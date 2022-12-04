2023 yılı ile birlikte pasaport kayıt ücreti 6091 TL olacak. Peki bu parayı yurt dışı bir telefona vermek mantıklı mı? Takribi 6100 TL’ye Türkiye’den garantili bir şekilde alabileceğiniz telefonalar neler olabilir? Bu videoda 12 tane 6100 TL altındaki telefonu sizler için derledik. Ayrıca benim biraz daha bütçem var diyenler için 3 adet 6500 TL bandındaki telefonu da ekledik.

Peki siz bu telefonlardan hangisini satın almak isterdiniz? Ya da bunlardan birisini kullanıyor musunuz? Listede olmayan telefonlardan da kendi önerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

6100 TL altındaki telefonlar ise şöyle:

Tecno Spark 9T

General Mobile GM 22 Plus

vivo Y22s

realme C25s

Tecno Camon 18

Tecno Spark 9 Pro

Redmi Note 11

Omix X600 NFC

Tecno Camon 18P

vivo Y33s

Samsung Galaxy M22

General Mobile GM 22 Pro

6500 TL altındaki telefonlar:

POCO M4 Pro

Redmi Note 11S

Samsung Galaxy M23 5G

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