nda, daha uzun bir dingil mesafesi, artırılmış pil kapasitesi ve hem içeride hem de dışarıda bir dizi lüks geliştirme ile güncellenmiş Genesis Electrified G80’i tanıtıyor.

2025 Genesis Electrified G80 neler sunuyor?

ABD pazarı için resmi EPA menzil rakamları henüz açıklanmamış olsa da, daha büyük 95,4 kWh pil paketi (önceki 87,2 kWh’den) Kore pazarında menzili %11 artırıyor. Bu nedenle, Electrified G80’in 483 km’nin üzerinde bir menzil sunması bekleniyor, bu da mevcut modelin menziline göre önemli bir iyileşme.

Dingil mesafesi 130 mm artarak arka yolcular için daha fazla bacak mesafesi sağlıyor. Bu yolcular artık bacak dayanakları ve hafıza özelliği olan VIP yatar koltukların keyfini çıkarabiliyorlar. Ayrıca, yeni EasyClose sistemi sayesinde kapıları tek bir düğmeye basarak kapatabiliyorlar, tıpkı bir Rolls-Royce’ta olduğu gibi.

İç mekan, eski 14,5 inç ekranın yerini alan devasa 27 inç OLED ekranla teknolojik bir yükseltme alıyor. Bu yeni ekran, hem gösterge paneli hem de bilgi-eğlence merkezi olarak hizmet vererek şık ve fütüristik bir görünüm yaratıyor.

Dış tasarımda ise, Electrified G80 zarif bir şekilde yeniden tasarlanmış bir G-Matrix Crest Izgaraya, Mikro Lens Dizisi (MLA) teknolojisine sahip yeni farlara ve ek krom vurgulara sahip. Standart çanak tarzı 19 inç jantlar ve ince ayar yapılmış ön tampon, dış cephe yenilemesini tamamlıyor.

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Genesis Electrified G80, daha fazla menzil, daha fazla alan ve daha fazla teknoloji ile dikkat çekiyor. Yenilenen Electrified G80’in resmi fiyatı henüz açıklanmamış olsa da mevcut modelin başlangıç fiyatına göre hafif bir artış bekleniyor. Güncellenen Genesis Electrified G80’in Ağustos ayında Güney Kore pazarına sunulması planlanıyor ve diğer pazarlar da kısa süre içinde onu takip edecek.