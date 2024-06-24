2024 en çok satan telefonlar listesi bir ilke sahne oldu. Avrupa’da en çok satılan telefonları araştıran Canalys, ilginç bir bulguya imza attı. Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonu Samsung Galaxy S24 Ultra, Apple’ın tüm umutlarını bağladığı iPhone 15 satışlarını geride bıraktı. İşte 2024 en çok satan telefonlar listesinde 1. çeyrek sonuçları.

2024 En Çok Satan Telefonlar Listesinde Samsung Galaxy S24 Ultra Fırtınası Esti!

Canalys’in son araştırmasına göre, 2024 ilk çeyreğinde Avrupa (Rusya hariç) akıllı telefon pazarında büyüme geri döndü ve sevkiyatlar yıllık %2 artışla 33,1 milyon adede ulaştı. Bu büyüme, makroekonomik koşulların hafiflemesi ve kullanıcıların eski telefonlarını değiştirmek için doğru vakti bulmasıyla gerçekleşti.

Samsung, güçlü Galaxy S24 serisi ve bütçe dostu Galaxy A serisinin yenilenmesiyle %37 pazar payı elde ederek 2024 en çok satan telefonlar listesindeki en çok telefon satan marka oldu. Apple ise %22 pazar payı ile ikinci sırada yer aldı. Xiaomi, Motorola ve HONOR sırasıyla %16, %6 ve %3 pazar payı alarak ilk beşi tamamladı.

Burada Samsung’un satış adedinde birinci olduğunu söyleyelim, en çok satan telefon unvanı ise yine tahmin edebileceğiniz gibi Apple’a ait. Ancak bu yıl ilginç bir şey oldu ve Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonu ilk defa standart iPhone modelinden daha yüksek satış rakamına ulaştı. Yani 2024 en çok satan telefonlar listesine Galaxy S24 Ultra iPhone 15’in önünde yer aldı. Lafı fazla uzatmadan hemen listeyi paylaşalım.

2024 yılının ilk çeyreğinde, Samsung Galaxy S24 Ultra modeli Avrupa’da en çok satılan 3. telefon oldu. iPhone 15 Pro modelleri ise tahmin edebileceğiniz üzere listenin ilk sıralarını kapatmış. Ancak standart iPhone bu yıl ilk defa listede bu kadar düşüş gösterdi ve iPhone 15 2024 en çok satan telefon listesinde 5. sırada yer aldı. Geçen yıl standart iPhone 14 ilk sıradaydı.

Listede Xiaomi’nin iki modeli bulunurken, Samsung ve Apple’ın dört modeli bulunuyor. Aşağıda 2024 ve 2023 yıllarının ilk çeyreklerinde Avrupa’da en çok sevk edilen telefon modelleri karşılaştırmalı olarak bulabilirsiniz.

Avrupa’da En Çok Satılan Telefon Modelleri Karşılaştırması 2024 1. Çeyrek (milyon) 2023 1. Çeyrek (milyon) 1 iPhone 15 Pro Max (2.6M) iPhone 14 (2.2M) 2 iPhone 15 Pro (1.6M) iPhone 14 Pro (2.1M) 3 Galaxy S24 Ultra (1.6M) iPhone 14 Pro Max (2.0M) 4 Galaxy A15 (1.6M) Galaxy A54 5G (1.1M) 5 iPhone 15 (1.4M) Galaxy A53 5G (1.0M) 6 Redmi 13C (1.2M) Galaxy S23 Ultra (0.9M) 7 Galaxy A15 5G (1.2M) Galaxy A14 (0.9M) 8 Galaxy S24 (1.1M) Galaxy A33 5G (0.8M) 9 Redmi Note 13 4G (1.1M) Galaxy S23 (0.8M) 10 Galaxy A25 5G (0.9M) Galaxy A34 5G (0.8M)

2024 En Çok Satan Telefonlar Listesi Bu Yıl Bize Ne Anlatıyor?

Canalys Analisti Runar Bjørhovde, “Premium segment telefonlar ultra üst segmente, bütçe dostu telefon pazarı ise alt segmente doğru kaydıkça fiyat segmentleri arasındaki ayrım artıyor” dedi. 2024 yılının ilk çeyreğinde, 800 dolar ve üzeri akıllı telefonlar, toplam satışların %32’sini oluşturarak Avrupa’da şimdiye kadarki en yüksek premium paya sahip oldu.

