2024 Nissan Qashqai, yenilenen göz alıcı tasarımı ve günümüze ayak uyduran teknolojik yenilikleriyle geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı. Japon otomobil devi Nissan, Qashqai’yi Türkiye’de satışa sundu. Yeni Qashqai, modern ve iddialı tasarımıyla dikkat çekerken, kaslı görünümüyle asfaltın efendisi olmaya geliyor. SUV’lerin yeni kralı 2024 Nissan Qashqai Türkiye fiyatı ve yenilikleri.

2024 Nissan Qashqai Türkiye Fiyatı ve Özellikleriyle Göz Kamaştırıyor!

2024 Nissan Qashqai, önceki nesillerine göre daha sofistike bir görünüm kazanmış. Aracın ön kısmında, ince LED farlar ve altında yer alan üç parçalı LED aydınlatmalar dikkat çekiyor. Japonların simgesi olan Samuray zırhlarından esinlenilen ön ızgara tasarımı, araca dinamik bir görünüm kazandırıyor.

Arka tasarımda ise modern ve şık bir görünüm sunan LED stop lambaları göze çarpıyor. Sinyal ve geri vites lambaları ortada yer alırken, en altta dört parçalı stoplar bulunuyor. Bu detaylar, aracın hem ön hem de arka tarafında parçalı LED aydınlatma ile uyumlu bir bütünlük sağlıyor. Ayrıca, aracın ön ve arka tamponlarının kalın olması, ona daha güçlü ve kaslı bir görünüm kazandırıyor.

Teknolojik özellikler ve donanım açısından, 2024 Qashqai, oldukça gelişmiş özellikler sunuyor. Standart olarak gelen Around View Monitor (AVM) teknolojisi, aracın çevresini 200 derecelik bir açıyla görme imkanı tanıyan 4 kamerayı kullanıyor. Ayrıca, Driver Assist Custom Mode özelliği sayesinde, sürücüler güvenlik asistanlarını isteğe bağlı olarak açıp kapatabiliyor.

Nissan, yeni Qashqai‘nin motor seçeneklerinde ise büyük bir değişiklik yapmamış. 1.3 DIG-T 158 beygir gücündeki motor ile satışa sunulan araç, 9 farklı versiyonla kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Ayrıca, Nissan, aracı nakit alımlarda 100 bin TL indirimle sunarak cazip bir teklif yapıyor.

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2024 Nissan Qashqai hem fiyatı hem de özellikleriyle Türkiye’de yılın otomobili adayları arasında. Peki yeni Qashqai Türkiye fiyatı ne kadar?

2024 Nissan Qashqai Türkiye Fiyatı

2024 Qashqai fiyatları şu şekilde:

Araç Donanım ve Motor Versiyonu 2024 Nissan Qashqai Fiyatı (Kampanyalı) 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack 1.799.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 1.979.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4WD 2.059.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design 2.119.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design 4WD 2.199.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum 2.139.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum 4WD 2.219.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 2.239.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4WD 2.319.900 TL

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nissan’ın yeni SUV’sinin fiyatını ve özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!