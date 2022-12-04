2023 yılı ile birlikte pasaport kayıt ücreti 6091 TL olacak. Peki bu parayı yurt dışı bir telefona vermek mantıklı mı? Takribi 6100 TL’ye Türkiye’den garantili bir şekilde alabileceğiniz telefonalar neler olabilir? Bu videoda 12 tane 6100 TL altındaki telefonu sizler için derledik. Ayrıca benim biraz daha bütçem var diyenler için 3 adet 6500 TL bandındaki telefonu da ekledik.
Peki siz bu telefonlardan hangisini satın almak isterdiniz? Ya da bunlardan birisini kullanıyor musunuz? Listede olmayan telefonlardan da kendi önerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
6100 TL altındaki telefonlar ise şöyle:
Tecno Spark 9T
General Mobile GM 22 Plus
vivo Y22s
realme C25s
Tecno Camon 18
Tecno Spark 9 Pro
Redmi Note 11
Omix X600 NFC
Tecno Camon 18P
vivo Y33s
Samsung Galaxy M22
General Mobile GM 22 Pro
6500 TL altındaki telefonlar:
POCO M4 Pro
Redmi Note 11S
Samsung Galaxy M23 5G
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