Premium pazarın performansı, Samsung Galaxy S24 serisi tarafından kontrol ediliyor ve Avrupa’ya yapılan Galaxy S serisi sevkiyatları yıllık %58 artışla 4,3 milyon adede ulaştı. Yani Samsung geçen yıla göre satışlarını %50’nin üzerinde artırabilmiş. Bu da 2024 en çok satan telefonlar listesinde ilginç bir sıralamaya neden olmuş.

Bjørhovde, “Yapay zeka özellikleri, özellikle premium segmentteki varlıklarını güçlendirmek isteyen markalar için yılın geri kalanında ön planda olacak” dedi. Canalys tarafından yapılan bir araştırmada, katılımcıların %40’ı yapay zeka özelliklerinin akıllı telefon deneyimlerine katkıda bulunabileceğini belirtti. Galaxy S24 satışlarında da Galaxy AI yapay zekası etkili olmuş gibi duruyor.

Bununla beraber yapay zeka tek başına yeterli değil. Kullanıcılar telefon değiştirmek için artık eski telefonlarının gerçekten kullanılamayacak hale gelmesini bekliyor. Bu yıl da telefon satışları zaten bu yüzden artmış durumda. Artık Galaxy S20, iPhone 12 gibi 2020 yılında çıkan cihazlar yavaş yavaş yaşını göstermeye başladı, kullanıcılar da görünen o ki bu yıl çıkan telefonları almaya değer görmüşler.

2024 En Çok Satan Telefon Markaları 1. Çeyrek

2024 en çok satan telefonlar listesinin yanında 2024 en çok satan telefon markaları da açıklandı. Henüz bunlar ilk çeyrek sonuçları, bu nedenle yıl boyunca markalar aynı performansı gösteremeyebilirler. Ancak burada Apple dışındaki bütün markaların satışlarını ciddi orranda artırdığını ve pazar payının yükseldiğini görüyoruz.

Avrupa (Rusya Hariç) Akıllı Telefon Satışları ve Yıllık Büyüme Satıcı 2024 1. Çeyrek Satışları (milyon) 2024 1. Çeyrek Pazar Payı 2023 1. Çeyrek Satışları (milyon) 2023 1. Çeyrek Pazar Payı Yıldan Yıla Büyüme Samsung 12.1 37% 11.9 37% +2% Apple 7.3 22% 8.8 27% -17% Xiaomi 5.4 16% 5.3 16% +2% Motorola 2.1 6% 1.2 4% +73% HONOR 1.0 3% 0.5 2% +103% Diğerleri 5.3 16% 4.7 14% +11% Toplam 33.1 100% 32.4 100% +2%

Canalys, Avrupa akıllı telefon pazarının (Rusya hariç), daha uzun cihaz değişim döngüleri nedeniyle talebin düşük kalması yüzünden yıl sonunda %1 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Bjørhovde, “Yapay zeka yetenekleri hem tüketiciler hem de satıcılar için ağırlıklı olarak orta ila uzun vadeli bir istek olarak kalacak ve bu yıl önemli bir talep yaratması pek olası değil” dedi. Ancak yine de yapay zeka satışları biraz etkilemiş.

Analist “Önümüzdeki yıl boyunca markalar, akıllı telefonlarda yazılım güncellemeleri, dayanıklılık ve tamir edilebilirlik gereksinimlerini artıracak olan AB’nin eko-tasarım direktifine uymak için cihaz tasarımlarını ayarlamaya öncelik vermeliler. Sürdürülebilirlik, uyumluluk, yapay zeka, marka güçlendirme ve donanım yenilikleri arasında bir denge bulmak, 2030’a kadar olan yıllarda satıcıların Avrupa’da başarılı olması için hayati önem taşıyacak.” diyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 2024 en çok satan telefonlar listesinde sizce sürpriz var mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!