Uzun süreli bir bekleyişin ardından Porsche nihayet Porsche Macan’ı tanıttı.

Porsche Macan neler sunuyor?

Macan iki farklı versiyon ile birlikte geliyor:

Macan 4

Macan Turbo

Macan 4, 408 HP gücünde çift motora sahip. Otomobil 649 Nm tork üretebiliyor. Otomobilin 0 – 100 km/sa hızlanması ise 5.2 saniye olarak karşımıza çıkıyor. Macan Turbo ise 639 HP güç üretiyor. 1129 Nm tork üreten otomobil 0 – 100 km/sa hızlanmada da 3.1 saniye sunuyor.

Pil tarafında ise her iki modelde de 100 kWh büyüklüğünde bir pil bulunuyor. Macan 4 bu pil ile birlikte 613 km menzil sunuyor. Macan Turbo ise 591 km menzil sunuyor. Bagaja geldiğimizde ise bizleri 540 litrelik bir bagaj hacmi karşılıyor. Koltuklar yatırıldığında ise bu hacim 1348 litreye çıkıyor.

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İç tarafta ise bizleri Taycan’a benzeyen bir kokpit karşılıyor. Yuvarlak direksiyonun arkasında hayalet gösterge paneli bulunuyor. Bilgi eğlence sistemi ise boydan boya uzanmış durumda. Bilgi-eğlence sisteminin kendisi Google’ın Android Automotive platformunda çalışıyor. Kapı içlerine ve konsola ambiyans aydınlatmalar döşenmiş. Otomobil SUV olmasına rağmen oldukça sportif bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Porsche elektrikli otomobil pazarında emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bakalım diğer rakipleri Porsche’a nasıl cevap verecekler?