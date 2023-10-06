Elektrikli otomobiller her geçen gün daha da hayatımıza giriyor. Bu bağlamda birçok marka içten yanmalı motorlu otomobillerinin üretimini bitirip onların yerine elektrikli otomobil üretimine ağırlık veriyor. O markalardan birisi de Skoda.

Skoda ise elektrikli SUV modelini 2 sene önce piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise Skoda, Enyaq RS modelinin 2024 versiyonu için birtakım iyileştirmelerde bulunuyor. Detaylara bakalım.

Öncelikle performans tarafındaki yeniliklere bakalım. Yeni Enyaq RS, önceki versiyonundan 40 HP daha fazla olmak üzere toplamda 340 HP güç üretebilen bir motor ile birlikte geliyor. Bu motor ile birlikte otomobil 0’dan 100 km/sa hıza 5.5 saniyede çıkabiliyor.

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Daha da iyisi güç artmasına rağmen menzil kısalmamış. Yeniden kalibre edilmiş elektrik motorları ve geliştirilmiş güç yönetimi yazılımı sayesinde standart RS versiyonunda 541 km, coupe versiyonunda ise 547 km menzil sunuyor.

Batarya tarafında ise geliştirmeler yapan Skoda, Enyaq RS’in şarj hızını 135 kW’dan 175 kW’a çıkarıyor. Bu sayede otomobil %10’dan %80’e 28 dakikada şarj oluyor.

Teknik donanım güncellemeleri bu şekildeydi. Şimdi de kabine gelelim. 2024 model Enyaq RS artık yeni dijital gösterge paneli, Head-Up display ve grafikleri güncellenmiş bir bilgi eğlence sistemi ile birlikte geliyor. Bunlar haricinde otomobilde herhangi bir değişiklik görmüyoruz.